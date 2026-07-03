沉浸在港都的優雅裡！神戶質感飯店大公開

【FunTime小編群】神戶位在兵庫縣東南部，是日本著名的國際港口城市。這裡不僅有壯觀遼闊的港灣海景，還有各種異國建築、知名景點與特色美食。想玩得輕鬆，就必須先找個好住宿！今天小編就來介紹幾間優質的神戶住宿，不僅生活機能便利，距離地鐵、港口又不遠，走路就能抵達超方便！

雷姆普拉斯神戶三宮飯店

#與車站相連 #視野絕佳採光明亮

雷姆普拉斯神戶三宮飯店。圖／Agoda

雷姆普拉斯神戶三宮飯店。圖／Agoda

雷姆普拉斯神戶三宮飯店(remm Plus Kobe Sannomiya)與三宮車站直接相連，不用出車站從2樓就能直達飯店！客房位於高樓層，房內視野採光明亮，大部分的房間都配有個人按摩椅，住宿空間不大但設備相當新穎，比較推薦給情侶或是好朋友一起入住呦～

訂房網評價︰9.0/10 (agoda)

交通︰JR、地鐵三宮站直接連接

附近景點︰北野異人館街、生田神社

神戶三宮皇家花園康瓦斯飯店

#對面就有唐吉訶德 #宵夜時間還有小鬆餅

神戶三宮皇家花園康瓦斯飯店。圖／Agoda

神戶三宮皇家花園康瓦斯飯店。圖／Agoda

神戶三宮皇家花園康瓦斯飯店(The Royal Park Canvas Kobe Sannomiya)靠近神戶市營地鐵三宮站，對面就有24小時營業的唐吉訶德與Lawson便利商店，無論是要採買伴手禮還是吃消夜都很方便～住宿環境簡單乾淨，前台則有提供化妝棉、棉花棒、髮帶、剃須刀、浴帽等備品，到了宵夜時間21:00~23:00，一樓的餐廳還有免費的小鬆餅可以吃～

訂房網評價︰8.8/10 (agoda)

交通︰JR、地鐵三宮站步行約6分鐘

附近景點︰北野異人館街、生田神社

神戶Meriken公園東方飯店

#海景第一排 #提供車站免費穿梭巴士

神戶Meriken公園東方飯店。圖／Agoda

神戶Meriken公園東方飯店。圖／Agoda

神戶Meriken公園東方飯店(Kobe Meriken Park Oriental Hotel)以顯眼的白色圓弧造型坐落於神戶港旁，主打海景第一排是非常有人氣的神戶住宿之一。房型從單人、雙人、雙床到家庭房都有，每間客房都附有落地景觀窗，部分房型還有露天小陽台可以近距離欣賞海港美景～交通方面，飯店也有提供往返JR三宮車站與新幹線新神戶站（僅限假日）的免費穿梭巴士呦！

訂房網評價︰8.7/10 (agoda)

交通︰JR、地鐵元町站步行約15分鐘、車程6分鐘

附近景點︰美利堅公園、神戶港

多美迎神戶元町天然溫泉飯店

#消夜提供免費拉麵吃到飽 #頂樓浴場任你泡

多美迎神戶元町天然溫泉飯店。圖／Agoda

多美迎神戶元町天然溫泉飯店。圖／Agoda

多美迎神戶元町天然溫泉飯店(Dormy Inn Kobe Motomachi Natural Hot Springs)鄰近元町車站，旁邊就是知名的神戶元町中華街，各種美食圍繞完全不用怕肚子餓～客房簡單小巧，頂樓設有室內外浴池與桑拿，每到消夜時間21:30-23:00 ，一樓餐廳還會提供免費的拉麵吃到飽！

訂房網評價︰8.7/10 (agoda)

交通︰JR、地鐵元町站步行約4分鐘

附近景點︰神戶元町中華街

神戶三宮相鐵馥蕾莎飯店

#樓下就有7-11 #客房簡約乾淨

神戶三宮相鐵馥蕾莎飯店。圖／Agoda

神戶三宮相鐵馥蕾莎飯店。圖／Agoda

神戶三宮相鐵馥蕾莎飯店(Sotetsu Fresa Inn Kobe-Sannomiya)位在熱鬧的三宮車站附近，樓下就有7-11便利商店，周圍餐館、商店眾多，生活機能相當便利。飯店大廳旁有提供乳液、沐浴用品、面膜、牙刷等備品能自由拿取，客房簡約乾淨，但住宿空間比較小，不介意的朋友可以考慮這間神戶住宿喔～

訂房網評價︰8.7/10 (agoda)

交通︰JR、地鐵三宮站步行約4分鐘

附近景點︰神戶元町中華街、大丸百貨

這次小編介紹了幾間神戶住宿，方便的地理位置步行就能抵達車站，不僅能省去麻煩的交通時間，還能睡得舒適又安穩～部分住宿甚至能泡湯、賞港景，現在就趕緊加入口袋清單，下次去神戶就別再煩惱住宿啦～

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