大阪人的廚房！「黑門市場」精選必吃美食懶人包

【FunTime小編群】黑門市場位於大阪市中心，是許多觀光客到大阪旅遊的必訪景點，專門販售各類海鮮、肉類與農產品，其中以新鮮豐富的海鮮最為聞名，擁有超多海鮮攤販及店家。除了美食之外，這裡也找得到伴手禮、雜貨、藥妝等，來黑門市場之前先做好吃超撐，又買到手軟的心理準備吧！

萬野總本店 黑門店 。

黑門市場美食

黑門三平 黑門市場店

黑門三平 黑門市場店 。

「黑門三平生魚片」是黑門市場的超人氣名店，各品種的盒裝生魚片及握壽司整齊排列，鮭魚、黑鮪魚、海膽、烤大蝦、烤帝王蟹蟹腳等應有盡有，價格都標示得超清楚，而且還有內用座位區，人潮滿滿！除了盒裝壽司之外，內用還有單點丼飯及提供免費味噌湯，讓客人可以換換口味、解解膩～

必吃推薦：【外帶】海鮮握壽司、【內用】海鮮丼

營業時間：08:00-20:00

黑門三都屋

黑門三都屋 。

黑門市場的「三都屋」已有約75年歷史，主要販賣手工製作的和菓子，像是大福、蕨餅、糰子、銅鑼燒等，其中草莓大福更是人手一個，顏值高，滋味也超級讚！也有看到評論說蕨餅比大福更好吃，如果可以的話就都試試看吧～

必吃推薦：蕨餅、草莓大福

營業時間：09:30-18:00

河豚專賣店 みな美

河豚專賣店 みな美 。

來到日本一定不能錯過河豚料理吧！黑門市場內就有一間必吃的河豚料理，「みな美河」販售河豚生魚片、河豚火鍋等料理！小編最有興趣的是河豚生魚片，河豚被切成白白透透的薄片，據說口感Q彈，讓人忍不住一口接一口！黑門市場附近還有一間河豚名店－玄品河豚，也超多人推薦，都可以參考看看～

必吃推薦：河豚生魚片

營業時間：08:30-16:00（週日、國定假日公休）

西川鮮魚

西川鮮魚 。

愛生蠔、愛海膽的人絕對不能錯過「西川鮮魚店」，海膽跟生蠔都是每天早上進貨，現剖開來吃真的鮮到不行！！生蠔和海膽有分不同大小及品種，最多人推薦的是XL尺寸的巨大生蠔，超級肥美又鮮甜，吃過一次就忘不了了！

必吃推薦：海膽、生蠔

營業時間：11:30-18:00

烤扇貝 魚福

烤扇貝 魚福 。

黑門市場有許多烤扇貝的攤位，而「魚福」是呼聲最高的，奶油烤扇貝看起來就超級好吃！挑選好扇貝尺寸後店員才會開始烤，確保客人吃到的是最新鮮、最美味的，貝柱鮮嫩多汁，貝唇脆口彈牙，配上加了奶油、黑胡椒及醬油提味的扇貝湯汁，唇齒留香，吃完只會想再點第二個！另外魚福也有賣新鮮現剖的海膽，可以試試看～

必吃推薦：烤扇貝、烤牡蠣

營業時間：9:30-16:00（週三公休）

まぐろや黒銀

まぐろや黒銀 。

「まぐろや黒銀」據說是關西地區最先開始賣黑鮪魚的店家。從開門開始，店前面一定是人潮滿滿，生魚片可以選擇要做成丼飯、生魚片、握壽司、生魚片握壽司各半，依照自己的喜好跟食量選擇。來這邊一定要點黑鮪魚前腹肉，它是整隻黑鮪魚中最珍貴的部位，口感極佳，味道鮮甜，雖然價格稍高，但真的很值得，而且相比台灣已經非常便宜了～若整格黑門市場只能選家吃，小編最不想錯過的就是まぐろや黒銀了！

必吃推薦：三色丼

營業時間：營業時間不固定，可參考官方IG

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