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搭「Aqua Liner」遊水都大阪！再體驗黑鮪魚解體秀

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大阪素有「水都」之稱，河川與橋梁是城市發展的重要元素。　圖：Shutterstock／來源
大阪素有「水都」之稱，河川與橋梁是城市發展的重要元素。　圖：Shutterstock／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-陳品樺】大阪素有「水都」之稱，河川與橋梁自古便是城市發展的重要元素。想感受其獨特的河岸風情，不妨安排一趟結合水上觀光與海鮮美食的特色行程。

從「大阪城港」搭乘擁有40多年歷史的水上觀光船「Aqua Liner」，可從不同角度感受大阪的城市魅力。航程約25分鐘，船隻配備冷暖氣與完善設施，幾乎每天運行。

從「大阪城港」出發穿越多座橋樑，帶領旅客自河面上欣賞沿岸歷史風情與名勝古蹟。可從水面遠眺大阪城、中之島公園及四季河岸景致。船艙內設有冷暖氣設備，無論季節皆能舒適欣賞大阪城市風光。

▲「Aqua Liner」已有40多年歷史。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
▲「Aqua Liner」已有40多年歷史。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

於充滿昔日港口風情的「八軒家濱港」下船後，可前往「大起水產鮪魚體驗館」品嚐新鮮生魚片。館內還可預約壽司體驗教室及震撼的黑鮪魚解體秀，近距離欣賞職人分切鮪魚。

這趟結合水上觀光與新鮮海味的特色行程，既能從不同角度欣賞大阪風景，也能體驗當地飲食文化。下次造訪大阪，不妨暫時離開熱鬧商圈，搭船感受悠閒的水都魅力，為旅程留下美味又難忘的回憶。

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