就在梅田旁邊！大阪中崎町巡禮，分享幾家療癒復古小店

【FunTime小編群】如果你以為大阪只有熱鬧的心齋橋和道頓堀，那可就大錯特錯了！這裡原本是個老舊住宅區，後來改造成文青天堂，巷弄間隱藏著許多復古小店，每一步都是驚喜！如果逛膩了想逃離到處都是人的熱鬧區域，就跟著FunTime小編的腳步，來懷舊感滿滿的中崎町一探究竟！

ONLY PLANET 動物雜貨店。

中崎町介紹

中崎町。

「中崎町」曾是大阪的傳統住宅區，差點被時代淹沒，幸好有文青和藝術家們接手，讓老屋重獲新生，變身咖啡廳、雜貨店、古著店，中崎町也搖身一變成為大阪最具特色的文藝小巷，既保留了懷舊的町屋韻味，又融入了新潮的創意文化，從迷人的日式甜點到獨特雜貨，再到充滿昭和氛圍的拍照熱點，都是讓人一踏入就深陷其中！

小編偷偷說：二戰期間，大阪地區遭戰機轟炸，唯獨中崎町一帶避開了空襲，因此才能保存下擁有百年歷史的傳統古民家！

交通：搭乘地鐵谷町線至「中崎町站」下車，步行約1分鐘

中崎町懷舊雜貨

Green pepe 懷舊古物店

Green pepe 懷舊古物店。

「Green Pepe」專攻60-70年代昭和古董，融合西方與日式元素，彷彿一座時光寶庫，每一件物品都承載著過去的故事與魅力。Green Pepe的魅力在於「什麼都賣」，從玻璃器皿、老家具、黑膠唱片到復古家電、海報、甚至連當年風靡一時的玩具與擺飾都能在這裡找到。如果你喜歡挖寶、熱愛復古，中崎町的這個小店絕對值得一逛，說不定能帶走一件滿載昭和回憶的寶物！

地址：大阪市北區中崎3丁目1-12

營業時間：

【平日】12:00-18:00（週三營業至17:00)

【假日】12:00-19:00

週二公休；營業時間變動請參考官網

Elemeka Laboratory 復古遊戲機台店

Elemeka Laboratory 復古遊戲機台店。

「Elemeka Laboratory」可不是一般的雜貨店或咖啡館，而是一間充滿昭和風情的復古遊戲機店。店內擺滿各式經典街機，從彈珠台到光槍遊戲，每一款都是滿滿的回憶殺，讓人瞬間回到童年時光！機台價格也十分親民，讓人忍不住想多投幾枚硬幣～無論是想重溫童年的大人，還是對遊戲充滿好奇的小朋友，或是想拍復古感照片的人，都能在這裡找到樂趣，是中崎町超有特色的寶藏店家！

小編偷偷說：玩遊戲時要溫柔對待老遊戲機哦！它們年紀大，修起來可不是件容易事呢XD

地址：大阪市北區中崎西4丁目3-38

營業時間：12:00-17:00

中崎町咖啡廳

neel 人氣咖啡廳

neel 人氣咖啡廳。

「NEEL」是來自東京的知名咖啡品牌，在中崎町也有分店，搭配中崎町特有的文青懷舊氛圍，成為日本人與遊客的必來網紅店。店內以超級可愛的酪梨為主題，搭配咖啡香氣，每一道餐點都誠意滿滿！說到招牌，鹹豬排三明治絕對是必吃，酥脆鹹香的豬排搭配玉米濃湯醬，口感層次超豐富，甜食控則一定要試試可麗餅，餅皮微酥、香氣濃郁，每一口都是幸福，小編最推薦抹茶拿鐵，濃厚茶香與細緻奶泡完美融合，是店內的人氣必點！

地址：大阪市北區中崎西4丁目1-13

營業時間：10:00-20:30

coucou amande 達克瓦茲咖啡廳

coucou amande 達克瓦茲咖啡廳。

在日本甜點圈中，「coucou amande」絕對可說是大阪的超人氣甜點店！店鋪裝潢非常可愛，隨手一拍都是美照。達克瓦茲與蛋糕捲為主打，每款甜點都擁有超級可愛的高顏值與精緻口感，甜而不膩，讓人一試就愛上。無論是甜點控還是喜歡拍美照的網美們，這間美味與美感兼具的甜點天堂就是中崎町必訪咖啡廳！

地址：大阪市北區中崎西3丁目2-18

營業時間：11:00-19:00

中崎町美食

Petit Pretzel 鹼水麵包店

Petit Pretzel 鹼水麵包店。

走進「Petit Pretzel」就是鹼水麵包的天堂！這間隱藏在中崎町的可愛小店，以現烤鹼水麵包為主打，每一款都擁有可愛的蝴蝶扭結造型，讓人忍不住先拍照打卡，再大快朵頤一番。這裡的口味選擇多種，有外酥內Q、鹹香迷人的經典原味，也有巧克力與奶香完美融合的超人氣OREO口味，不管甜食控還是鹹食派都能在這裡找到適合自己的口味，而且Petit Pretzel的店面也超可愛，離開前別忘了先大拍特拍再走！

小編偷偷說：在大阪阿倍野Q's Mall的分店，除了有賣鹼水麵包，也有早午餐拼盤的選擇喔！

地址：大阪市北區中崎3丁目1-12

營業時間：11:00-售完為止

拉麵 菊半

拉麵 菊半。

說到日本美食，怎麼能少了拉麵！「拉麵 菊半」是中崎町的人氣拉麵店，這裡的招牌濃厚雞豬拉麵，湯頭濃郁但不油膩，尾韻帶點甘甜，加上碎洋蔥的點綴，讓整碗拉麵的層次更加分！除了拉麵，這裡居然還有賣擔擔麵！麵條Q彈有勁，沾著溫度恰到好處的醬汁，十分入味又不膩口，讓人忍不住一口接一口。如果還沒吃飽，附贈的白飯搭配湯頭一起享用，更是絕妙的收尾！

地址：大阪市北區中崎西1丁目9-11

營業時間：

【平日】11:30-15:00；17:30-22:00（週三中午營業至15:30、週一公休）

【假日】11:30-15:30；17:30-22:00

延伸閱讀>>【2026大阪中崎町】復古、文青小店都在這！中崎町逛街地圖

想知道更多實用大阪旅遊攻略，請看「大阪旅遊全攻略」