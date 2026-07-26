百年夢幻夜景！大阪「生駒山上遊樂園」必玩亮點總整理

大阪自由行偶爾想遠離塵囂，到近郊享受不一樣開放視野的全新感受嗎？百年樂園「生駒山上遊樂園」位在大阪與奈良交界處，不但有飛行塔、旋轉鞦韆、迷你海盜船等經典遊樂設施，還能搭乘「近鐵生駒」可愛造型纜車前往，再從高空搭乘「單軌腳踏車」俯瞰一整片無死角開闊景色！榮獲「COOL JAPAN AWARD 2019」絕佳眺望景色的夢幻遊樂園，下面就為大家介紹必玩設施、交通方式、必看亮點總整理。

陪伴百年的經典遊樂園「生駒山上遊樂園」

生駒山上遊樂園自1929年開幕，2029年即將迎來開園100週年，是位在大阪府、奈良縣交接處，陪伴許多人近百年的經典遊樂園。

正如其名，位處642公尺的生駒山山頂，園內遊樂設施都沿著山坡而建，因此園內不少設施都能享受從山頂高處俯瞰大阪、奈良市區的絕佳全景景色。加上生駒山上遊樂園獲得「COOL JAPAN AWARD 2019」認證為世界級夜景，也讓這裡成為重拾童心的約會聖地。園內有適合0歲的溫和可愛系設施，雖然沒有絕叫系設施，但整座園區活用緊鄰山坡的地形特色，擁有許多能欣賞絕景的遊戲設施，不論小小孩或大人，不同世代都能享受樂趣！

生駒山上遊樂園地址：奈良県生駒市菜畑2312-12026年營業時間：3月7日(六)～12月6日(日)通常為10:00～17:00＊營業時間可能因季節等因素有所調整，請以官方行事曆為準＊「PLAY PEAK ITADAKI」營業日與時間，請至官方行事曆確認費用：・實惠券（乘車券12張）3,600日圓・成人（國中以上）4,200日圓｜孩童（小學）4,000日圓｜幼兒（2歲～學齡前）3,000日圓＊入園免費，詳情請洽官網確認

生駒山上遊樂園必去亮點介紹

飛行塔

來到生駒山上遊樂園，「飛行塔」是必朝聖的設施代表！從初開園時就聳立於園區中央，可說是遊樂園的經典地標。

飛行塔高由高約30公尺的鋼鐵打造出四隻巨大支臂，懸吊4架飛機造型座椅，在高約20公尺的塔台上迴旋飛翔，升到最高處時，還可以遠眺奈良盆地、大阪灣與淡路島。2021年度更獲「土木學會選獎」選為土木遺產。聳立百年，至今依舊閃耀！

費用（１次１名）600日圓單獨搭乘限制6歲以上陪同搭乘限制0歲～5歲需陪同搭乘者

單軌腳踏車

同樣必朝聖的還有「單軌腳踏車（サイクルモノレール）」！空中單軌高約3〜8公尺，沿著山坡盡頭轉彎掉頭後返程。兩人齊心協力踩踏，在軌道轉彎盡頭處，享受180度無遮蔽的大阪平野絕景，既開闊又壯觀。每逢夕陽西下時分，天光有魔幻時刻加乘，氣氛更加浪漫，吸引許多情侶造訪！

費用（１次１名）600日圓單獨搭乘限制3歲以上、身高120公分以上陪同搭乘限制3歲以上身高未滿120公分者，需陪同搭乘者0歲～2歲不可搭乘

熊貓吊車

「熊貓吊車（ぷかぷかパンダ）」可以搭乘由漂浮熊貓乘載的車廂，在絕佳高度欣賞廣角景色。四周有圍欄保護，減少懼高的恐懼感，即使是小小孩也可以安心搭乘！

費用（１次１名）500日圓單獨搭乘限制6歲以上陪同搭乘限制0～5歲需陪同搭乘者

老鷹飛行

想體驗在廣闊天空滑行邊欣賞廣闊美景，千萬別錯過「老鷹飛行（イーグルフライ）」！搭乘飛鷹造型的座位，從高約8公尺處的高空滑行至彼端。彷彿老鷹在高空乘著風盤旋的開闊感與速度感，飽覽眼前生駒山頂眺望出去的奈良盆地美景，身心也跟著開闊起來！

費用（１次１名）500日圓單獨搭乘限制身高130公分以上陪同搭乘限制身高110公分以上陪同搭乘者亦須付費身高未滿110公分者不可搭乘

旋轉鞦韆

「旋轉鞦韆（チェーンタワー）」同樣是能享受空中絕景的設施之一！隨著轉速變快，座椅也隨離心力逐漸漂浮起來，彷彿漂浮在市區上空一般，享受無邊際的開闊視野。

費用（１次１名）500日圓單獨搭乘限制4歲以上、身高100公分以上陪同搭乘限制０歲～３歲及身高未滿100公分者不可搭乘

旋轉熊

「旋轉熊（スインギングベア）」是和「旋轉鞦韆」同期的旋轉系設施，搭上由可愛熊夥伴環抱的杯形座椅，跟著設施一起升降旋轉。轉速適中，升降高度也較低，適合與小小孩一起搭乘體驗。

