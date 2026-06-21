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遠離喧囂的靜心之旅！日本京都三大歷史名剎絕景大公開

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位於京都洛北的總本山「妙滿寺」背倚壯麗群山，環境清幽寧靜。　圖：Photo AC／來源
位於京都洛北的總本山「妙滿寺」背倚壯麗群山，環境清幽寧靜。　圖：Photo AC／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】隨著京都自由行熱潮持續，熱門景點總是人聲鼎沸。若想在旅程中尋求一份遠離喧囂的寧靜，不妨將腳步延伸至洛北、嵐山與宇治，探索三座充滿歷史底蘊與絕美庭園的名剎。在這裡，不需要花費高昂的包場費用，也能用平易近人的方式感受到極致的日式禪意與獨特的文化氛圍，絕對是深度遊京都的最佳提案！

▲「妙滿寺」的山門周邊種植了超過3000珠的杜鵑花。　圖：Photo AC／來源
▲「妙滿寺」的山門周邊種植了超過3000珠的杜鵑花。　圖：Photo AC／來源

位於京都洛北的顯本法華宗總本山「妙滿寺」，環境清幽雅致，宛如世外桃源。寺內最著名的「雪之庭」一年四季皆有不同美景：春日櫻花、初夏杜鵑、秋日紅葉與冬日白雪，交織出迷人的自然畫卷。

除了欣賞絕美庭園，寺內還擁有著名的「安珍清姬之鐘」以及造型獨特的佛舍利大塔。一般參拜費用為成人800日圓，非常適合想要放慢腳步、細細品味洛北靜謐時光的自由行旅客。

▲「寶嚴院」的書院空間可以感受季節的清幽雅致。　圖：Photo AC／來源
▲「寶嚴院」的書院空間可以感受季節的清幽雅致。　圖：Photo AC／來源

若計畫造訪嵐山，不妨造訪臨濟宗大本山天龍寺的塔頭寺院－大龜山「寶嚴院」。這裡擁有室町時代禪僧所設計的「借景回遊式庭園」，巧妙地將嵐山的壯麗自然美景融入庭園之中，並配置了著名的「獅子岩」等巨石景觀。

無論是春季的新綠或是秋季的滿園楓紅，漫步於「獅子吼之庭」中，都能讓人在大自然的環抱中徹底放鬆身心，細細感受嵐山獨有的優雅氛圍。

▲「萬福寺」的建築保留了中國明代風格，境內多處建築更已被指定為日本國寶。　圖：Photo AC／來源
▲「萬福寺」的建築保留了中國明代風格，境內多處建築更已被指定為日本國寶。　圖：Photo AC／來源

位於宇治市的黃檗宗大本山「萬福寺」，則展現了截然不同的歷史風貌。這座由中國明代高僧隱元隆琦禪師開創的寺院，從建築意匠、色彩、屋頂曲線到裝飾紋樣，皆完整保留了濃厚的中國明代風格。

寺內的法堂、大雄寶殿與天王殿等三棟指標性建築，更已於2024年12月正式被列為日本國寶。一般參拜成人僅需500日圓；喜愛靜心體驗的旅客，還可額外報名每人1,000日圓的坐禪體驗（需5人以上）或每人2,000日圓的抄經體驗，感受別具一格的禪宗魅力。

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