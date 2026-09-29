2026大阪環球影城「萬聖節」攻略｜USJ萬聖驚魂夜活動、票價、交通、恐怖設施一次看

2026大阪環球影城萬聖節正式進入尖叫模式！日本環球影城（USJ）今年秋季推出「Universal Extreme Autumn ～Discover U!!!～」，活動自2026年9月10日至11月8日舉行，其中一年一度的「萬聖驚魂夜（Halloween Horror Nights）」則從9月11日至11月8日登場。適逢USJ開園25周年，萬聖驚魂夜也迎來15周年，從街頭殭屍、Zombie de Dance，到《惡靈古堡》、《鏈鋸人》、《貞子》等期間限定恐怖體驗，白天與晚上都有不同玩法。

2026大阪環球影城萬聖節有哪些活動？

入夜後最具代表性的就是「街頭殭屍」，今年殭屍數量再升級，活動時間為18：00至閉園，10月13日則從18：30開始；同時登場的「Zombie de Dance」以King Gnu〈SO BAD〉帶動殭屍狂舞，當日最後一場還會加入〈唱〉、〈Rat-tat-tat〉等人氣歌曲。15周年限定舞台「萬聖驚魂夜學園～尖叫的15年～」也會在Grand Park登場，演出時間依日期公布，另有2,100日圓起的特別觀賞區門票。

圖／取自日本大阪環球影城官網

恐怖設施方面，2026年最大亮點之一是USJ史上首次推出的R-18恐怖體驗「殘像」，18歲以下不得參加，且必須購買專用付費票券並簽署同意書；「惡靈古堡：安魂曲 THE DIVE」則從9月11日一路舉行至12月27日，將玩家帶入生化危機世界。另有「恐懼工廠 絕望殭屍之旅」、「KATE 18號地的魔女」、「鏈鋸人：混沌4-D」等限定體驗。

圖／取自日本大阪環球影城官網

《貞子的詛咒 黑暗恐怖乘車遊》則延長至2027年1月4日，在幾乎全黑的環境中高速移動；此外，夜間還能挑戰「侏羅紀公園～IN THE DARK～」及「Jaws～RED ALERT～」等限定版本，讓USJ萬聖節不只是一場街頭活動，而是從白天一路延伸到夜晚的完整主題體驗。

圖／取自日本大阪環球影城官網

2026 USJ萬聖節票價多少？快速通關要不要買？

日本環球影城目前公布的1日Studio Pass採浮動票價，成人12歲以上為8,400日圓起、兒童4～11歲為5,500日圓起、65歲以上長者為7,600日圓起；實際價格會依入園日期及需求調整，因此熱門萬聖節日期建議提早確認官方售票頁。

如果主要目標是一次玩完多項恐怖設施，可另外購買「Universal Express Pass」快速通關。2026萬聖節期間推出的限定套票包含《惡靈古堡：安魂曲 THE DIVE》、《貞子的詛咒》、《恐懼工廠》等組合，官方公布的萬聖節限定Express Pass 4為11,800日圓起，且價格會依日期不同而變動。要注意快速通關券不包含USJ入園門票，兩者需要分開購買。

圖／取自日本大阪環球影城官網

圖／取自日本大阪環球影城官網

另外，部分熱門設施可能需要電子整理券（e整理券），因此出發前下載USJ官方App相當重要。官方也提醒，營運時間、表演場次及設施狀況可能因天候等因素調整，入園當天應再次查看最新資訊。

大阪環球影城怎麼去？從大阪、關西機場出發交通

前往USJ最方便的方式是搭乘JR至Universal City Station（環球城站）。官方交通資訊顯示，從大阪站／梅田站約11分鐘、新大阪站約16分鐘、大阪難波站約13分鐘、天王寺站約13分鐘即可抵達環球城站；從關西國際機場出發，前往環球城站約65分鐘。抵達後再步行前往園區即可。

除了電車，也可以利用海上接駁船，從海遊館西碼頭至Universal City Port約10分鐘，再步行前往USJ；船班會依營運公司安排變動，出發前需確認最新時刻。

2026大阪USJ萬聖節怎麼玩？自由行攻略重點

如果想完整體驗「大阪環球影城萬聖節」，建議安排至少一整天，白天先攻略一般熱門設施及期間限定體驗，下午開始留意晚間活動位置，18：00後再集中體驗街頭殭屍與Zombie de Dance。若目標是《惡靈古堡》、《貞子》、恐懼工廠等熱門恐怖設施，則可事先研究快速通關組合；想挑戰「殘像」則必須另外購買專用票券。

需要注意的是，萬聖驚魂夜包含較強烈的恐怖、暴力及血腥演出，5歲以下兒童不建議參加，12歲以下體驗需取得家長同意；個別設施另有更嚴格的年齡限制。對恐怖內容較敏感的旅客，也可選擇白天的萬聖節裝飾、Minion Halloween Greeting及「Trick or Treat」等較輕鬆的秋季活動。

圖／取自日本大阪環球影城官網

圖／取自日本大阪環球影城官網

2026大阪環球影城萬聖節重點：9/10～11/8秋季活動、9/11～11/8萬聖驚魂夜、18：00後街頭殭屍、Zombie de Dance、《惡靈古堡》、鏈鋸人4-D、貞子、R-18「殘像」、USJ萬聖節票價、快速通關及大阪交通攻略，出發前則建議以USJ官方網站及官方App公布的當日資訊為準。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」