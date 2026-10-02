離京都市區只要半小時！從古寺到抹茶香，帶你走訪宇治漫遊路線

【FunTime小編群】相信大家對「宇治」這兩個字一定不陌生吧？幾乎所有抹茶相關的美食都少不了它的名字！宇治位在京都盆地東南方，被譽為「抹茶之鄉」，從京都市區搭車大約20分鐘就能抵達，交通超方便，也成為許多旅客到京都時必順遊的熱門景點。這裡可是許多知名抹茶品牌的發源地，像是伊藤久右衛門、辻利、中村藤吉等，抹茶控來到這裡根本是天堂～今天小編就要帶大家一起走進抹茶的故鄉，除了嚐遍各種抹茶甜點美食，還要踩點必去的世界文化遺產景點，想知道怎麼玩才不會錯過重點？那就趕快跟著小編一起看下去吧！

宇治景點

平等院

平等院。圖／klook

平等院擁有將近千年的歷史，被列入世界文化遺產，其中最具代表性的就是阿彌陀堂，屋頂上有栩栩如生的金黃色鳳凰，所以也被稱為鳳凰堂！堂內完整保留了11世紀貴族文化興盛時期的建築、佛像與繪畫，處處都散發著歷史的厚重感，而境內的梵鐘更是日本三大名鐘之一，意義非凡。更酷的是，日幣10元硬幣和一萬元紙鈔上都能看到平等院的身影，來到現場真的會有一種「鈔票上的圖案就在眼前」的感覺，很值得親眼朝聖一次

交通方式：搭JR奈良線至「宇治站」，步行約10分鐘

營業時間：8:45-17:30

門票：成人700日圓、國高中生400日圓、小學生300日圓

宇治橋

宇治橋。圖／klook

宇治橋為646年所建，並於1996年經過修繕，目前全長為153米，為日本三大古橋之一，位於宇治川，站在橋上不但能俯瞰整個宇治川美景，這座橋更是從車站要前往表參道途中的必經之路。位於宇治橋的西側橋頭可以看到紫式部像，紫式部是日本平安時代女性文學家，著有《源氏物語》，作品情節曲折，描寫筆下人物情感細膩且文字典雅，被認為是世界最早的長篇小說，對往後日本文學影響極大，因為最後10帖場景是宇治，後人為了悼念才立了銅像在此處。

交通方式：搭JR奈良線至「宇治站」，步行約15分鐘

營業時間：24小時

任天堂博物館

任天堂博物館。圖／IG, einina1991

任天堂粉絲必朝聖！2024年10月在京都宇治盛大開幕的「任天堂博物館」，絕對能讓大小朋友瞬間掉進童年回憶裡～館內完整展示了任天堂歷年來的經典遊戲產品與發展歷程，還有超好玩的遊戲體驗區，讓你親手感受馬力歐遊戲角色帶來的樂趣。玩到肚子餓就直奔館內的 HATENA BURGER，漢堡還能依照喜好打造專屬的客製化口味，真的很有趣。走之前千萬別錯過紀念品商店，紅白機、Wii造型的抱枕、各式週邊商品保證讓人失心瘋想帶回家！整個館內到處都是滿滿的小巧思與驚喜，無論你曾經是不是任天堂玩家，都會被這裡給圈粉！

交通方式：搭JR奈良線至「小倉站」，步行約8分鐘

營業時間：10:00-20:00（週二、新年假期公休）

門票：成人3,300日圓、青年2,200日圓、兒童1,100日圓、5歲以下免費

三室戶寺

三室戶寺。圖／IG, lu102725

三室戶寺最讓人期待的就是每年六月的繡球花季啦～走進園區沿途滿滿的繡球花一路迎接你，寺內總共種植了多達50種繡球花，盛開時畫面真的美到不真實，花季期間還會開放夜間點燈，白天、晚上怎麼拍都超好看。逛累了還能順便到本堂參拜一下，感受寺院的寧靜氛圍，賞花、祈福一次滿足，這裡完全就是隱藏版的賞花秘境，六月來京都真的不能錯過！

交通方式：搭京阪電車至「三戶室站」，步行約15分鐘

營業時間：8:30-15:10（開放時間請事先至官網查詢）

門票：成人1,000日圓、兒童500日圓

宇治美食

伊藤久右衛門 平等院店

伊藤久右衛門 平等院店。圖／klook

伊藤久右衛門其實有不少分店，甚至在台灣也有開，但都來到宇治了，當然要來品嚐看看它的厲害！這邊必點的就是抹茶冰淇淋聖代，長長的聖代杯裡滿滿都是料，光用看的就好滿足，可以一次吃到抹茶凍、抹茶冰淇淋、抹茶仙貝、紅豆、寒天，每一口都能吃到不同料堆疊出來的豐富口感，超級幸福～近期超紅的打卡冰品還有冰棒，以抹茶當基底配上白玉、紅豆、草莓等餡料，不僅拍照超好看，吃起來既消暑又滿足！

交通方式：搭JR奈良線至「宇治站」，步行約5分鐘

營業時間：9:30-17:30

中村藤吉 平等院店

中村藤吉 平等院店。圖／klook

說到宇治必吃的抹茶店，不能少的就是「伊藤久右衛門」跟「中村藤吉」這兩間～中村藤吉創於1854年，是間擁有百年歷史的店鋪。來這裡一定要點它的竹筒抹茶聖代，最上層的鮮奶油撒上抹茶粉，呈現店內的標誌圖案，下方則放了抹茶凍、白玉、紅豆、玄米，吃起來口感豐富又綿密，拍起來也特別精緻好看，如果不喜歡鮮奶油也有沒奶油的版本可以點。想買伴手禮的話，店內也有賣抹茶巧克力、夾心餅乾唷！

小編小提醒：本店非常熱門，建議早點事先過來抽號碼牌

交通方式：搭JR奈良線至「宇治站」，步行約10分鐘

營業時間：10:00-17:00

駿河屋

駿河屋。圖／IG, moani_rika

駿河屋從昭和初期起製作販賣茶糰子至今，位於宇治川的河畔旁。販售茶糰子、抹茶霜淇淋、茶葉麻糬、紅豆餡餅、羊羹等日式糕點，其中最有明的是「茶糰子」。茶糰子以國產米粉和宇治的抹茶仔細混合而成，吃起來不黏膩且爽口，味道恰到好處，價格也不貴。店內也提供位置可以供旅人休息，如果中途感到累了不妨來駿河屋坐坐歇息、品嚐些糕點。

交通方式：搭JR奈良線至「宇治站」，步行約10分鐘

營業時間：9:00-17:00（週二、三公休）

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