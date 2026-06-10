京都BOOKOFF精選3店鋪｜動漫模型、稀有寶可夢卡、日本二手精品挖寶趣

京都除了寺廟、神社巡禮外，購物體驗同樣精彩。在京都的BOOKOFF享受尋寶樂趣，從模型、漫畫、動漫周邊，到二手精品與特色伴手禮應有盡有，能滿足不同的收藏與購物需求。本文精選3間各具特色的店鋪，帶你依照自己的喜好，找到最適合的挖寶去處。

京都以寺廟神社、古街和抹茶聞名，是非常受歡迎的觀光城市。不過這次，讓我們稍微跳脫一般的觀光路線，來場二手挖寶之旅。

日本知名二手連鎖店BOOKOFF在京都也設有多家分店。除了書籍之外，店內還販售漫畫、遊戲、稀有卡牌、公仔模型、服飾以及名牌精品等各式商品，最大的魅力就是能以實惠的價格入手心儀好物。此外，雖然販售的是二手商品，但BOOKOFF對商品狀態有嚴格的檢查標準，因此讓人能夠安心選購。

接下來，就帶大家走訪京都3間各具特色與亮點的BOOKOFF。如果你正在規劃京都旅行，不妨將這些挖寶點納入行程，體驗不一樣的京都購物樂趣。

BOOKOFF京都三條站大樓店

位於京都市中心的三條站一帶，鄰近鴨川，是深受旅客喜愛的散步景點。不僅能輕鬆前往平安神宮等知名觀光地，還能在京都特有的悠閒氛圍中漫步，感受熱鬧與寧靜交織的城市魅力。

位於三條站周邊商圈的「BOOKOFF京都三條站大樓店」地點便利，無論是在觀光行程途中，還是購物之餘想順道挖寶都非常方便，特別推薦給第一次造訪BOOKOFF的旅客。

BOOKOFF京都三條站大樓店（ブックオフ京都三条駅ビル店）地址：〒605-0009 京都府京都市東山区三条通大橋東入大橋町１１７營業時間：10:00～23:00交通：京版本線「三條站」9號出口步行約1分鐘

亮點①：挖寶樂趣十足！超乎想像的稀有好物寶庫

店內共有3樓層。首先從1樓開始逛起，這一層對動漫、遊戲愛好者以及收藏家來說，簡直是夢幻空間。從懷舊遊戲，到一般店家不容易見到的復古、稀有絕版品等，各種類型商品應有盡有。

特別推薦一定要逛逛店內的「Souvenir Corner」，這裡陳列了大量稀有的寶可夢卡牌，喜歡卡牌收藏的人肯定會忍不住停下腳步多看幾眼。說不定你夢寐以求、找了很久的那張卡片，就在這裡等著你帶回家。

抱著尋寶的心情慢慢探索，盡情享受挖寶的樂趣！

亮點②：經典黑膠唱片與人氣漫畫一次收藏

來到2樓，首先映入眼簾的是擺滿各個年代黑膠與卡帶的音樂專區。在慢慢翻找的過程中，說不定還能與那些以為再也找不到的經典專輯重逢。

除了音樂類商品，這裡也彙集了大量日本人氣漫畫作品。像是《我推的孩子》、《藥師少女的獨語》、《東京喰種》等知名作品都能在這裡找到，是動漫迷不可錯過的一層。無論是想補齊整套漫畫，還是尋找喜愛角色的相關作品，都可以在這區逛個盡興。

亮點③：藝術書籍與攝影集 感受日本獨有的美學

3樓整層以書籍為主，氣氛相比前兩層沉靜許多，讓人能放慢腳步，沉浸在翻閱與尋書的樂趣之中。

雖然大部分書籍以日文為主，但店內也收藏了許多藝術畫冊與攝影集。即使看不懂文字，也能透過精美的圖片與設計，感受日本獨特的美學與文化魅力。無論是作為旅行紀念、居家收藏，或是尋找創作靈感，這些藝術類書籍都相當值得細細品味。

實際在店內閒逛時，小編也意外被一本封面設計極具特色的藝術畫冊吸引。原本完全沒有計畫要逛藝術書區，卻不知不覺翻閱了許久。這種「原本不在計畫中的驚喜相遇」，正是BOOKOFF最迷人的地方。

