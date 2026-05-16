大阪不能錯過的梅田！必試超浮誇美食、必遊人氣景點推薦

【FunTime小編群】大阪的梅田因為坐擁重要交通樞紐「JR大阪站」與「地下鐵梅田站」，成為旅客來大阪幾乎一定會經過的熱鬧核心！周邊匯集了各大知名些許貨與購物商場，從血拚購物、人氣美食到休閒娛樂通通一次滿足，怎麼逛都不無聊～這篇就帶你一次收集梅田必訪的購物地標、人氣景點與美食餐廳，一起走進大阪最繁華、最有魅力的梅田吧！

梅田逛街地圖。

梅田交通

梅田景點

梅田藍天大廈 空中庭園展望台

梅田藍天大廈 空中庭園展望台。

來到梅田絕對不能錯過「梅田藍天大廈」！最有名的就是位在頂樓的「空中庭園展望台」，搭乘電扶梯一路向上，走到露天展望台後，可以360度無死角俯瞰大阪市區景色，白天能看到整座城市的街景，到了傍晚還能一次收進夕陽與夜景，浪漫度直接拉滿～夜晚燈光亮起後氣氛更迷人，想感受大阪最震撼的高空視角，這裡絕對要排進行程裡！

交通：從「大阪/梅田站」步行約10分鐘

營業時間：9:30-22:30（最後入場22:00）

票價：大人2,000日圓、4歲-小學生500日圓

梅田逛街

HEP FIVE

HEP FIVE。

HEP FIVE最知名的就是超大的「紅色摩天輪」，是來到梅田必打卡的知名地標！從高空俯瞰大阪的城市風景，還能在車廂裡將音響連接手機撥放自己想聽的音樂，超浪漫又有趣～結束摩天輪行程後，記得好好逛逛「HEP FIVE」，館內集結超過170間人氣品牌，從年輕人最愛的潮流服飾到三麗鷗商店、Disney Store、3COINS通通找得到。更棒的是，這裡還擁有金氏世界紀錄認證、全世界機台數最多的拍貼機，以及關西數一數二的大型扭蛋樓層，想和旅伴拍到停不下來、轉爆扭蛋，HEP FIVE肯定能讓你玩到不想離開！

小編小提醒：摩天輪正在改裝中，目前暫停營業到2026年4月下旬

必逛：SUPER SPINNS、Disney Store、magical chiikawa store、niko and…、BEAMS STREET、三麗鷗商店、3COINS、蠟筆小新專賣店、WEGO LA、HARE、萬代扭蛋

交通：從「大阪/梅田站」步行約8分鐘

營業時間：購物 11:00～21:00 、餐廳 11:00～23:00、 室內遊樂場 11:00～23:00

阪急梅田本店

阪急梅田本店。

阪急梅田本店絕對是想一次買齊專櫃彩妝保養與高質感伴手禮的首選！這裡擁有大規模的化妝品銷售區，日本知名的專櫃品牌皆聚集於此～而買伴手禮請直接鎖定地下一樓，美食甜點選擇超多，像是「辻利兵衛」的抹茶大福、「HAPPY Turn’s」的米菓，以及被譽為「Pocky界LV」的「Bâton d'or」通通買得到。小編私心大推Bâton d'or，有多種口味可選，餅乾香氣與濃郁巧克力完美融合，一吃就知道是高級版Pocky，送禮也會超有面子，完全不怕踩雷！

交通：從「大阪/梅田站」步行約2分鐘

營業時間：10:00-20:00（12樓、13樓餐廳11:00-22:00）

梅田美食

Rikuro老爺爺起司蛋糕

Rikuro老爺爺起司蛋糕。

來到大阪怎麼能錯過超有代表性的「Rikuro 老爺爺起司蛋糕」！每當店內響起現烤出爐的鈴聲，空氣中瞬間瀰漫著濃濃起司香，排隊的人群立刻精神一振，全都是為了那顆剛出爐的蓬鬆蛋糕。蛋糕一拿到手還熱呼呼的，質地輕柔又濕潤，輕輕一咬就化在嘴裡，蛋香與起司香交織得恰到好處，底部還藏著微甜的葡萄乾。內用會貼心幫你切好擺盤，不知不覺就能一人嗑完整顆，就算吃不完也能打包帶走超方便，但小編私心大推一定要現場吃，這種剛出爐的幸福感，真的只有在大阪才能體會得到！

交通：從「大阪/梅田站」步行約5分鐘（位於大丸百貨梅田店B1F）

營業時間：10:00-20:00

UNAGI IZUMO うなぎ 串焼き いづも

UNAGI IZUMO うなぎ 串焼き いづも。

在社群上爆紅的浮誇系鰻魚飯就是「うなぎ 串焼き いづも」！想要打卡最吸睛的餐點一定要點「鰻玉丼」，以特調醬汁拌煮到香氣四溢的飯為底，鋪上厚到誇張、滿滿高湯香氣的玉子燒蛋捲，再放上超大片又肥嫩的蒲燒鰻魚，視覺跟味覺一次到位，絕對讓你吃的超滿足～吃不完可以打包帶走，店員還超貼心幫你包成飯糰形狀，帶回飯店吃也很方便！

交通：從「大阪/梅田站」步行約8分鐘

營業時間：11:00-23:00

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