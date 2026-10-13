恭喜「平和CP」誕生！ 《名偵探柯南》平次與和葉告白成功 「告白宣傳車」大阪全城狂賀

等了25年終於圓夢！ 日本人氣動漫《名偵探柯南》最新篇章迎來世紀大告白，關西高中生偵探服部平次與青梅竹馬遠山和葉，歷經長達25年的愛情長跑，終於在大阪地標正式確立情侶關係！

《名偵探柯南》最新動畫單行本第106集相關篇章「茜色的千秋樂」自9月下旬開播後，在10月迎來萬眾矚目的完結篇。平次與和葉這對歡喜冤家歷經無數次差點成功的曖昧後，終於在劇情尾聲正式告白成功，讓從小追到大的粉絲激動落淚。

故事中兩人告白的真實取景地——大阪地標阿倍野HARUKAS 300展望台也成了全日本最熱門的放閃聖地！自11日起，園區特別推出沉浸式體驗企劃，不僅在劇中兩人站立的位置標上專屬足跡，還能讓粉絲一邊聆聽動畫原音、一邊俯瞰300公尺的高空壯麗景色。

最令人心動的是，通往16樓入口的電梯中還藏有青山剛昌老師特別撰寫的「隱藏版特別語音」，公開兩人告白後踏上歸途的甜蜜小插曲，絕對是粉絲此生必訪的朝聖清單。

圖／翻攝自X

大阪市區更是充滿濃厚的慶祝氛圍！為了迎接這對「大物情侶」的誕生，官方自10月11日起展開一連串的城市快閃活動。不僅有印上「祝！平次♡和葉」的宣傳遊覽船在道頓堀川浪漫航行，11日至17日期間，專屬的街頭宣傳車也在梅田、心齋橋與難波一帶熱鬧巡迴。

許多前往大阪旅遊的民眾紛紛在街頭捕獲野生宣傳車，這波結合動漫與觀光的熱潮，也讓大阪再度成為動漫迷心目中最具儀式感的旅遊勝地。

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