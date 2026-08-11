暑假大阪親子遊必訪！豐收之丘「夏日祭典」屋台體驗一次滿足

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】準備規劃赴日自由行的家長們看過來！位於大阪堺市的體驗型農業公園「堺．綠博物館豐收之丘」，今年特別推出限定8天的「夏日祭典」活動。過去想到日本參加夏祭，往往得在熱門花火大會的人潮中艱難推著嬰兒車，而「豐收之丘」這次將傳統屋台攤位、盆踊舞蹈與花火秀全搬進園區，讓帶小孩的家長能以最舒適、安全的方式，一站式體驗最道地的日本夏日風情，絕對是大阪親子旅遊的最佳首選。

▲夏日祭典期間有許多特別的舞台活動。 圖：堺Farm／提供

活動將於08/13~08/16以及09/20~09/23登場。8月份園區更貼心提早至08:00開園，並延長營業至20:30。

白天可以帶著孩子漫步在7萬株盛開的向日葵花海中捕捉美照，或到放滿3,500隻黃色小鴨的淺水區消暑打水仗，還能親眼目睹水豚大口啃西瓜的可愛模樣。

傍晚則能造訪美食餐車與射擊、套圈圈等傳統遊戲攤位，體驗彩繪發光團扇；重頭戲則是每晚20:00施放的5分鐘音樂迷你花火秀，近距離在夜空綻放，絕對能讓大人小孩驚呼連連。

▲在豐收之丘還能餵食可愛小動物。 圖：堺Farm／提供

「豐收之丘」交通相當便利，從南海電鐵泉北線「泉丘站」轉乘公車約20分鐘即可直達。門票大人為1,500日圓、4歲以上兒童1,000日圓，入園即可免費觀賞花火與盆踊表演。園區內包含摩天輪、旋轉木馬與各式餐廳均延長營業至夜間，非常適合排入大阪自由行的一日遊行程。

DATA／堺·綠博物館豐收之丘「夏日祭典」

・活動日期：2026/08/13~08/16、09/20~09/23

・營業時間：08:00~20:30（8月特別提早開園）

・入園票價：大人1,500日圓、兒童（4歲以上）1,000日圓、3歲以下免費

・交通方式：搭乘南海電鐵泉北線至「泉丘站」，轉乘南海路線巴士（6號站牌）約20分鐘即可抵達。

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