坐擁海景與百萬夜景！神戶布引香草園「The Veranda神戶」絕美翻新開幕

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】到關西神戶自由行，除了大啖和牛、漫步北野異人館，現在又多了一個遠離塵囂的超夢幻打卡新地標！身為日本最大級別香草園的「神戶布引香草園」，園區內標高400公尺半山腰的「The Veranda 神戶」，經歷大規模增建與翻新後，已於04/25以更奢華的絕景空間重新開幕。這裡巧妙融合了神戶復古洋館的優雅風情與現代的咖啡酒吧設計，讓旅客能將神戶與阪神市區街景、豐富的森林綠意以及波光粼粼的大海一次盡收眼底。

▲平台上可以眺望城市與海景。 圖：神戸布引香草園／提供

園區內精心打造了五大放鬆區域，包含設有全新唯美水池與豪華沙發的「花園露台」、宛如明鏡般倒映天空的「翡翠酒廊」，以及能手拿飲品感受微風的「天空酒吧」特等席。如果想徹底放空，絕對不能錯過懸掛於5公尺高空的「吊床聖地」，躺在上面彷彿漂浮於森林中，讓五感完全釋放；室內的「香草咖啡廳」則點綴著乾燥香草吊燈與園內採收的香草裝飾，透過大面玻璃窗將自然採光引進室內。

▲夜晚為夏季限定開放，可以在此飽覽百萬夜景。 圖：神戸布引香草園／提供

最令人期待的是，今年7月中旬至8月底的夏季期間，這裡將特別實施日落與夜間營業，讓旅客能從浪漫夕陽一路欣賞到璀璨的神戶百萬夜景。

交通方面也極度對自由行旅客友善，從新幹線或地下鐵「新神戶站」步行約5分鐘即可抵達纜車站，搭上纜車享受約10分鐘就能抵達，還能順道欣賞園區內約200種、75,000株的四季花卉，絕對是神戶一日遊的完美提案。

DATA／The Veranda 神戶

・地 點： 兵庫縣神戶市（神戶布引香草園內，標高400公尺處）

・營業時間：香草咖啡廳 10:30~16:30（最後點餐 16:00）

露台區域 10:30~16:30

（※7月中旬至8月底夏季期間，將開放夕陽與夜間特別營業時段）

・交通方式：搭乘新幹線或神戶市營地下鐵至「新神戶站」，步行約5分鐘抵達纜車站，搭乘纜車享受約10分鐘即可抵達園區。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野