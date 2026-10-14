到大阪沒吃這些別說你來過！大阪燒、章魚燒名店懶人包

【FunTime小編群】大阪的大阪燒及章魚燒可以說是大阪這個天下廚房中最招牌的得意料理，每個大阪人心中都有一個屬於自己的名店排行。今天FunTime小編就要來介紹一下，在這眾多的大阪燒及章魚燒店當中，大家公認站立在頂點的大阪燒及章魚燒名店。

大阪大阪燒名店

お好み焼ゆかり曾根崎本店

お好み焼ゆかり曾根崎本店 。圖／ IG, mum8359

這間擁有超過60年歷史的大阪燒老店曾根崎是日本在地上班族的最愛，能夠在梅田這個一級戰區屹立不搖是因為他那對食材新鮮度的用心，師傅在每次動手料理前，都會將食材端出給客人看，新鮮度一目瞭然。而店內的招牌特選ミックス焼（中文菜單寫成：特製混物大阪燒）會加入豬肉、花枝、蝦子、章魚等配料，非常豐富，深受饕客喜愛。

Google評價：4.2

地址：大阪府大阪市北区曽根崎2-14-13

交通方式：搭地鐵至「梅田站」，步行約3分鐘左右

營業時間：11:00-23:00（最後點餐時間為22:00）

お好み焼 おかる

お好み焼 おかる 。圖／ IG, banana.9398

這個隱身在難波地區巷弄內70年的大阪燒名店お好み焼 おかる，沒有浮誇的大阪式招牌，卻有著讓人流連忘返的美味。雖然說店面並不起眼，但其實非常好找，他就在道頓堀的大起水產、本家章魚燒附近，店內位子並不多。而店內的餐點主要分為四大類：大阪燒、炒麵&炒烏龍、單點（串燒、飯類等）、飲料，餐點都遵循了最日式的傳統風味，店員製作大阪燒時還會用美乃滋畫多啦Ａ夢、通天閣等不同的圖案，讓整體用餐氛圍多了一絲趣味。

Google評價：4.4

地址：大阪府大阪市中央区千日前１丁目9−19

交通方式：搭地鐵至「日本橋站」2號出口，步行約4分鐘左右

營業時間：12:00-14:30、17:00-21:30（週四公休）

千房 道頓堀ビル店

千房 道頓堀ビル店 。圖／ IG, ma033011

千房大阪燒，一個日本饕客界無人不知曉的名號，它在全日本有超多分店，光是在道頓堀的店面就有六層樓，位子有120個左右，儘管是這麼大間的店面，平日不排上個半小時還是吃不到，你就知道它的魅力有多驚人！千房大阪燒可以成為業界指標的原因就是將原本的庶民美食精緻化，並且融合各地不同的特色，研發出每間分店獨有的限定口味，因此來到大阪的千房大阪燒，一定要品嘗的就是大阪限定的「道頓堀燒」口味了，道頓堀燒以魷魚、豬肉、蝦子、牛筋、奶酪製成，有著大阪獨有的豪邁分量，而且每一位桌邊的師傅都有不同的技藝手法，讓你每次到訪都有不同的體驗。

Google評價：4.1

地址：大阪府大阪市中央区道頓堀1-5-5

交通方式：搭地鐵至「難波站」，步行約3分鐘左右

營業時間：11:00-23:00

大阪章魚燒名店

會津屋本店

會津屋本店 。圖／ IG, mutsuoga

剛剛小編的故事中就有提到這一間會津屋，它被稱為章魚燒的始祖，因此有許多遊客因元祖的盛名慕名前往大阪。會津屋創立於1933年，橫跨了昭和、平成、及令和這三個世代，店內也將從前的收音機燒到現今的章魚燒都保留了下來，顧客們還可以選擇收音機燒、明石燒、章魚燒綜合的「三種盛」套餐，一次將章魚燒的歷史吃進嘴裡。

地址：大阪市西成区玉出西2-3-1

交通方式：搭乘地鐵至「玉出站」，1號出口出來，步行約2分鐘

營業時間：11:00-21:00（1/1公休）

十八番 道頓堀店

十八番 道頓堀店 。圖／ IG, sherrychen911

十八番是台灣的日本旅遊書當中，絕對會介紹的一間章魚燒名店，因為他並不走日系章魚燒那種軟的路線，因此深深受到台灣人的喜愛！店內的章魚燒主要有兩種口味，一個是基本的美乃滋口味另一個則是口味較清淡的鹽味章魚燒，雖然口味不多，但不管甚麼時候，店面外總是大排長龍，可想而知它的美味程度可不輸其他名店。十八番的標語也相當有意思，有在看棒球的朋友們應該都知道，日本球員有一種「一球入魂」的精神，就是在每一球當中都全神貫注的發揮，而十八番章魚燒的標語則是「一球一魂」象徵著老闆做出的每一顆章魚燒，都是他畢生的心血呢。

Google評價：4.1

地址：大阪市中央区道頓堀1-7-21

交通方式：搭地鐵至「難波」站，步行約5分鐘左右

營業時間：11:00-22:00

うまい屋 Umaiya

うまい屋 Umaiya 。圖／ IG, masanori.222

うまい屋是位在大阪天滿區歷史悠久的章魚燒名店，不只Google評價很高，在日本美食網站Tabelog上更有著3.67超高評分，是天滿地區在地人最愛的大阪燒名店。うまい屋章魚燒的外皮與台灣的章魚燒口味相似，不會過於軟爛，內餡則是有著更濃稠的口感，咬下去的那一口可以用爆漿來形容！也因為不是位在鬧區，店內有座席可以讓顧客內用，如果來到天神橋附近的旅客，千萬不要錯過了。

Google評價：4.2

地址：大阪府大阪市北区浪花町4-21

交通方式：搭地鐵至「天神橋筋六丁目」站，13號出口出來，步行約3分鐘左右

營業時間：11:30-18:30（週二公休）

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