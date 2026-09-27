秋季尋訪宇治茶鄉！「茶之京都」頂級觀光巴士之旅

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】說到京都，許多人腦海中首先浮現的便是濃郁醇厚的抹茶與底蘊深厚的茶道文化。京都南部作為「宇治茶」的發源地，孕育了無數動人的茶鄉風光與傳承百年的製茶工藝。為了讓旅客更深入探索這片「茶之京都」的魅力，今年秋季特別推出期間限定的頂級觀光巴士之旅，結合了壯麗的茶園景觀與山城地區的古老寺院。

▲「山城館」的抹茶甜點。 圖：京都巴士／提供

行程中的一大亮點，便是造訪榮獲「京都府景觀資產註冊第1號」及「日本遺產」雙重肯定的「石寺之茶畑」。翠綠的茶樹如波浪般順著山坡起伏，展現出茶之京都最具代表性的絕美梯田景觀。

此外，旅客還能前往由知名茶舖福壽園營運的「山城館」體驗茶批發文化，並品嚐精緻的抹茶甜點；或是到「和束茶咖啡廳」選購宇治茶之鄉的特色商品。午餐則精心安排了使用大量茶葉入菜的「宇治田原故鄉御膳」，或是充滿在地風情的「和束御膳」，讓味蕾也沉浸在茶香之中。

▲「石山寺」的重要文化財「東大門」。 圖：石山寺／提供

除了茶文化，豐富的古剎巡禮更是不容錯過，行程將帶領旅客飽覽多處國寶與重要文化財： 第一條路線將造訪與紫式部淵源深厚、擁有平安時代國寶本堂的「石山寺」；建於鎌倉時代、坐擁國寶五重塔及重要文化財十一面觀音立像的「海住山寺」；以及供奉國寶九體阿彌陀如來坐像、且本堂與三重塔皆為國寶的「淨瑠璃寺」。

▲正法寺的重要文化財「本堂」和「唐門」。 圖：八幡市觀光協會／提供

第二條路線則特別安排參拜平時不對外公開的八幡市「正法寺」，不僅能欣賞保留江戶時代色彩的建築，還能瞻仰相傳為佛像大師快慶所作的重要文化財阿彌陀如來坐像；接著前往木津川市的「神童寺」，近距離鑑賞珍貴的天弓愛染明王坐像與不動明王立像等重要文化財。

這個秋天，不妨乘坐舒適的觀光巴士，在茶香與古寺的氛圍中，深度感受截然不同的京都之美。

DATA／「茶之京都」頂級觀光巴士之旅

・活動時間：

【路線 1】出發日：2026/10/17（六）、10/24（六）

【路線 2】出發日：2026/11/03（二・國定假日）、12/05（六）

・行程時間：08:50前集合完畢，09:10出發（預計17:50或17:55返回京都站）

・集合地點：JR 京都站八條口 Sunken Garden（京都 AVANTI 前附近）

・活動價格：每人13,000日圓（參加當日以現金支付）

・報名網站：https://www.kyotobus.jp/tour/2026_ocyapbt/

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