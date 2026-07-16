日本京都夏夜的「漫天火雨」！解鎖深山限定奇幻火祭

【旅奇傳媒/日本部報導】說到京都的夏天，除了穿著浴衣漫步在古色古香的街道，或是參加熱鬧的「祇園祭」，你知道在京都市北部的深山中，還隱藏著一個「火之祭典」嗎？如果您喜歡遠離市區的喧囂探索秘境，那麼這場在夏夜點燃的奇幻火雨，絕對會是您這趟日本自由行中最難忘的亮點。

每年八月，為了迎接盂蘭盆節的精靈送行、祈求無火災與五穀豐收，京都左京區的山村會舉辦名為「松上」的傳統神事。當地人會在河床上插滿約一千支火把並同時點燃，瞬間點亮漆黑的山林。最後迎來祭典最高潮，所有人會奮力將手中熊熊燃燒的火把，往上拋向立於場地中央、高達二十公尺的檜木圓木頂端。在那頂端設有一個直徑兩公尺的大傘，當無數火把在夜空中劃出美麗的弧線並成功點燃大傘時，四周瞬間化為壯闊的火海。殘留的火光軌跡猶如流星雨般傾瀉而下，交織出既雄偉又充滿奇幻色彩的絕美景象，絕對是夏季京都最值得捕捉的隱藏版畫面。

2026年的「松上」祭典共將舉辦兩場，分別是08/15（六）於花脊八桝町舉辦的「花脊松上」，以及08/24（一）於廣河原下的町登場的「廣河原松上」。想要深入體驗日本鄉間古老素樸卻又充滿生命力的火之魅力，這兩天絕對要排進您的行程表裡。

不過，由於祭典地點位於交通不便的北部偏遠山區，活動結束後高機率就沒有公車可以搭乘下山，這往往讓許多外國自由行旅客望之卻步。

為了解決這個交通需求，京都巴士株式會社特別推出了專屬的「觀賞巴士遊」。旅客只需傍晚在京阪電車的「出町柳站」輕鬆集合出發即可。最棒的是，回程不僅停靠出町柳站，還特別延長路線，直接將大家載回京都市中心的四条河原町、四条烏丸或京都站八条口。即使下榻在市區飯店的旅客，也能無後顧之憂地盡情享受這場夏夜奇幻盛宴。

・巴士預約網站：https://www.kyotobus.jp/tour/2026_matsuage/

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