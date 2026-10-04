暫離京都市區人潮！ 比叡山「坂本纜車」大面車窗飽覽琵琶湖

【旅奇傳媒/責任編輯-陳品樺】想避開京都市區的擁擠人潮，不妨搭乘橫跨京都與滋賀的「京阪鐵路」。從京都出發，一路串聯「比叡山」、世界文化遺產「延曆寺」與日本最大湖泊「琵琶湖」，沿途更可體驗觀光列車、高山纜車及復古遊船，讓移動本身也成為旅程亮點。

▲往八瀨比叡山口方面觀光列車「HIEI」。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

旅客可從京都市區搭乘京阪電車至「出町柳站」，再轉乘叡山電車前往「八瀨比叡山口站」。推薦搭乘以比叡山為設計概念的觀光列車「HIEI」，列車醒目的橢圓形車頭與窗框充滿未來感，行駛途中則穿梭於住宅街區和綠意山林之間，呈現京都市區之外的悠閒風景。

▲花園美術館比叡園內造景融合印象派畫作。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

抵達八瀨比叡山口後，可繼續轉乘纜車與空中索道登上比叡山，造訪擁有超過千年歷史的世界文化遺產「延曆寺」。古老堂宇散布於森林之中，四季皆展現不同景致，也是感受京都歷史與靜謐氛圍的理想去處。亦可順遊充滿法式風情的「花園美術館比叡」，園內以莫內、雷諾瓦等印象派名畫為靈感，透過陶板畫與庭園植栽重現畫中景致。春夏時節可欣賞玫瑰及各式花卉，並從山上遠眺京都市景與琵琶湖風光。

▲「比叡山」位於京都與滋賀的交界，山上可以俯瞰整遍琵琶湖景。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

下山時可搭乘連接比叡山與滋賀坂本地區的「坂本纜車」，透過大片車窗俯瞰遼闊的琵琶湖景色，沿線還可欣賞橋梁、隧道及自然山林，復古車廂也別具懷舊魅力。抵達滋賀後，還能前往「大津港」，搭乘以美國密西西比河蒸汽船為設計概念的琵琶湖汽船「密西根號」展開水上巡遊，在甲板上感受湖面微風，從不同角度欣賞比叡山與琵琶湖沿岸風光。

規劃行程時可搭配「比叡山 Free Pass」，串聯比叡山沿線交通工具與相關設施門票與優惠，讓行程更加順暢划算。從京都的古都街景、比叡山的歷史寺院與森林，到滋賀的湖畔景致，一天之內便能感受關西多樣而富有層次的旅遊魅力。

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