快訊

通膨壓力居高不下！美9月核心CPI升溫 標普期指下挫、升息預期揚

20歲女星陷不倫戀消失一年 今自爆「高一就懷孕」挨轟…小孩生父曝光

小巨蛋內一票巨星…世新大學70周年校慶之夜 學生場外抗議爆肢體衝突

聽新聞
0:00 / 0:00

大阪道頓堀地標看板將更換 跑者圖樣預計不變

中央社／ 東京14日綜合外電報導
大阪道頓堀。圖攝於2019年4月，非案發日期照片。路透
大阪道頓堀。圖攝於2019年4月，非案發日期照片。路透

日本大阪道頓堀知名的戶外大型看板「道頓堀格力高看板」將在11月30日熄燈施工。全新的看板預計於2027年春季亮相。日媒指出，深受遊客喜愛的跑者姿勢，則不會改變。

「每日新聞」報導，總部位於大阪市的食品公司江崎格力高今天表示，由於看板所用的LED老化，以及愈來愈難訂購維修零件，所以決定更換看板。

江崎格力高1935年以霓虹燈塔形式設置第一代看板，目前的看板設置於2014年10月，已經邁入第6代，且是首度採用LED面板，特點是能呈現期間限定的影像效果。看板使用約14萬顆LED晶片，此次翻新也希望藉此提升節能效能。

江崎格力高的相關業務負責人表示，「格力高看板已經超越企業廣告的範圍，成為深受大家喜愛的存在。我們將持續進化，讓前來造訪的民眾能享受更多樂趣」。

整座看板在施工期間預計會被覆蓋，但江崎格力高表示，仍在研議讓觀光客能繼續享受樂趣的安排。

共同社報導，新設計目前尚未公布，但象徵格力高的標誌性圖案，也就是朝前方奔跑且高舉雙手的跑者會被保留，第7代的看板也預計採用LED。

大阪 LED 燈塔

延伸閱讀

日媒：Anthropi日本首座數據中心擬設於大阪

花蓮市長參選人張榮法涉反滲透法遭搜索 6萬元交保

iPhone 18買氣不如預期！大立光曝訂單下修 PTT熱議友達MicroLED布局

新北環狀線轉乘「更近一步」！優化轉乘動線 板橋站新增出入口上梁 預計2027年下半年啟用

相關新聞

大阪道頓堀地標看板將更換 跑者圖樣預計不變

日本大阪道頓堀知名的戶外大型看板「道頓堀格力高看板」將在11月30日熄燈施工。全新的看板預計於2027年春季亮相。日媒指...

到大阪沒吃這些別說你來過！大阪燒、章魚燒名店懶人包

【FunTime小編群】大阪自由行怎能錯過道地美食！大阪燒與章魚燒可是當地最經典的庶民料理，從梅田、道頓堀到美國村都有超人氣名店，無論是米其林推薦、懷舊老店，還是創意口味都齊全。本文精選大阪必吃大阪燒與章魚燒名單，帶你一口品嚐「天下廚房」的美好滋味！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。