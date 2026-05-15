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住進趣味十足的大阪！　2026難波新開飯店 Anchored by RIHGA Osaka Namba

聯合新聞網／ 行遍天下
▲新世界、通天閣是感受大阪熱鬧活力日常的經典地標。
▲新世界、通天閣是感受大阪熱鬧活力日常的經典地標。

【圖／文：水靜葳】

來到大阪肯定要吃倒在大阪、買爆大阪啦！2026年4月3日全新開幕的ANCHORED by RIHGA Osaka Namba地理位置絕佳，位於大阪難波、惠美須町一帶，住進市井鬧區的好處是吃喝玩樂超便利，還有24小時不打烊的餐廳、超市、藥妝店和娛樂城。從飯店徒步半小時可以玩些啥呢？飯店與新世界僅一街之隔，登上通天閣黃金展望台俯瞰市景、摸摸福神比利肯祈求好運、膽大者可挑戰刺激的TOWER SLIDER高空溜滑梯和Dive & Walk極限體驗。穿梭繽紛招牌林立的懷舊街道大啖串炸、大阪燒、章魚燒，從新世界本通商店街逛到JAN JAN橫丁超過癮！

▲大阪通天閣TOWER SLIDER螺旋溜滑梯適合喜歡挑戰刺激冒險的遊客。（圖片提供／JUDY）
▲大阪通天閣TOWER SLIDER螺旋溜滑梯適合喜歡挑戰刺激冒險的遊客。（圖片提供／JUDY）

以90年經典奢華風享譽全球的大阪麗嘉皇家酒店集團推出精品設計飯店新品牌，ANCHORED by RIHGA Osaka Namba將於 2026 年4月3日全新開幕，選址於大阪南區熱鬧的難波、惠美須町一帶，緊鄰新世界、通天閣，一出大門就開始吃喝玩樂24小時nonstop！以「趣味十足的大阪」為核心精神，不同於傳統麗嘉皇家酒店的華麗優雅，聚焦與在地庶民文化的活力連結，從大廳、客房到浴場，力邀多位日本藝術家將日本傳統賦予現代設計，演繹年輕酷潮、獨具個性藝術的大阪新銳型格飯店。

▲ANCHORED by RIHGA Osaka Namba距離新世界僅一條馬路之隔。
▲ANCHORED by RIHGA Osaka Namba距離新世界僅一條馬路之隔。

　

住進新世界 交通、地理位置絕讚

這間讓人耳目一新的新飯店地理位置、交通超便利！從關西機場搭南海電車、地下鐵至惠美須町站走3分鐘即抵，伊丹機場搭地下鐵至難波站步行15分鐘，新大阪車站搭地下鐵或JR至新今宮站徒步10分鐘；與新世界僅隔一條小馬路，讓遊客輕鬆實現24小時吃喝玩樂大阪的美夢！一如旅館理念：支援活力旅程的舒適設施，自在放鬆、溫暖親切的服務，盡情享受大阪旅遊的旅館。

▲Anchored by RIHGA Osaka Namba大廳巨幅壁畫出自大阪藝術家BAKIBAKI之手。
▲Anchored by RIHGA Osaka Namba大廳巨幅壁畫出自大阪藝術家BAKIBAKI之手。

　

個性藝術風 賦予日本傳統新潮流

一腳踏入飯店大廳，超吸睛的大壁畫《飛舞的幸運鳳凰》長約11公尺，由關西萬博會場壁畫擔當的大阪藝術家BAKIBAKI 操刀，以葛飾北齋的鳳凰圖屏風為靈感，將傳統花紋創新為「BAKI紋」，風格強烈恢弘。飯店客房也同樣饒富巧思，大阪知名的搖滾壁畫藝術家木村英輝以燕子花、楓葉為靈感，融合傳統與現代的日本優雅美感。水墨畫家與座巧為概念房打造以傳統與革新為主題，將水墨畫與電繪技法做混合創作，揮灑個性藝術美。ANCHORED by RIHGA Osaka Namba設有200間24平方米以上的寬敞客房，設計精緻、設備齊全，提供獨立衛浴與特製床墊，適合家庭及團體入住，規劃多個可入住3～4人房型，幾乎所有客房都可使用3張床，連結房最多可住7人。15樓概念房特別規劃榻榻米的和洋房，與普通樓層不同的特選備品。飯店備有自助洗衣間、販賣機等設備，甚至有罕見的衣服壓縮機，這秘密武器也太貼心！成了遊客買爆的最優解。

▲大阪搖滾壁畫藝術家木村英輝以燕子花、楓葉來創作。
▲大阪搖滾壁畫藝術家木村英輝以燕子花、楓葉來創作。

▲水墨畫家與座巧以水墨畫混搭電繪技法創作個性藝術美。
▲水墨畫家與座巧以水墨畫混搭電繪技法創作個性藝術美。

　

大浴場、活力餐廳沉浸大阪幽默

入住大阪個性藝術酒店還可享電影《羅馬浴場》的經典日式大浴場和三溫暖唷！浮世繪壁畫出自藝術家鈴木ひょっとこ之手，以江戶時代的南方浮世繪為基底，將七福神、十二生肖融合現代街景打造風趣生動，充滿活力的市井場景，超級大阪！聰明懶人入住大阪鬧區難波、惠美須根本吃喝玩樂享受不盡！ANCHORED by RIHGA大阪難波規劃了提供早、午、晚餐和夜吧的KOTE KOTE Dining & Lounge，由知名藝術家はらわたちゅん子打造霓虹藝術主題，體現大阪繽紛色彩與活力的餐飲空間，提供「像大阪一般」幽默的自助早餐、開放式鐵板區端出大阪庶民美食、霓虹酒吧愈夜愈美麗，入住ANCHORED by RIHGA Osaka Namba沉浸式體驗「趣味十足的大阪」吧！

▲經典日式大浴場和三溫暖位於飯店頂樓。
▲經典日式大浴場和三溫暖位於飯店頂樓。

▲KOTE KOTE Dining & Lounge提供「像大阪一般」幽默的自助早餐。
▲KOTE KOTE Dining & Lounge提供「像大阪一般」幽默的自助早餐。

　

飯店資訊

ANCHORED by RIHGA OSAKA NAMBA(アンカード・バイ・麗嘉大阪難波)

地址：大阪市浪速區日本橋5丁目6-16

網址：www.rihga.com/zh-hant/anchored-osaka-namba

　

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