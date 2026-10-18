2027大阪春天旅遊攻略｜賞櫻景點、祭典、親子與各族群行程推薦

大阪的春天除了櫻花還有很多值得去探索，3月有熱血的大相撲賽事、4月能欣賞櫻花與傳統舞樂、5月還有熱鬧的音樂活動。也能親子同樂去日本環球影城25週年的盛事！這篇2027大阪春天旅遊攻略，從天氣、花季、景點、祭典到 1～3 日行程一次整理，也分享不同族群的大阪包車或自駕規劃方式。

●大阪春天旅遊指南、2027大阪櫻花預測

大阪3～5月天氣：春天很舒服，但早晚溫差可不客氣

3月｜初春微涼：氣溫大約 6～15°C，適合賞梅、參加大相撲活動，建議準備保暖外套。

4月｜賞櫻旺季：氣溫大約 11～20°C，適合大阪城賞櫻、春季祭典與戶外旅遊，推薦洋蔥式穿搭。

5月｜舒適春遊：氣溫大約 16～25°C，適合親子樂園、郊區踏青與文化體驗，建議準備薄外套、防曬用品與雨具。

2027大阪櫻花預測：什麼時候最值得去？

大阪櫻花通常在 3 月下旬開始綻放，3 月底至 4 月上旬是常見的賞櫻時段。若錯過染井吉野櫻，也別急著替旅程宣告失敗，4 月中旬還有晚開的八重櫻可以期待。

*3月下旬～4月上旬：大阪城公園、毛馬櫻之宮公園等地。

*4月上旬～中旬：造幣局櫻花通道。

*4月中旬以後：部分晚櫻及其他春季花卉，可延伸郊區賞花行程

#以上為概略氣候參考，。實際溫度、降雨及花況仍需依出發前的官方資訊確認。

(大阪 枚方公園 綗櫻-圖片來源：好運日本行)

●大阪賞櫻景點推薦｜大阪城、造幣局櫻花大道，十大賞花名所

大阪城公園｜ 櫻花與日本名城的經典畫面 大阪最具代表性的賞櫻名所，粉色櫻花映襯大阪城天守閣，構成經典春日美景。園內西之丸庭園也是賞櫻熱點，適合散步、攝影與親子春遊。

(大阪城 賞櫻-圖片來源：步步日本BUBU JAPAN)

造幣局櫻花通道｜ 期間限定的八重櫻大道

每年約 4 月上旬至中旬限定開放，以多種晚開櫻花及八重櫻聞名，是大阪春季最受期待的賞花活動之一 採免費線上預約制，未事先預約無法入場，

請至官方►造幣局櫻花通道，進行線上申請

(造幣局櫻花通道-來源：nippon.com)

毛馬櫻之宮公園｜ 大川河岸的浪漫櫻花長廊

沿著大川河岸綿延的櫻花步道，是大阪著名的水岸賞櫻景點。春季可欣賞櫻花與河景交織的風光，也能搭配遊船體驗。

(大阪 毛馬櫻之宮公園-圖片來源：步步日本BUBU JAPAN)

萬博紀念公園 ｜櫻花、太陽之塔與春季花海

大阪近郊的大型賞櫻名所，園內櫻花與「太陽之塔」相互映襯。還能欣賞季節花卉、日本庭園與自然景觀，適合親子及團體春遊。

(大阪 萬博紀念公園-圖片來源：步步日本BUBU JAPAN)

五月山公園｜ 山林環繞的近郊賞櫻景點

位於大阪府池田市，以山坡櫻花、自然步道與開闊景色聞名。春季可欣賞櫻花點綴山林的景致，適合近郊踏青與悠閒賞花。

(大阪 五月山公園-圖片來源：好運日本行)

勝尾寺｜ 達摩祈願與山寺櫻花交織的春日美景

大阪著名的祈求勝運寺院，以遍布境內的紅色達摩聞名。春季枝垂櫻、八重櫻陸續綻放，搭配朱紅色寺院建築與山林景致，呈現獨特的日式賞櫻風情，花期約在4月上旬至下旬。

(大阪- 勝尾寺｜箕面市-圖片來源：ZEKKEI JAPAN)

攝津峽公園｜ 溪谷山林與櫻花交織的自然秘境

位於大阪府高槻市，以溪谷、奇岩與自然步道聞名，是大阪近郊結合健行與賞櫻的熱門景點。春季櫻花點綴山坡與公園綠地，適合喜愛自然風景、戶外踏青及遠離市區喧囂的旅客。

(大阪 攝津峽公園-圖片來源：好運日本行)

