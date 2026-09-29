誰能拒絕這條街？京都錦市場口袋名單一次公開！

【FunTime小編群】錦市場擁有四百多年歷史，是觀光客造訪的京都熱門景點之一，位於最繁華的四條河原町區，旁邊就是錦天滿宮，非常熱鬧！除了觀光客喜歡來這邊尋找在地小吃、熱門美食之外，當地人也會來到這裡採購生鮮魚貨、醃漬醬菜等各類食材，又被稱為「京都的廚房」，已然成為京都重要的商店街。接下來就跟著FunTime小編一起來看錦市場有什麼絕對不能錯過的美食和伴手禮吧～

錦市場必吃美食

鱧秀 錦本店

鱧秀 錦本店。圖／IG, eatqueenll_foodie

鐵板上滋滋作響地烤著大蝦，不只看著誘人，聞起來更是讓人忍不住停下腳步，「鱧秀」是一間鐵板烤大蝦專門店，他們會先用獨家高湯將蝦燙熟，撒上鹽和檸檬汁提味後再放上鐵板烤出香氣，一串烤大蝦會串上三隻，每隻蝦都又肥美又紮實，肉質Q彈，吃完超滿足！

營業時間：10:00-19:00（週一公休）

冨美家 錦店

冨美家 錦店。圖／IG, elisa_c_k.tw

「富美家」在京都錦市場開業了七十幾個年頭，原先由甜點起家，後因為創始人推出「富美家鍋」的鍋燒烏龍麵爆紅，才改以烏龍麵作為主打商品。富美家的烏龍麵價低味美，配料豐富，特別的是還有加入烤過的麻糬，讓口感更多元，再配上熬煮過後香醇的湯頭，讓人忍不住一口接一口，而且富美家還有貼心隔出個人座位，獨旅的人放心吃不尷尬！

營業時間：11:00-17:30（週一至週三公休）

豆乳甜甜圈 こんなもんじゃ

豆乳甜甜圈 こんなもんじゃ。圖／IG, eatqueenll_foodie

來到以製作出美味的豆腐而聞名的京都，怎麼可以沒有吃到豆製餐點！推薦這間「豆乳甜甜圈こんなもんじゃ」，有販售豆腐、豆皮、豆乳冰淇淋、豆乳甜甜圈等，尤其推薦給帶著小孩的家庭～豆乳甜甜圈小小一個方便食用，不油膩又越咬越有豆乳的香味，冰淇淋則是帶著豆乳的清香，是其他地方很少見的口味，也可以試試看拿甜甜圈沾著冰淇淋吃，一定也超適合！

營業時間：10:00-18:00

必逛伴手禮推薦

打田漬物 錦店

打田漬物 錦店。圖／adobe stock

在吃日式餐廳時經常可以看見主食旁邊會附上醃漬小菜，這是日本非常常見的飲食文化，而京都特產的京漬物因為非常注重外觀與色澤，更是日式漬物中的上等品。「打田漬物」是錦市場中最大間的醃漬物專賣店，門口擺放一大桶一大桶漬物，超多種類可以慢慢挑，無論是買回家自己吃或當作伴手禮都可以～

小編小提醒：醃漬物想帶回台灣一定要購買真空包裝，並放置於托運行李喔！

營業時間：09:30-18:00

史奴比茶屋 京都錦店

史奴比茶屋 京都錦店。圖／FunTime小編群

在錦市場除了吃美食，還有超可愛的伴手禮店必逛，那就是「史奴比茶屋」！這裡把大家熟悉的史努比結合京都元素，不管是茶點、雜貨還是限定周邊，都萌到讓人荷包失守～店內最有人氣的就是抹茶相關甜點，像是抹茶餅乾、和風小點，包裝上都有SNOOPY的可愛身影，買來送人或自己收藏都超療癒。另外還有日本限定的文具、杯子、手帕，讓人少女心爆棚。

錦市場周邊景點

錦天滿宮

錦天滿宮。圖／IG, easypeasy.tw

「錦天滿宮」就位在錦市場旁邊，門口放置著一隻金牛，這隻牛被封為御神牛，象徵著勤勉、健康，許多人進宮前會先摸摸牠的頭以求保佑。宮內供奉著學習之神菅原道真，且裡面還有天然的地底湧泉，每天都有許多人來祈求學業進步、事業順利，並舀水飲用。錦天滿宮含有另外四個小神社可以參拜、祈願，來到錦市場吃喝過後，可以來到錦天滿宮感受日本傳統文化。另外建議喜歡購物的朋友，也可以順便到附近的京都高島屋S.C.逛逛，集結美食、潮牌於一身，必衝！

交通：搭乘阪急電鐵至「京都河原町站」，步行約2分鐘

營業時間：08:00-20:00

新京極商店街

新京極商店街。圖／IG, mvp55660236

「新京極商店街」位於京都河原町站附近，開業至今已有約150年的歷史，商店街有餐廳、藥妝店、服裝店、日常用品店等，也是本地人經常逛街的區域，網路上有許多人推薦可以來這裡的藥妝店採購，東西齊全且價格最便宜，剛好這商店街內有多間藥妝店，遊客可以互相比價過後擇價低者購買～如果還有逛不夠的朋友，小編推薦到附近的京都BAL繼續逛，非常多設計品和日式雜貨，很適合來挖寶！

交通：搭乘阪急電鐵至「京都河原町站」，步行約4分鐘

營業時間：10:00-22:00

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