大阪美食不踩雷！心齋橋、道頓堀、梅田高評價必吃口袋名單

【FunTime小編群】說到大阪，除了熱鬧逛街、滿滿關西風情，最讓人念念不忘的，當然還是那些讓人選擇困難的道地美食！這裡可是被封為「日本廚房」的城市，無論是章魚燒、烤肉還是壽喜燒，每一道都是大阪人的驕傲。不管你是第一次來，還是回訪多次的老手，這次就跟著FunTime小編一起解鎖大阪美食版圖，從經典必吃到私藏口袋名單，讓你的旅程吃得開心又滿足！

心齋橋美食推薦

牛たん炭火焼 吉次 心斎橋店

厚切牛舌首選

牛たん炭火焼 吉次 心斎橋店 。

如果你也是牛舌控，那來大阪千萬別錯過「牛たん炭火焼 吉次」！這家店可是許多老饕認證的「大阪最好吃牛舌」之一！主打厚切炭烤牛舌，每一片都烤得外酥內嫩，咬下去多汁又帶彈性，一吃會直接上癮！點牛舌套餐還有麥飯、南蠻味噌醃菜、以及香濃牛尾湯完美搭配，吃完超有滿足感。店家還提供中文菜單，點餐無壓力，推薦給初訪大阪的你，必吃清單＋1！

小編小提醒：人潮眾多建議不想等待的話可以先預約呦

人氣必吃TOP：1.5人份牛舌套餐

交通指南：地鐵「心齋橋站」6號出口，徒步5分鐘

營業時間：【平日】18:00-02:00、【週六】17:00-02:00、【週日】17:00-00:00

道頓堀美食推薦

大起水產 迴轉壽司 道頓堀店Naniwa Omuraisu

高CP值新鮮壽司

大起水產 迴轉壽司 道頓堀店Naniwa Omuraisu 。

來大阪自由行，不排一餐給「大起水產迴轉壽司」真的會後悔！這間來自關西的平價連鎖壽司品牌，標榜產地直送的新鮮海產，連鮪魚解剖秀都有（下午限定），光看就超過癮！壽司價格落在100日圓~700日圓，像黑鮪魚鰓肉、松葉蟹、特大紅蝦這些台灣少見的品項，這裡都吃得到。現點現做、品質新鮮，重點是CP值超爆表！難怪大家都說值得一試，且店家就開在道頓堀商圈中央，吃完還能逛街太方便了吧！

人氣必吃TOP：海膽、鮪魚、鮭魚、蛤蜊味噌湯

交通指南：地鐵「難波站」14號出口，步行5分鐘

營業時間：11:00-23:00

難波美食推薦

自由軒咖哩飯

咖哩控必試生蛋流心飯

自由軒咖哩飯 。

想吃正統咖哩，怎麼能錯過大阪人與觀光客都一致推薦的「自由軒咖哩飯」！這間創立於明治43年（1910年）的百年老店，是大阪最古老的西餐廳之一，彷彿走進歷史長河中的懷舊食堂。不但名氣響亮，更是無數日本人從小吃到大的家鄉味。最有特色的招牌咖哩飯，以熱騰騰的咖哩混入整顆生雞蛋，滑順微辣的風味，簡單卻讓人一試成主顧，許多媒體稱他為「大阪名物」真的不虛此名！想認真體會一次道地感，就把它安排進去行程吧！

人氣必吃TOP：招牌咖哩飯+生蛋黃

交通指南：地鐵「難波站」11號出口，步行3分鐘

營業時間：11:00-20:00 （週一公休）

播重道頓堀本店 Harijyu Dotonbori Honten

百年人氣壽喜燒

播重道頓堀本店 Harijyu Dotonbori Honten 。

開業超過百年的播重（はり重）是許多人的口袋名單！有別於其他間壽喜燒店，他們只用日本國產黑毛和牛，每片肉油花均勻得像大理石，光看就讓人食指大動。涮熟後再裹上生蛋液，且蛋很新鮮都不會有腥的味道，一入口那種嫩到會融化的口感，真的太犯規～搭配吸飽湯汁的蔬菜與豆腐，每一口都香到不行。還貼心的附上醬汁與白開水，鹹淡都可以自己做調整，真的超貼心！

人氣必吃TOP：「雪」套餐

交通指南：地鐵「難波站」14號出口，步行2分鐘

營業時間：11:30-15:30、17:00-21:00 （星期二公休）

梅田美食推薦

牛かつもと村 LUCUA店

錯過會想念的炸牛排

牛かつもと村 LUCUA店 。

大阪美食真的讓人超讚嘆，把牛排吃出一個新高度！來大阪錯過牛かつもと村晚上睡覺都會想到吧！首先會先將炸到三分熟的牛排上桌後，就可以自己放在石板上慢慢煎，依照個人喜好調整熟度，邊聽滋滋作響邊聞到香氣，真的太療癒。肉質嫩中帶點嚼勁，外皮酥脆不油膩，內嫩外脆的口感搭配山葵醬或洋蔥醬都超對味。套餐附的麥飯還能免費續，明太子、山藥泥、小菜一應俱全，沒吃過的你一定要來報到！

人氣必吃TOP：小份炸牛排套餐（130g）

交通指南：地鐵梅田站，步行1分鐘（位於LUCUA大阪10F）

營業時間：11:00-23:00

Rikuro老爺爺起司蛋糕

一出爐就排爆

Rikuro老爺爺起司蛋糕 。

大阪甜點限定！Rikuro老爺爺起司蛋糕，只要一聽到現烤出爐的「鈴鈴鈴～」聲，全場立刻騷動，大家都在等那塊剛出爐的金黃起司蛋糕。熱騰騰的蛋糕柔軟濕潤，入口即化還帶有蛋香，底層藏著葡萄乾，每一口都超美味。現場內用還能幫忙切好擺盤，不小心就吃掉一整塊！吃不完還可以請店員打包超方便，不過小編還是最推現烤現吃，這味道真的只能在大阪體會得到啊～

小編小提醒：帶回台灣後可冷藏保存三天，想還原美味風味的話，以微波爐500W加熱20至30秒即可呦。

人氣必吃TOP：起司蛋糕

交通指南：地鐵「梅田站」，步行5分鐘（位於大丸百貨梅田店B1F）

營業時間：10:00-20:00

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