天野山金剛寺｜ 千年古剎與枝垂櫻的靜謐春景

擁有悠久歷史的佛教寺院，素有「女人高野」之稱，也是大阪較少觀光人潮的賞櫻名所。春季枝垂櫻映襯古老樓門、多寶塔與傳統寺院建築，適合喜愛日本歷史文化與靜謐賞花氛圍的旅客。

(大阪 金剛寺 - 圖片來源：好運日本行)

和宗總本山四天王寺｜ 日本古寺與春櫻交織的歷史風情

由聖德太子創建，是日本歷史悠久的佛教寺院之一。春季櫻花點綴寺院周邊，搭配五重塔與傳統伽藍建築，展現古都般的春日風情，適合結合大阪歷史文化巡禮與賞櫻散策。

(大阪 和宗總本山 四天王寺-圖片來源：好運日本行)

花博紀念公園鶴見綠地｜ 風車花丘與繽紛春季花海

曾是1990年國際花與綠博覽會的舉辦場地，以大型綠地、風車之丘與四季花卉聞名。春季可欣賞櫻花、鬱金香等繽紛花景，結合寬敞草坪與自然步道，適合親子野餐、攝影及悠閒春遊。

(大阪 花博記念公園 鶴見緑地-圖片來源：好運日本行)

●大阪春天活動與祭典｜春季限定慶典、傳統文化與特色體驗

大阪的春天不還有熱血的相撲賽事、千年傳統舞樂、街頭音樂節、動漫嘉年華與大型美食活動。無論是喜歡日本文化、親子娛樂，還是想體驗當地熱鬧氣氛，都能找到值得安排的春季活動。以下精選六項具有知名度、一般旅客也能參加的大阪活動。

🔹相撲三月場所｜ 大阪春季最具代表性的職業相撲賽事：

從力士入場、傳統儀式到土俵上的激烈對決，現場氣氛十分震撼。比賽可能短短幾秒就分出勝負，但背後可是力量、技巧與多年訓練的較量。

以往慣例日期：每年3月，賽事為期 15 天。2027 年已確認為 3 月 14～28 日，門票預定 2027 年 2 月 6 日公開發售。

地點：大阪府立體育會館（EDION Arena Osaka），大阪市浪速區難波中。

參加方式：一般民眾及海外旅客皆可購票觀賽，無須特殊身分；建議提前購票。

活動特色：日本職業相撲正式賽事、傳統力士入場儀式、現場競技文化。

注意事項：部分傳統座席需要席地而坐，長輩或行動不便者應優先確認座位類型。

(大相撲三月場所-圖片來源：OSAKA INFO、Klook)

🔹日本環球影城25週年慶典｜ 春季限定娛樂與特別表演：

日本環球影城於2026年3月4日至2027年3月30日盛大舉辦25週年「Discover U！！！」慶典，以「Discover You」與「Discover USJ」為核心主題，帶給遊客全新體驗這場跨年度慶典 活動特色：開園 25 週年限定娛樂、人氣角色、主題表演與特別慶祝企劃。

NO LIMIT! 遊行～Discover U！！！版本：集結25隻皮卡丘、瑪利歐、Hello Kitty與小小兵等超人氣角色登場，現場並設有三面被花車包圍的付費觀賞區

(大阪日本環球影25週年，全新主題「Discover U!!!」-圖片來源：日本環球影城)

🔹四天王寺聖靈會舞樂大法要｜ 延續千年的日本傳統舞樂：

大阪四天王寺每年舉行聖靈會舞樂大法要，透過佛教法會、雅樂與古典舞蹈紀念聖德太子。舞者穿著傳統服飾，在六時堂前的石舞台演出，呈現日本流傳約 1,400 年的宗教與藝術文化。

以往慣例日期：每年4月22 日，官方行事時間為 12:30 起；2027 年詳細安排仍應再次確認。

地點：四天王寺六時堂前石舞台，大阪市天王寺區。

參加方式：一般民眾與海外旅客可免費觀賞，無須購票。

活動特色：傳統宮廷舞樂、佛教法會、歷史文化體驗，日本重要無形民俗文化財。

注意事項：這是正式宗教儀式，旅客可在指定區域觀賞，但不能任意進入儀式或表演區域。

(大阪 四天王寺聖靈會舞樂大法要-圖片來源：The Gate to KANSAI)

🔹高槻爵士街｜ 黃金週大型城市音樂節：

每年 5 月初，高槻市的街道、廣場、商店與室內場館化身音樂舞台，集結爵士、藍調、流行音樂等不同風格的演出，也能在城市散步時感受現場音樂的魅力。

以往慣例日期：每年 5 月 3～4 日；2026 年已依此日期舉辦，2027 年尚待公布。

地點：大阪府高槻市，JR 高槻站、阪急高槻市站及周邊多處演出場地。

參加方式：一般民眾及海外旅客可前往觀賞，正式演出往年以免費入場為原則；部分場館可能限制人數。

活動特色：大型城市音樂節、多場地現場演出、爵士與多元音樂文化。

注意事項：活動並非集中在單一場館，各演出時間與地點不同。建議事先確認節目表，熱門室內場地也可能因額滿而無法入場。

(高槻爵士街-(圖片來源：来てな！オモロイがいっぱい大阪旅)

