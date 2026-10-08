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統統無料！大阪梅田「隱藏版夢幻夜景」報你知

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「阪急 Grand 大樓」頂端的「阪急32番街」各樓層，都能俯瞰 JR大阪車站巨大屋頂。　圖：photoAC／來源
「阪急 Grand 大樓」頂端的「阪急32番街」各樓層，都能俯瞰 JR大阪車站巨大屋頂。　圖：photoAC／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】玩大阪梅田賞夜景？這裡免費！造訪大阪看夜景，許多人首選梅田，人氣第一是被選入「日本夜景遺產」的「空中庭園展望台」，每人2,000日圓，最高可從40樓以上的屋頂享有360度環景視野。

其實高樓大廈林立的梅田，還有更多隱藏版賞夜景的地點，統統不收費！

Wow Us 觀景台

2024年春天在中之島地區開幕的「大阪光芒飯店 the Tower」位於17樓以上，16樓就有個視野遼闊的觀光展望設施「Wow Us」，開放時間為09:00~21:00，入場完全免費。四周有玻璃窗，通透性強卻相當安全，高度很剛好，可感受建築物與街道相當立體，彷彿停留於城市正上方，享受獨特臨場感。

主要面向東、南方，更能將中之島、淀屋橋以及御堂筋一帶的高樓群盡收眼底。夜景建議18:00~20:00之間到達；若想看夕陽，建議事先查詢當天日落，提前半小時到達，就能一次欣賞「魔幻藍調時段」、夕照與夜景三種景觀。

・交通：Osaka Metro 御堂筋線、京阪本線「淀屋橋」站7號出口走路約5分。

▲「Wow Us」觀景台位於「大阪光芒飯店 the Tower」下層16樓。　圖：photoAC／來源
▲「Wow Us」觀景台位於「大阪光芒飯店 the Tower」下層16樓。　圖：photoAC／來源

大阪站前第三大樓

自最近車站 JR東西線「北新地」站，走路約2分鐘，大樓是座高142公尺，33層樓的複合商辦建築，地下一、二樓聚集近200家美味餐廳。展望台就在頂層33樓，可直接搭高樓電梯前往，從清晨7:00開放至晚上11:00，為室內展望台，完全免費。同樓層還有餐廳，看完夜景便可直接用餐！

・交通：Osaka Metro 御堂筋線、阪神各線「梅田」站走路約5分。

▲「大阪站前第三大樓」開放至23:00。　圖：photoAC／來源
▲「大阪站前第三大樓」開放至23:00。　圖：photoAC／來源

阪急 Grand 大樓

阪急集團所屬的大樓，最高為32樓，下層進駐許多銀行、辦公室，從27至31樓則是集中了31家餐廳的美味樓層「阪急32番街｣。同樣有直達27樓的專屬電梯，規劃時超佛心地在27至31樓每層都提供展望空間，免費欣賞梅田夜景，俯瞰 JR大阪車站的巨大屋頂，當然也可以選家餐廳享用夜景料理。

・交通：Osaka Metro 御堂筋線「梅田」站走路約3分。 

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