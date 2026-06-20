1000個風鈴、夜間參拜！ 日本京都世界遺產「上賀茂神社」 夏季點燈7/11夢幻登場

世界文化遺產「上賀茂神社」將在07/11～07/22期間限定夜間點燈。 圖：京都Connect／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】為迎接炎炎夏日，京都市觀光協會今年推出「京都的夏季之旅」特別企劃，其中最受矚目的便是世界文化遺產「上賀茂神社」將於07/11~07/22期間，舉辦夏季夜間點燈活動。前往神社的交通十分便利，旅客只需從京都車站搭乘4號或9號市區公車即可輕鬆直達。這項結合歷史文化與夏夜微涼的全新觀光體驗，邀請旅客避開白日的高溫，感受有別於以往的京都之美。

▲將由神職人員帶領特別參拜。 圖：京都Connect／提供

「上賀茂神社」擁有超過2600年歷史，是京都最古老的神社之一。本次活動的最大亮點，是位於境內深處、主祀水神「高龗神」的攝社・新宮神社將特別開門。為了迎接每年7月第四個星期日祈求平安度過酷暑的「水祭」，神社特地於祭典前12天開放夜間參拜，讓民眾能親自向水神祈福。

▲可以走入佈滿風鈴的水路，一面感受涼涼的夏夜。 圖：京都Connect／提供

活動期間，神社境內將懸掛超過1,000個清脆悅耳的雙葉葵風鈴，並打上以藍、綠色為基調的涼爽燈光，營造出夢幻的夏夜氛圍。參拜者不僅能將雙腳浸泡於境內的清流「楢之小川」中以洗淨身心疲憊，還能欣賞在橋殿舉行的巫女舞「賀茂之舞」，以及篠笛與箏的奉納演奏，沉浸在雅致的傳統韻味中。

▲納奉巫女舞一天將表演兩次。 圖：京都Connect／提供

針對想深入探索的旅客，神社也推出「神職人員導覽特別參拜行程」。由神職人員親自帶領，進入平時不對外開放的神域「內庭」，夜間特別參拜被指定為國寶的「本殿」與「權殿」。此行程每日限定兩場，採「預約優先制」。此外，新宮神社也將同步推出夏季限定的御朱印，絕對是神社迷不可錯過的收藏。

DATA／上賀茂神社 夏日點燈活動

・活動期間：2026/07/11（六）～07/22（三）共12天

・開放時間：18:00~20:30 (最終入場20:00)

・一般夜間參拜費：大人（國中生以上）1,200日圓／小學生 600日圓

・地點：上賀茂神社（京都市北區上賀茂本山339番地）

・交通：京都車站出發，搭乘市營巴士4系統至「上賀茂神社前」；或9系統至「上賀茂御薗橋」步行5分鐘。

・特別演出：巫女舞（1日2場）、篠笛與箏演奏（1日3場）

・注意事項：若遇河川水位高漲可能暫停泡足體驗；入水需穿著自備之涼鞋等防水鞋款。

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