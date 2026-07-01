全長50分鐘！日本頂尖煙火團隊夢幻集結 第五屆「大阪藝術花火」早鳥票限時開賣

全長50分鐘的煙火表演，將點亮大阪的夜空。 圖：大阪藝術花火開催委員會／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】結合壯闊海景與頂尖煙火工藝的「大阪藝術煙火2026」正式宣布，將於今年10/31（六）在大阪府泉佐野市的「臨空公園」盛大登場。自2022年初次舉辦以來，今年已經邁入第五屆。這座擁有零死角開闊視野的海線舞台，將再次結合壯闊海景與日本頂尖煙火工藝，為關西地區帶來今年秋天最震撼心靈的海上煙火大秀。

▲煙火配合現場聲光及音樂，交織配合出完美的演出。 圖：大阪藝術花火開催委員會／提供

主辦方集結了全日本約20家頂級煙火製造商組成「煙火師夢幻隊」，將傳統工藝與現代音樂完美融合。整場約50分鐘的無冷場演出中，將煙火的滯空時間與餘光納入精密計算，以1/30秒為單位進行精準控制，讓每一發煙火都能與音樂節奏、旋律及歌詞完美同步。整場表演宛如一部充滿情感張力的電影，將傳統的煙火大會昇華至嶄新的藝術境界。

▲泉南臨空公園海灘的大理石海灘。 圖：大阪藝術花火開催委員會／提供

做為一項結合地方創生的永續活動，大阪藝術煙火不僅號召大量市民志工參與，更串聯了當地的美食、觀光與住宿產業，期望打造出足以代表關西地區的國際級煙火盛典。

此外，在煙火大會隔日的11/01，主辦方也將舉辦「世界最快樂的撿垃圾」環保活動，邀請民眾共同落實環境永續理念。

▲屆時座位區將設置在大理石海灘上。 圖：大阪藝術花火開催委員會／提供

「大阪藝術煙火2026」預計於10/31 18:00開始施放。為了回饋熱情支持的觀眾，主辦單位於即日起至08/31期間推出「超早鳥優惠」，指定席次可享1,000日圓折扣。本次票種選擇相當豐富，涵蓋海灘側的動感座位、沙灘椅、階梯包廂，以及 Outlet 側的長廊座位與私人平房等，同時也提供泉佐野市與田尻町在地居民專屬的優惠票價。有興趣的朋友可至活動官網搜尋「大阪藝術煙火」獲取詳細購票資訊，親臨現場感受今年秋天最動人的璀璨之夜。

DATA／大阪藝術煙火2026

・時間：2026/10/31（六）18:00 預定施放（※雨天照常，荒天取消）

・地點：臨空公園 大理石海灘

・交通：搭乘 JR 或南海電鐵至「臨空城站」下車，步行即可抵達

・票價：指定席次 6,000 日圓至 150,000 日圓不等（※ 8/31前購票享 1,000日圓超早鳥折扣）

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