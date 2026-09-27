探訪城崎古湯！交通指南與夢幻住宿全攻略

七大外湯-一之湯

【FunTime小編群】城崎溫泉位於關西的兵庫縣豐岡市城崎町，至今已有些許年以上的歷史，除了有古色古香的街道、著名的精選熱門外湯可泡，還有季節限定的松葉蟹、但馬牛等高級料理，還曾經獲得日本精選熱門人氣溫泉街中的「其中」！既然城崎溫泉有如此響亮的頭銜，到日本關西勢必要去造訪一次看看吧！

城崎溫泉交通

城崎溫泉住宿｜平價住宿推薦

想省荷包又想要體驗日本最傳統的溫泉，以下幾間城崎溫泉的平價住宿推薦給你。不用花大錢，也能使用飯店內的溫泉浴池，有些住宿還有提供浴衣租借，主打讓遊客也可以無負擔旅遊～

川口屋本館

#女性住客可租借浴衣 #雪蟹、但馬牛套餐

川口屋本館

川口屋本館

川口屋本館(Kinosaki Onsen Kawaguchiya Honkan)座落於城崎溫泉街的核心地段，不論是前往車站或各大外湯都相當便利。館內不僅提供舒適的大眾浴場，還設有私人的露天浴池，女性住客更能體驗租借傳統浴衣。在房型上，多採日式榻榻米設計，並且部分房型就可以看到窗外的柳樹與大谷川。另外，入住川口屋本館時極力推薦加購餐點，他們提供新鮮的時令海鮮與但馬牛的火鍋和涮涮鍋套餐，冬季還有烤螃蟹、螃蟹火鍋等餐點，有機會造訪城崎溫泉的話千萬不要錯過！

訂房網評價︰9.2/10 (agoda)

交通︰JR城崎溫泉站步行約6分鐘

城崎溫泉小宿紬

#距離車站只要走1分鐘 #親民價格

城崎溫泉小宿紬

城崎溫泉小宿紬

城崎溫泉小宿紬(Kinosaki Onsen Koyado Tsumugi)就位在JR城崎溫泉站旁，走路只要約1分鐘，拖著行李也不用走太遠，真的超方便！這裡的房間是走簡約舒服的現代日式風格，整體乾淨又有質感。另外飯店的1樓還有咖啡廳，逛累了可以坐下來休息，甚至還能免費泡足湯喔～最重要的是，城崎溫泉小宿紬的雙人房一晚最低只要2千出頭，想找交通方便又不傷荷包的住宿，這間很可以！

訂房網評價︰8.9/10 (agoda)

交通︰JR城崎溫泉站步行約1分鐘

城崎溫泉住宿｜犒賞自己！極致奢華體驗

泡湯季節多落在年末的時候，辛苦一整年很值得找一間奢華住宿好好犒賞自己！以下幾間城崎溫泉的星級飯店和度假村，擁有完善的溫泉設施，有的還有提供宵夜拉麵或是懷石料理，主打吃喝玩樂一站就能滿足。

朝霧莊

#必住河景房 #親子友善

朝霧莊

朝霧莊

朝霧莊(Kinosaki Onsen ASAGIRISO)坐落在城崎溫泉丸山川畔，想找間景色漂亮又能好好放鬆的溫泉旅館，很推薦這間！尤其是河景套房，大片落地窗將群山與河景盡收眼底，坐在房內就有種悠閒又愜意的感覺。朝霧莊的泡湯設施也不能錯過，館內有兩處露天浴場，可以一邊欣賞日式庭園或山景、一邊享受溫泉。另外，如果是帶孩子一起玩的爸媽，這裡不僅有提供大人、小孩都適合的美味懷石料理，還有提供親子浴衣喔！

訂房網評價︰9.2/10 (agoda)

交通︰JR城崎溫泉站步行約8分鐘

城崎溫泉小宿緣

#距離車站只要走3分鐘 #可租借腳踏車

城崎溫泉小宿緣(Kinosaki Onsen Koyado Enn)從JR城崎溫泉站走路過來只要3分鐘，地點超方便！如果你是喜歡放慢步調旅行的人，這間旅宿有提供腳踏車租借，讓你可以輕鬆騎著腳踏車漫遊城崎溫泉。湯屋方面，城崎溫泉小宿緣貼心準備了兩款室內私人湯屋，分別是適合雙人的「星之湯」與適合四人的「月之湯」，非常推薦給想享受專屬私人空間的情侶或家庭。此外，館內還有提供浴衣租借，而且男女生款都有，可以一起換上浴衣拍照留念喔！

貼心提醒：城崎溫泉小宿緣不提供小學（含）以下的孩童入住喔～

訂房網評價︰9.1/10 (agoda)

交通︰JR城崎溫泉站步行約3分鐘

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