費用（１次１名）300日圓單獨搭乘限制4歲以上陪同搭乘限制2歲~3歲兒童需陪同搭乘者０歲、１歲不可搭乘

動物茶杯

同樣是針對小小孩設計的「動物茶杯（アニマルティーカップ）」，在獅子、長頸鹿、熊貓、大象等可愛動物共坐的咖啡杯中一起旋轉，享受親子難得的愉快時光！

費用（１次１名）300日圓單獨搭乘限制4歲以上陪同搭乘限制1歲~3歲兒童需陪同搭乘者０歲不可搭乘

「PLAY PEAK ITADAKI」

生駒山上遊樂園除了遊樂設施之外，特別為了小小孩設立了「PLAY PEAK ITADAKI」：共有「TODDLER GARDEN」、「ADVANTURE LAKE」、「SKYWALK HILL」、「OPENSKY DECK」、「SWING VALLEY」5大區域，以及「MOUNTAIN HUT（室內）」空間。

「TODDLER GARDEN」的小小設施

「TODDLER GARDEN」針對1～6歲小小孩所設計，有小小拱橋、溜滑梯、小屋子等等，適合正在學走步的孩子們，一邊接近大自然，一邊靠自己的協調之力，完成步行的樂趣。

「ADVANTURE LAKE」以湖水為意象設計，在沙灘處設有擬真的探險船。孩子們可以想像自己就是故事的主角，在探險船上發揮想像力開啟探險之路，岸上也有小小孩專用的三輪車可租借。

「SKYWALK HILL」設有許多攀爬設施，標榜可以讓孩子們爬上爬下，充分活動四肢，挑戰登頂的快樂與成就感。

「OPENSKY DECK」則是開放的露天平台，玩累了可以在這邊稍作休息。平台上也設有許多能激發孩子好奇心的玩具。

「SWING VALLEY」則是盪鞦韆廣場，設有各式不同大小的鞦韆，從個人到多人一起乘坐的大型鞦韆都有，1～12歲的兒童皆可乘坐。

價格表（每人）幼童｜1歲（需監護人陪同）｜600日圓幼童｜2歲～小學生（需監護人陪同）｜1,500日圓大人｜國中生以上｜1,500日圓大人｜監護人｜600日圓

生駒山上遊樂園怎麼去？搭乘可愛生駒纜車前往！

想利用大眾交通工具前往的話，推薦搭乘「近鐵生駒」單軌纜車！從近鐵電車「生駒站」步行5分鐘，就能轉搭生駒鋼索線的「鳥居前站」。

先搭狗狗造型Blue與貓咪造型的Mike車廂至「寶山寺站」後，再轉乘風琴造型的DOREME與蛋糕造型的SWEET車廂，直上「生駒山上站」。全程約15分鐘，四種造型車不論外觀或內裝都非常可愛，讓旅客從乘車開始就對旅程期待！

生駒山上遊樂園怎麼去？絕美自駕公路「生駒 Skyline」

除了搭乘登山纜車之外，打算自駕前往的人，推薦一定要走絕美自駕公路「生駒Skyline」。這條從山上口（登山口）交流道至信貴山料金所、全長共20.9公里的觀光道路，沿途經過含生駒山上遊樂園、可以遠眺絶景的觀景台、寺廟、賞花景點等地，景色優美浪漫。

從生駒山上遊樂園往上開，經過上山檢查站後再繼續行駛，會先抵達「海拔600公尺展望台」：誠如其名，是可以從600公尺的生駒山上眺望大阪平原的人氣景點，天氣好的話還有機會看到明石海峽大橋的夕陽與夜景。

繼續往上行駛，就會來到大阪府與奈良縣縣境交界的「全景展望台」，從約580公尺高度眺望，可欣賞遼闊的大阪平原與奈良絶景，是非常人氣的景點，也被選為「日本夜景100選」之一。

持續往「信貴山」方向開，會來到另一個必訪景點「鐘鳴展望台」：從高約12公尺的高空展望台，可以欣賞到眼前大阪平原與奈良盆地一望無際的開闊視野景色，是情侶的約會聖地。

展望台階梯上還設有「希望之鐘」，特別適合與心儀愛戀的對象，雙手一起敲響鐘聲。展望台最上面的平台設有藍色與粉色相交環的地標，許多情侶會與另一半在相交環上鎖上掛鎖，象徵兩人永不分離，立下愛的誓言！

看完上面的介紹，是不是又意外發現了新的關西自由行景點呢？生駒山上遊樂園歷史悠久，是陪伴當地人走過童年的經典遊樂園，近年又因地利之恩惠，獲選世界級夜景，是當地人最愛的寶藏景點。下一趟關西自由行帶上小小孩出遊，製造難忘的回憶吧！

※信貴生駒Skyline的詳細營業狀況，請至官方網站查詢。

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