BOOKOFF PLUS河原町OPA店

接著來到京都最具代表性的購物商圈——河原町。作為京都市中心最熱鬧的區域之一，河原町不僅匯集了眾多商店與餐廳，也有步行可到的祇園、先斗町等知名景點，因此深受觀光客與在地居民喜愛。

「BOOKOFF PLUS 河原町OPA店」就位在河原町OPA 8樓，交通便利、位置優越，非常適合在逛街或觀光空檔時順道前來挖寶，說不定能發現許多意想不到的驚喜喔！

BOOKOFF PLUS河原町OPA店（ブックオフプラス河原町オーパ店）地址：〒604-8505 京都府京都市中京区河原町通四条上ル河原町オーパ 8樓營業時間：11:00～22:00交通：・京都市營地下鐵烏丸線「四條站」步行約1分鐘・京都市巴士4、17、205號路線「四條河原町」站下車

亮點①：BOOKOFF PLUS獨有的魅力

BOOKOFF「PLUS」最大的特色，就是它比一般的店鋪規模更大。除了書籍、漫畫與動漫周邊之外，還設有完整的服飾專區，從動漫角色與人氣作品的聯名T恤，到日常百搭的休閒服飾應有盡有。此外，這裡也能找到不少二手設計師品牌商品，讓喜歡時尚穿搭與精品挖寶的旅客，同樣能滿載而歸。

亮點②：公仔專區超壯觀！盒裝、裸裝自由選

一走進店內，最吸引目光的絕對是數量驚人的模型公仔專區。店內將近一半的空間都被展示架占據，從熱門動漫角色模型、公仔景品，到遊戲系列收藏品與鋼彈模型等，琳瑯滿目的商品擺滿整個貨架。

這間店的另一個特色，是將模型公仔依照「有盒」與「無盒」分類販售。無論是想以更實惠的價格入手收藏品的玩家，還是重視包裝完整度的資深收藏家，都能依照自己的需求輕鬆挑選。

亮點③：Souvenir Corner必逛！寶可夢卡牌、動漫與K-POP周邊一次看

除了模型區之外，另一個絕不能錯過的區域就是「Souvenir Corner」。

這裡整齊陳列著許多熱門漫畫作品，分類清楚、方便翻找。不少二手漫畫的保存狀況極佳，有些甚至如同全新書籍一般，幾乎看不出翻閱痕跡。能以實惠的價格入手保存良好的喜愛作品，正是許多漫畫迷喜歡來這裡挖寶的原因。

漫畫區旁就是集換式卡牌專區，陳列著各式稀有卡牌，其中又以寶可夢卡牌的品項最為豐富。

雖然是二手商品，但大多數卡牌都經過妥善保存，並收納於保護套中，品項狀況相當良好。即使是對卡況要求高的收藏家，也能在這裡找到令人滿意的收藏品。

此外，這間店的另一大亮點，就是豐富的K-POP韓星周邊商品。

除了日本動漫與漫畫周邊之外，店內也販售大量韓國偶像相關商品，包括人氣韓團小卡、官方應援手燈、專輯等，對於追星狂熱粉絲來說，絕對是會讓人逛到捨不得離開的區域。

當然，日本偶像相關周邊也不會缺席，無論是日系偶像支持者還是K-POP粉絲，都能在這裡盡情挖寶。

逛完準備離開時，又被一旁的商品區給吸引……

這區擺滿了三麗鷗、塔麻可吉、吉伊卡哇等人氣角色周邊，逛著逛著錢包又迷失了，忍不住手癢又拿了幾樣，再次排隊結帳

BOOKOFF SUPER BAZAAR 1號京都伏見店

前面介紹的BOOKOFF都位於京都市中心，接下來要帶大家造訪的是京都規模最大門市——BOOKOFF SUPER BAZAAR 1號京都伏見店。

如果已經逛過市區內的幾間分店，來到這裡，一定能立刻感受到截然不同的規模。SUPER BAZAAR是BOOKOFF旗下最大型的店鋪型態，整間店宛如收藏了無數寶物的大型倉庫，商品種類豐富、選擇眾多，特別適合喜歡慢慢尋寶、享受挖寶樂趣的人前來探索。

