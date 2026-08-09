玩京都住新開幕「萬怡酒店」！270間客房、走3分鐘到地鐵超方便

京都旅遊住宿版圖再擴大。JR 東海集團宣布，將與萬豪國際合作打造全新「京都站萬怡酒店（Courtyard by Marriott Kyoto Station）」，飯店位於京都站八條東口附近，步行約 3 分鐘即可抵達，日前確定於 2026 年 11 月 16 日正式開幕，並已開放旅客預訂。新飯店規劃 270 間客房，將成為京都車站周邊備受矚目的國際品牌住宿新選擇。

圖／東海旅客鉄道株式会社提供

京都站步行3分鐘 萬豪品牌再拓京都版圖

根據 JR 東海公布的資料，京都站萬怡酒店將落腳京都市南區東九條東山王町，建築規模為地上 9 層、地下 1 層，總樓地板面積約 15,900 平方公尺，館內設有全天候餐廳、咖啡酒吧與健身中心等設施，主打兼具觀光與商務需求的住宿體驗。這也是 JR 東海集團繼「京都四條烏丸萬怡酒店」後，在京都市內布局的第二間 Courtyard by Marriott 品牌飯店。

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客房融入町家與京都群山意象

飯店室內設計以「Collection of Kyoto Stories」為核心概念，透過京都歷史、傳統文化與城市景觀作為靈感，打造具有在地特色的住宿氛圍。客房設計將融入京都町家元素，並以京都群山意象點綴空間；大廳則結合和風建築語彙、工藝、藝術作品與書籍展示，營造兼具文化感與交流氛圍的迎賓空間。

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京都站東側同步推動複合開發 提升旅遊便利性

除了新飯店外，JR 東海集團也同步推動京都站東側複合開發計畫，預計 2028 年啟用，將導入大型會議中心、活動空間及超市等設施，強化京都站八條口周邊的商務、會展與旅遊機能。未來飯店將與複合設施串聯，吸引 MICE（會議、獎勵旅遊、大型會展）與國際旅客市場，也有望進一步提升京都站周邊住宿與生活便利性。

圖／東海旅客鉄道株式会社提供

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