大阪親子旅遊別只去環球影城！這些地方也太好玩了吧

【FunTime小編群】大阪作為日本第二大的城市，有甚麼適合小孩一起玩的景點？親子旅遊該如何安排？這次FunTime小編將大阪親子必訪的景點一次整理給大家，除了有樂園、博物館和水族館外，還有各種日式文化、手作體驗可以選擇，不管大人、小孩都會愛，趕快一起看下去吧！想認識更多大阪景點、美食、住宿等旅遊資訊，就到大阪旅遊全攻略一次看！

大阪空庭溫泉

大阪空庭溫泉 。圖／klook

如果你喜歡泡溫泉，想要體驗日本文化，就不能錯過大阪空庭溫泉，一入場就能挑選並穿上喜歡的浴衣，開啟一場日本文化之旅，這裡有一個約1,000坪的的日式庭園，許多人會在這裡散步、泡腳和欣賞花草，還能跟鳥居拍照！更有高達9種天然溫泉和7種岩盤浴，讓辛苦的爸爸媽媽好好放鬆，而遊戲區有日本祭典會出現的射擊、撈金魚等體驗，人氣超高～肚子餓了館內還有多種料理能選擇 ，活動豐富又方便，超適合全家大小一同前往！

交通：大阪環狀線「弁天町站」下車，步行約5分鐘

開放時間：11:00-23:00（每區域開放時間不同、公休日請參考官網）

門票：大人2,310~3,630日圓、70歲以上1,800日圓、孩童（4~12歲者）1,320日圓、未滿4歲免費

Kids Plaza Osaka

Kids Plaza Osaka 。圖／klook

Kids Plaza Osaka是一個育樂合一的兒童天堂，可以透過體驗及互動讓小朋友了解科學、人文和社會，比一般的博物館有趣許多！超大空間的遊樂區和各式仿真的場景是孩子們的最愛，可以體驗在商店街當老闆、穿上制服成為郵差送信、到超市購物或是變身成收銀員，更可以坐上輪椅，體驗身障人士穿梭在車站的不便，是一個非常有意義的大阪親子景點喔～

交通：大阪環狀線「天滿站」下車，步行約3分鐘

開放時間：09:30-17:00（公休日請參考官網）

門票：大人（16歲以上）1,500日圓、兒童（6-15歲）800日圓、嬰兒（3-5歲）500日圓、2歲以下免費

Mister Donuts MUSEUM

Mister Donuts MUSEUM 。圖／ IG, ambitious0721

大家知道大人、小孩都愛吃的Mister Donuts居然有博物館嗎！位於大阪吹田市的Mister Donuts MUSEUM展示了Mister Donuts的歷史、產品及店鋪設計，更棒的是還能預約「甜甜圈廚房」，體驗手作甜甜圈，除了油炸的部分會由專業人員負責，從擀麵、模切到裝飾都能由自己親手完成，別說小朋友了，連小編都想要去玩，安排大阪親子自由行千萬別錯過！（推薦給你：大阪順玩京都！京都親子景點看這篇）

小編偷偷說：如果沒預約到「甜甜圈廚房」，當天也可以直接報名「甜甜圈裝飾體驗」～

交通：御堂筋線「江坂站」下車，步行約15分鐘

開放時間：10:00-16:00（週一公休）

甜甜圈廚房體驗費用：1,800日圓（2人一組，須提前至官網預約）

甜甜圈裝飾體驗費用：300日圓／套

天王寺動物園

天王寺動物園 。圖／adobe stock

天王寺動物園可以說是親子必訪的景點之一，除了票價親民及交通方便外，展出的動物種類也非常多元，像是狐狸、蝙蝠、鱷魚等通通有，其中最特別的是這裡可以看到北極熊，一身雪白真的好震撼啊！還有企鵝跟北極熊的餵食秀也是人氣超高，家中小朋友如果對動物有興趣的話，天王寺動物園一定要去！

交通：御堂筋線「動物園前站」下車，步行約5分鐘

開放時間：09:30-17:00（週一公休）

門票：大人800日圓、中小學生200日圓、未就學兒童免費

大阪樂高樂園

大阪樂高樂園 。圖／klook

人氣超高的樂高在大阪有主題樂園喔！家中小朋友如果是樂高迷就不能錯過～除了可以欣賞使用160萬顆樂高積木打造而成的大阪街景外，還有大型遊樂場、樂高4D電影院和射擊冒險車等設施，也可以組裝自己的賽車，進行一場刺激的比賽，玩累了小編建議到餐廳享用限定餐點，食物外觀以樂高造型呈現，真的是好吃又好拍！

交通：中央線「大阪港站」下車，步行約9分鐘

開放時間：每日皆不同，確切營業時間請參考官網

門票：2,200日圓~3,300日圓（票價會浮動，建議出發前至官網查詢）

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