大阪「岸和田地車祭」9.10月登場！必看4噸地車高速直角轉彎

【旅奇傳媒/日本部報導】被列為「日本三大喧嘩祭」之一的大阪「岸和田地車祭」，2026年將分別於09/19~09/20、10/10~10/11兩個週末登場。若計畫秋季前往大阪旅遊，不妨安排一趟岸和田，感受熱血震撼的傳統祭典。

祭典最大看點是被稱為「やりまわし」的高速轉彎，重達約4噸、以櫸木精雕而成的巨大「地車」（だんじり），在數十至數百名曳手合力牽引下全速前進，並於路口完成近90度的轉向，充分展現速度、力量與團隊默契。

◎ 9月祭禮

・時間：2026/09/19（六）、09/20（日）；※ 09/18（五）試運行

・地點：岸和田、春木地區。

・交通：南海電鐵南海本線「岸和田站」出站周邊為祭典會場，步行約10多分鐘可到熱門轉彎地點「Can-Can 場」（カンカン場）；散場時可走附近的南海本線「春木站」、「蛸地蔵站」。

▲岸和田地車祭最大看點是被稱為「やりまわし」的高速轉彎，充分展現速度、力量與團隊默契。 圖：株式会社 TryHard Japan／提供

◎ 10月祭禮

・時間：2026/10/10（六）、10/11（日）；※ 10/04（日）試運行

・地點：東岸和田、南掃守、八木、山直、山直南、山瀧地區（會場較分散，建議事先鎖定目標地區及車站前往）

・交通：JR 阪和線「東岸和田站」、「下松站」、「久米田站」出站周邊為祭典會場；山直／山瀧地區的山區會場，需從 JR 阪和線「東岸和田站」步行45分鐘。

「岸和田地車祭」期間人潮眾多，周邊也將實施交通管制，建議搭乘電車前往，並預留平時2至3倍的交通時間。觀賞時務必遵從警察及祭典工作人員指示，切勿站在地車轉彎處或進入管制區域，並建議穿著方便行走的服裝與運動鞋。

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