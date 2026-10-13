第一次去大阪看這篇！人氣景點、主題樂園、近郊玩法統統有

【FunTime小編群】被稱作購物天堂的大阪，從衣服、藥妝、飾品雜貨到伴手禮，心齋橋、道頓崛這些必去必逛必買的大阪景點都能大買特買，而除了購物，大阪也有神社、漂亮展望台、環球影城必打卡，這次FunTime小編要來介紹大阪必去景點，讓你排行程完全不怕沒地方去！

通天閣

通天閣 。圖／adobe stock

通天閣是去大阪遊玩時必訪的景點，通天閣附近也是個小商圈，有很多店家及餐廳。除了搭乘電梯到通天閣的瞭望台俯瞰整個大阪風景外，也能體驗通天閣溜滑梯，FunTime小編覺得還算滿好玩的，長度沒有很長，在透明滑梯內還可以看見少少的風景！另外通天閣的最上方有一個霓虹燈看板，是用來顯示隔天的天氣狀況，晚上才能看到哦～

交通：地鐵「新今宮站」通天閣出口（東出口），步行約8分鐘

營業時間：9:00-21:45

門票：【展望台】1,500日圓起、【TOWER SLIDER】1,100日圓起

心齋橋

心齋橋 。圖／kkday

如果只能排一個逛街行程，那你一定要來心齋橋，這是大阪最繁榮的商圈、大阪必去的逛街景點，在這裡可以買到很多大阪必買的東西，各家服飾品牌、大型百貨、藥妝店、可愛雜貨，上百家店讓你眼花撩亂不知道該從何逛起，準備好大肆採購就可以直接出發！

交通：地鐵「心齋橋站」6號出口，步行約4分鐘

道頓崛

道頓崛 。圖／ IG, vagrant1224

逛完心齋橋還不盡興嗎？那不妨到和心齋橋只有一川之隔的道頓崛繼續買個夠！大名鼎鼎的固力果跑男就在這裡喔～道頓崛這邊吃的店家很多，所以營業時間比較長，如果你是血拼控的朋友，建議從心齋橋一路逛到道頓崛，這樣大阪必買必吃都能一次蒐羅！

交通：地鐵「難波站」B14出口，步行約4分鐘

大阪美國村

大阪美國村 。圖／ IG, shown.zg_715

大阪美國村顧名思義，就是有濃濃的美國70年代街頭風格的區域，這裡的商店大多走新潮個性風，因此也是大阪年輕人常出沒的地方，另外也有許多風格特殊的雜貨小店、唱片店等等，很適合喜歡挖寶的朋友～而這裡也有許多有趣的裝置藝術，FunTime小編超推薦大家來這個大阪必去的景點逛逛，體驗不一樣的日本異國風情！

交通：地鐵「四橋站」5號出口，步行約5分鐘

四天王寺

四天王寺 。圖／adobe stock

說到寺廟、古蹟大家普遍會想到京都而不是大阪，所以很容易錯過四天王寺這樣的好景點，它由聖德太子模仿中國建築建造而成，是日本最初的官寺喔！特別的是，主要堂宇是沿南北一條直線排列而成的「四天王寺式伽藍」，是天王寺的必訪景點，但是寺內很多地方嚴禁拍照錄影，建議隨時注意一下是不是有警告標語哦！

交通：地鐵「四天王寺前夕陽丘站」4號出口，步行約5分鐘

營業時間：4月至9月08:30-16:30、10月至3月08:30-16:00

門票：

四天王寺 。圖／FunTime小編群

大阪城公園

大阪城公園 。圖／adobe stock

大阪城公園絕對是FunTime小編最想私心推薦的景點，面積遼闊外，護城河也很令人震撼，許多公園內的建築更被列為重要的保護文物呢！這裡一年四季都很熱鬧，尤其是賞花季節期間總是會湧進許多遊客，櫻花、楓葉及梅花都美不勝收～另外，天守閣也很值得去一探究竟喔！如果時間寬裕，在這邊待上半天也沒問題！

交通：地鐵「谷町四丁目車站」5號出口，步行約7分鐘

天守閣營業時間：09:00-17:00

天守閣門票：600日圓（16歳以上）

八阪神社

八阪神社 。圖／ IG, duffy_lifediary

八阪神社最吸睛的地標就是那超氣勢十足、嘴巴超大的「獅子殿」，乍看之下有點威嚴，但其實有著把厄運一口吸走、帶來勝利與好運的寓意，因此不少人會特別來祈求工作順利、考試合格。除了祈福之外，獅子殿本身也是用來表演神樂舞的舞台，每年還會舉辦祭典！真正的主殿則位在旁邊的黃色建築，這裡還有各種特色御籤，像是運勢鯛魚籤、戀愛鯉魚籤、扇子籤，以及可愛的不倒翁籤，連御守和繪馬都做成獨特的獅子頭造型，逛到這裡不妨挑幾樣喜歡的帶回家當紀念吧！

交通：地鐵「難波站」31號出口，步行6分鐘

營業時間：6:30-17:00

大阪環球影城

大阪環球影城 。圖／FunTime小編群

提到大阪景點，一定少不了大阪環球影城！是不論大小朋友來大阪旅遊都一定要造訪的景點，最新園區「超級任天堂世界」更是可愛到不行，童年在馬力歐世界裡的場景都一一真實呈現，還能搭配園區手環進行互動體驗，絕對不能錯過！哈利波特和小小兵園區擁有刺激好玩的遊樂設施和可愛的主題人物，輕鬆擄獲每個年齡層的遊客。另外，大阪環球影城內也有許多精彩的表演可以欣賞、精緻美味的食物可以品嚐、令人愛不釋手的紀念品可以帶回家喔！

交通：地鐵「環球站」出站，步行約1分鐘

營業時間：08:00-22:00（營業時間會浮動，建議出發前至官網查詢）

門票（票價會浮動，建議出發前至官網查詢）：

大阪環球影城 。圖／FunTime小編群

黑門市場

黑門市場 。圖／adobe stock

黑門市場被譽為「大阪人的廚房」，是來大阪旅遊相當熱門的美食景點。市場位在難波一帶，距離心齋橋、道頓堀都不遠，很適合一起安排進行程。市場裡聚集了許多鮮魚店，各種生魚片、海膽、干貝等海鮮，新鮮又能直接品嚐食材原味。若不吃生食也不用擔心，這裡還有和牛、大阪燒、關東煮等各式日式美食可以選擇。除了吃美食，市場內也有藥妝、雜貨、伴手禮店及24小時營業的超市！

交通：近鐵「日本橋」站10號出口，步行約5分鐘

營業時間：每間店鋪營業時間不同

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