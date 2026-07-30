神戶須磨海洋世界「水花大戰」開打 虎鯨神龍擺尾超震撼！

【旅奇傳媒/日本部報導】自2024年盛大開幕以來，「神戶須磨海洋世界」不僅擁有西日本唯一的虎鯨展演，還能飽覽無死角的無敵海景，早已成為社群上討論度極高的關西必訪新地標。迎接炎熱夏日，園區即日起祭出火力全開的「盛夏沁涼狂歡祭典」，透過一系列超震撼的水花大戰與期間限定的夜間展演，為準備前往日本自由行的旅客，打造出最消暑的玩樂提案！

▲虎鯨會特別拍打水面替遊客們消暑。 圖：GRANVISTA HOTELS & RESORTS／提供

為了讓大家徹底趕走夏日的悶熱，園區準備了多項臨場感十足的互動企劃。08 /01-08/23期間登場的「Water Splash Festival」，廣場中央將化身為夏日狂歡舞台，在舞者熱力帶動與今年倍增至4台的強力水砲加持下，四面八方將降下大水量，保證讓你享受從頭濕到腳的痛快消暑感！

此外，至9月底前每日進行的「Suma-Sea Whiteout」，則會定時於廣場噴放大量極細水霧，瞬間打造出如夢似幻的雪白空間，不僅拍照打卡仙氣滿滿，更能達到物理性的大幅降溫。

而最受矚目的虎鯨表演也推出炎夏限定加碼，擁有王者氣勢的虎鯨將展現寬達1.5公尺的巨型尾鰭，使出超震撼的潑水絕招朝觀眾席俐落重擊，絕對讓人尖叫連連。

▲期間限定的夜間星空海豚秀。 圖：GRANVISTA HOTELS & RESORTS／提供

除了白天的熱血水戰，08/08~08/15晚間更將上演浪漫的「星空海豚秀」，結合炫目的動態燈光與人氣歌手 milet 演唱的專屬主題曲《Bluer》，展現有別於白天的迷人夜間魅力。

玩累了，不妨前往緊貼虎鯨大水槽的預約制景觀餐廳「BLUE OCEAN」，品嚐全新升級的現做料理與在地海鮮百匯，或是來碗完美重現黑白配色的夏季限定「胡麻黑蜜虎鯨刨冰」瞬間透心涼。

若想讓這趟旅程更完美，推薦直接入住全客房皆面海的官方飯店，享受悠閒的一泊二食與獨家的海豚互動池，絕對是夏日衝日本關西不可錯過的夢幻行程。

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