店內空間十分寬敞，商品陳列井然有序，依照不同類別清楚分區，價格標示也相當明確，逛起來舒適又自在。即使原本沒有特定的購物目標，也很可能在不知不覺中挖到讓你眼前一亮的寶物

BOOKOFF SUPER BAZAAR 1號京都伏見店（ブックオフスーパーバザー1号京都伏見店）地址：〒612-8246 京都府京都市伏見区横大路芝生１營業時間：10:00～20:00交通：京都市巴士19號路線（往橫大路車庫前方向）於「國道大手筋站」下車，步行約3分鐘

亮點①：服飾、動漫周邊到生活雜貨應有盡有

這樣超大規模的店鋪，到底該從哪裡開始逛起呢？

推薦先從入口左側的服飾區開始探索。這裡除了大量保存狀況良好的二手服飾之外，也販售部分全新商品，尤其動漫聯名服飾的種類相當豐富。《鬼滅之刃》、《航海王》、《寶可夢》、《七龍珠》等人氣作品T恤都能在這裡找到。

除了服裝之外，店內還有動漫周邊、飾品、包包、帽子以及各式生活小物，一邊逛街、一邊想像日本動漫迷的日常穿搭風格，也是相當有趣的體驗。

還覺得不過癮？那就繼續往裡面探索吧！

這裡有許多顧客一待就是好幾個小時的熱門區域——玩具與模型公仔專區。從人氣動漫模型，到電玩角色公仔與各式人氣IP周邊應有盡有，豐富程度讓人逛到忘記時間，簡直就是動漫迷的精神時光屋。

亮點②：讓人懷疑是否標錯價格的超實惠二手精品區

喜歡名牌精品的旅客，也千萬別錯過這裡的品牌商品區。展示櫃中陳列著各式知名品牌包款，LV、香奈兒、愛馬仕等人氣精品，都有機會在這裡找到。此外，日本知名腕錶品牌SEIKO和光與CITIZEN星辰也整齊陳列於玻璃展示櫃中，琳瑯滿目的商品讓人彷彿置身百貨公司專櫃。

更棒的是，店鋪提供免稅服務，讓海外旅客能以更優惠的價格入手心儀名牌。而BOOKOFF SUPER BAZAAR京都伏見店之所以受到許多精品愛好者青睞，除了商品種類豐富之外，更重要的是品質相當有保障。專業鑑定人員會逐一檢查商品狀況，並結合AI系統輔助評估精品與設計師品牌商品的品質與真偽，所有商品在上架前都會經過完整檢驗，因此即使是二手精品，也能安心選購。

亮點③：和洋食器專區 尋找自己的專屬生活美學

除了動漫、公仔與精品之外，這間店還有一個讓人流連忘返的區域——和洋食器與器皿專區。從充滿日本傳統風格的和風餐盤、簡約質感的咖啡廳風餐具，到兼具實用性與裝飾性的西式餐盤，各種風格的器皿都能在這裡找到。

有些商品價格竟然只需數百日圓就能輕鬆入手；當然，也有部分設計獨特、數量稀少的高價單品。不過即使沒有購買計畫，光是欣賞各式各樣的器皿設計、感受不同的生活美學，也是一種享受。

如果想在京都最大的BOOKOFF裡盡情享受挖寶的樂趣，那麼這間店絕對是不容錯過的尋寶聖地！

京都二手挖寶之旅就從BOOKOFF開始

本篇介紹的京都3間BOOKOFF門市，各自擁有不同的特色與魅力，旅客可以依照自己想尋找的商品類型，規劃最適合的挖寶路線。無論是動漫周邊、公仔模型、寶可夢卡牌、二手精品，還是漫無目的，單純想享受尋寶樂趣的人，都能在這些店鋪中找到屬於自己的一角。依照自己的喜好安排一趟BOOKOFF巡禮，體驗非一般觀光行程的京都購物樂趣吧！

旅途中最令人興奮的收穫，或許不是原本列在購物清單上的商品，而是那些「本來沒打算買，卻一眼愛上的意外發現」。而這種充滿驚喜的相遇，正是BOOKOFF挖寶最迷人的地方。

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