🔹日本橋街頭嘉年華｜ 大阪大型動漫與角色扮演盛會：

大阪日本橋是關西著名的動漫文化商圈，而日本橋街頭嘉年華更是當地具代表性的大型角色扮演活動。活動期間，大批動漫、遊戲角色齊聚街頭，還有角色扮演遊行、舞台表演與周邊活動，整個商圈熱鬧得像動漫世界突然搬到現實。

以往慣例日期：近年於 5 月舉辦；2026 年為 5 月 17 日，2027 年尚待公布。

地點：大阪市浪速區日本橋商店街、堺筋及周邊活動區域。

參加方式：一般旅客可免費進入開放區域觀賞；若要以角色扮演者或正式攝影參加者身分參與，須依規定購買參加證。

活動特色：大型角色扮演活動、動漫文化、街頭遊行、舞台表演。

注意事項：以往2026 年活動期間實施道路封閉與交通管制，且正式角色扮演、攝影參加及更衣室使用均有特定規範。一般遊客可以欣賞活動，但不能將免費觀賞等同於免費參加所有項目。

(大阪 日本橋街頭嘉年華-圖片來源：桃李SQHOOL)

🔹大阪城手工餃子美食節｜ 黃金週大型戶外美食活動：

►官網

大阪春天不只有傳統祭典，還有讓美食愛好者願意專程前往的大型活動。大阪城手工餃子美食節集結不同風味的創意餃子，從經典煎餃到特色料理，讓旅客一次品嚐多種口味。唯一的難題，大概是肚子容量永遠跟不上想吃的清單。

以往慣例日期：近年曾於黃金週期間舉辦；2026 年為 5 月 2～6 日，2027 年尚待公布。並非已確認每年固定舉辦。

地點：2026 年於大阪城公園太陽之廣場，大阪市中央區大阪城3。

參加方式：2026 年一般旅客免費入場，餐飲另外付費。

活動特色：大型戶外美食節、日本各地特色餃子、創意料理與黃金週限定活動。

注意事項：美食節舉辦日期、場地及參展店家可能逐年調整

(大阪城手工餃子美食節-圖片來源：Craft Gyoza Fes Osaka)

●大阪親子景點推薦｜樂園、動物園及親子春遊推薦

帶孩子到大阪旅遊，最怕的不是行程不夠多，而是大人排得太滿、小孩走到沒電。大阪親子景點選擇豐富，從大型主題樂園、海洋生物館到動物園與戶外遊樂園，都能依孩子年齡、興趣及天氣彈性安排。

❖海遊館｜雨天也能玩得開心的海洋探索之旅：

大阪海遊館以大型水族展示聞名，能近距離觀察鯨鯊與各種海洋生物。對喜歡動物的孩子來說，這裡就像一堂不用坐在教室裡的自然課。 館內以室內參觀為主，特別適合春季下雨時安排。還能搭配附近的天保山港灣村，讓親子行程更加完整。

(大阪海遊館-圖片來源：PhotoAC、海遊館官網)

❖天王寺動物園｜在大阪市中心來場動物探險：

園區展示多種動物，還能搭配附近的天王寺公園、新世界與通天閣，安排半日到一日遊。 2025 年適逢天王寺動物園開園 110 週年，也讓這座歷史悠久的城市動物園再次受到關注。

(大阪 天王寺動物園-圖片來源：outoftownblog.com)

❖枚方公園｜適合全家一起玩的經典遊樂園：

擁有雲霄飛車、摩天輪與多種遊樂設施，適合不同年齡層的家庭。相較於單純追求大型熱門設施，這裡可以依孩子的身高、膽量與興趣安排遊玩內容，讓全家都有參與感。

(大阪 枚方公園-圖片來源：好運日本行)

❖大阪兒童樂園｜讓孩子動手玩，也動腦探索：

以兒童互動學習為主的室內設施，結合科學、文化、創意與遊戲體驗。 很適合學齡前及國小階段的孩子，也是不受春季降雨影響的親子備案。對家長而言，孩子有地方放電，自己也終於有機會稍微喘口氣。

(大阪兒童樂園-圖片來源：OSAKA INFO)

●大阪春遊行程推薦｜1日、2日、3日自由行與團體旅遊規劃

大阪春天旅遊不一定要安排得滿滿當當。只有一天，可以走訪經典賞櫻景點；兩天適合親子樂園與城市探索；三天則能延伸到大阪近郊，體驗自然、文化與美食。 以下行程以大阪市區及周邊地區為主，適合自由行參考，也能依人數、旅遊需求調整為客製化包車或自駕行程。

