京都車站周邊！秋季期間限定「東本願寺・涉成園」光影盛宴

【旅奇傳媒/責任編輯-陳品樺】京都秋夜必去！JR京都站步行約7分鐘即可到達的國寶級景點－「東本願寺」與「涉成園」，推出秋季限定夜間藝術展覽「NAKED GARDEN NIGHTS 東本願寺・涉成園」。活動自2026/10/31-12/06限時展開，讓旅客在京都結束一整天的觀光後，能享受一場沉浸式秋夜光影散策。

從「東本願寺」本廟漫步至「涉成園」，旅客將能欣賞到透過光影藝術浮現的宗教建築、日式庭園與水岸景觀等5大亮點，體驗到不同秋夜風情。

「NAKED GARDEN NIGHTS 東本願寺・涉成園」展覽融合歷史、庭園與現代光影藝術。 圖：JTBコミュニケーションデザイン／提供

【東本願寺 本廟區 展覽看點】

東本願寺本廟區域的「御影堂」前數個微小燈火在黑夜中串聯，盛開出一片絢麗的光之蓮花。溫柔的光芒彷彿撫平夜晚的寒意，呈現出與白天嚴肅莊嚴截然不同的溫馨氣息。

▲天女於天井起舞的畫面十分賞心悅目。 圖：JTB コミュニケーションデザイン／提供

此外，本廟區域還特別開放「御影堂門」樓上，可俯瞰「阿彌陀堂」、「御影堂」以及遠方延伸的京都夜景。平時難得一見的大堂俯瞰視角，與天井翩翩起舞的天女姿態，共同點綴專屬此地的奇幻夜晚。

【涉成園區 展覽看點】

▲「涉成園」內古代木橋池景與現代街景融合，別具特色。 圖：JTB コミュニケーションデザイン／提供

古典木造「侵雪橋」周邊滿山楓紅與背景的京都塔景交織出絕美風景，池面上點點如睡蓮般漂浮的光芒，溫柔地將古今兩種截然不同的時空景色連結。

▲「印月池」池面上倒映巨大明月。 圖：JTB コミュニケーションデザイン／提供

「印月池」是展覽的一大看點。如其名，展覽在池面上打造一輪巨大的明月，隨著光影變化，秋天的楓紅與月光倒映在水面上，隨波搖曳，景色美不勝收。

▲楓葉圍繞著「臨池亭」，景觀幽靜。 圖：JTBコミュニケーションデザイン／提供

伴隨著現場細微輕巧的水流聲，涉成園內的「臨池亭」優雅地倒映在水面上，這個瞬間值得讓旅客靜下心來，細細品味日本庭園獨有的靜謐與舒適。

◉ 活動資訊

．日期：2026/10/31（六）~12/06（日）

．時間：18:00~22:00（東本願寺開放至21:20；涉成園開放至 22:00）

．地點：東本願寺、涉成園

．交通：JR京都站烏丸口步行約7分鐘

．門票：週一至週四：國中生以上2,100日圓／小學生1,500日圓；

週五、週六、週日及國定假日：國中生以上2,300日圓／小學生1,700日圓／學齡前兒童免費

※11/06~11/08、11/25僅開放涉成園，設有特定日票價，詳細資訊請見活動官網。

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