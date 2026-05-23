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日本環球影城「航海王盛夏劇場2026」強勢回歸，25週年夏日限定狂歡！

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「日本環球影城」每年夏天最令人期待的就是《航海王》的合作活動。　圖：©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション／提供
「日本環球影城」每年夏天最令人期待的就是《航海王》的合作活動。　圖：©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】呼叫所有海賊迷！如果今年夏天你還沒想好要去哪裡狂歡，強烈推薦一定要把「日本環球影城」排進行程裡！適逢園區迎來盛大的25週年慶 ，每年夏天最讓人熱血沸騰的「航海王盛夏劇場2026」，也確定將在07/30~11/19強勢回歸。今年的規模和驚喜度絕對是歷年之最，準備好跟著「草帽一行人」一起大笑、流淚，徹底釋放夏日的活力吧！

▲去年的演出照片。　圖：日本環球影城 M & © 2025 Universal Studios. ／提供
▲去年的演出照片。　圖：日本環球影城 M & © 2025 Universal Studios. ／提供

說到環球影城的夏日重頭戲，絕對不能錯過這場水上真人現場表演「ONE PIECE PREMIER SHOW 2026」。今年的超大驚喜是「海賊女帝」波雅·漢考克將率領九蛇海賊團華麗參戰！

這場秀不僅會帶來只有在園區才能體驗到的原創故事 ，結合煙火、水花與爆破效果的臨場感，真的會讓人忍不住跟著台上的「魯夫」一起熱血激昂 。那種與全場觀眾一起陷入狂熱的感動，絕對值得親自去體會。

▲草帽一夥將在現場和觀眾們一起互動一場身歷其境的演出。　圖：日本環球影城 M & © 2025 Universal Studios. ／提供
▲草帽一夥將在現場和觀眾們一起互動一場身歷其境的演出。　圖：日本環球影城 M & © 2025 Universal Studios. ／提供

玩累了，當然要享受一下被主廚寵愛的法式饗宴！每年都一位難求的「香吉士海賊餐廳」今年同樣為 Lady 們準備了宛如珠寶般閃耀的特製菜單。

「香吉士」神魂顛倒的極致款待絕對會讓你心動不已 ，但最有趣的是，用餐過程中飢腸轆轆的「魯夫」、「索隆」等人還會隨時亂入，把優雅的餐廳鬧得天翻地覆 ！這完全是一場充滿笑聲、視覺與味覺雙重享受的沉浸式用餐體驗。

▲「香吉士海賊餐廳」是一場結合美食和表演的情境秀。　圖：©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション／提供
▲「香吉士海賊餐廳」是一場結合美食和表演的情境秀。　圖：©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション／提供

喜歡追求速度與刺激的朋友，入園後請直奔「航海王ｘ故事乘車遊」 ！這項設施特別將人氣雲霄飛車「好萊塢美夢．乘車遊」與《航海王》展開夢幻聯名 。想像一下，在感受雲霄飛車極速快感與爽快解放感的同時，耳邊還能聽著專屬的背景音樂與「草帽一行人」的原創冒險故事 ！一邊在空中翱翔，一邊跟著角色們展開未知的旅程，保證讓你一路尖叫大呼過癮 。 

▲「好萊塢美夢．乘車遊」ｘ《航海王》夢幻連動。　圖：日本環球影城 M & © 2025 Universal Studios. ／提供
▲「好萊塢美夢．乘車遊」ｘ《航海王》夢幻連動。　圖：日本環球影城 M & © 2025 Universal Studios. ／提供

DATA／航海王盛夏劇場 2026

・活動期間：2026/07/30（四）~11/19（四） 

・活動網站：www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/onepiece/summer-2026

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