大阪1日遊｜ 經典賞櫻與城市美南：

大阪城公園 → 毛馬櫻之宮公園 → 中之島 → 道頓堀

上午先到大阪城欣賞櫻花與歷史建築，接著沿大川河岸散步。下午前往中之島欣賞城市水岸風景，晚上到道頓堀享用大阪美食。 適合族群：初訪大阪、情侶、好友、商務旅客延伸觀光。

-

大阪2日遊｜ 親子樂園與海洋探索：

Day 1｜日本環球影城一日遊

日本環球影城 → 園區周邊晚餐 → 飯店休息

Day 2｜大阪親子城市探索 海遊館 → 天保山港灣村 → 梅田商圈

適合族群：親子家庭、三代同遊、好友小團體。

-

大阪3日遊｜ 春季自然、歷史文化與慢旅：

Day 1｜大阪歷史與城市風景 大阪城公園 → 中之島 → 道頓堀

Day 2｜大阪近郊自然春遊 萬博紀念公園 → 箕面大瀑布 → 箕面周邊餐飲與休憩

Day 3｜大阪傳統文化與城市探索 堺市傳統工藝體驗 → 住吉大社 → 天王寺

適合族群：好友、文化旅遊愛好者、小型企業團體、深度旅行者。

(圖片來源：pexels-pixabay-416324)

●大阪包車或自駕旅遊攻略｜親子到團體各族群行程提案推薦

1. 親子遊｜孩子玩得開心，大人也能保留體力

適合：嬰幼兒家庭、國小學童、三代同遊。

推薦行程：大阪親子賞櫻與海洋探索一日遊 大阪城公園 → 海遊館 → 天保山港灣村 → 飯店

是依孩子年齡、作息與興趣安排停留時間。尤其帶著嬰兒車、尿布包與隨身用品，減少轉乘能讓旅程更輕鬆。

2. 長輩友善旅遊｜少一點趕路，多一點好好欣賞

適合：銀髮族、三代家庭、重視舒適度的旅客。

推薦行程：大阪賞櫻與文化輕旅行一日遊 大阪城公園 → 中之島 → 住吉大社 → 市區日式料理

帶長輩旅遊，行程舒適度比景點數量更重要。可優先安排平緩步道、方便上下車的地點與充足休息時間，避免長距離步行或頻繁轉乘。

大阪城公園腹地廣大，部分區域仍需步行；若有輪椅或行動不便需求，應事先確認無障礙動線、車輛設備及可停靠位置。

2. 好友出遊｜賞花、購物、美食，時間自己掌握

適合：好友小團體、情侶、攝影愛好者、美食旅遊。

推薦行程：大阪春季美食與城市探索一日遊 萬博紀念公園 → 中崎町 → 梅田 → 道頓堀

好友旅行最有趣的地方，就是每個人都可能有自己的必去清單。有人想賞櫻，有人想買東西，也有人從出發前就開始研究大阪美食。

包車或自駕可協助串聯不同區域，減少攜帶購物戰利品搭車的麻煩。不過大阪市中心部分區域停車不易，仍需預留上下車與步行時間。

4. 員工旅遊｜團體出遊不必變成集合時間競賽

適合：中小企業員工旅遊、企業獎勵旅遊、商務接待、國際團體。

推薦行程：大阪企業團體春季文化一日遊 萬博紀念公園 → 堺市傳統工藝體驗 → 團體餐敘 → 大阪市區

員工旅遊可以不只是購物與景點參觀，也能結合文化體驗、團隊交流與地方特色活動。

(大阪 圖片來源：步步日本BUBU JAPAN)

大阪的春天，不只值得看一次櫻花

櫻花每年都會開，但每一次旅行，都能有不同的故事。 也許是孩子第一次在環球影城遇見喜歡的角色，是陪父母在大阪城慢慢散步，或是與好友在道頓堀笑著討論，今天到底吃了多少東西。 2027 年春天，不妨替大阪安排一趟更有自己風格的旅行。賞櫻、祭典、親子樂園、文化體驗，想熱鬧就熱鬧，想慢下來也沒問題。 旅行最值得記住的，從來不只是去了多少地方，而是那些一起出發的人，以及回來之後，仍然想起的美好時刻。 2027大阪春遊，就讓橘子貓日本包車或自駕陪你把想去的地方，變成真正走過的風景。

(六甲山 夜景-圖片來源：Travel Japan - 日本觀光局官方網站)





延伸閱讀：更多大阪賞檔旅遊攻略

想知道更多精彩旅遊分享，請上「橘子貓 TTtrips」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」