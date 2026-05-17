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吃貨必買神券！叡山電車「一乘寺拉麵套票」暢遊京都再大啖排隊名店

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觀光列車「HIEI」造型獨特優美，行駛於「出町柳站」至「八瀨比叡山口站」之間。　圖：向日遊／提供
觀光列車「HIEI」造型獨特優美，行駛於「出町柳站」至「八瀨比叡山口站」之間。　圖：向日遊／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】到京都旅遊，除了走訪古色古香的寺廟，到左京區的「一乘寺」大口吃麵也是許多台灣自由行旅客必排的行程。這裡被譽為全日本赫赫有名的「拉麵激戰區」，短短幾條街內就聚集了十數家排隊名店。為了讓旅客更輕鬆地朝聖並探索京都近郊，叡山電車特別推出高 CP 值的「京都一乘寺拉麵套票」。只要一券在手，不僅能暢遊洛北各大景點，還能免費享用一碗頂級招牌拉麵！

▲一乘寺站是京都拉麵的一級戰區。　圖：向日遊／提供
▲一乘寺站是京都拉麵的一級戰區。　圖：向日遊／提供

這張套票堪稱省錢法寶，內含兩大好康：第一是「叡山電車全線 1 日無限次搭乘券」，第二是「特約拉麵店兌換券 1 張」。叡山電車沿線景點非常豐富，包含以求良緣與水占卜聞名的「貴船神社」、充滿天狗傳說與靈氣的「鞍馬寺」，以及風景秀麗的八瀨比叡山。旅客可以早上搭電車到山區吸收芬多精，下午或晚上再回到一乘寺站，用拉麵券挑一間心儀的名店大快朵頤！

▲憑券就能免費兌換拉麵一碗。　圖：向日遊／提供
▲憑券就能免費兌換拉麵一碗。　圖：向日遊／提供

而且套票合作的陣容絕對會讓吃貨驚喜，特約店鋪多達十餘家，清一色都是「一乘寺」響噹噹的名店。包含以超濃郁雞白湯聞名、總是大排長龍的「麵屋 極雞（麺屋 極鶏）」；京都老字號醬油拉麵代表「珍遊」；以巨大炸雞和醇厚湯頭深受喜愛的「中華そば 髙安」等。只要憑套票，就能在指定店鋪直接兌換一碗最具代表性的招牌拉麵，完全不用再額外掏錢。

DATA／京都一乘寺拉麵套票

・售　　價： 2,000日圓

・發售期間：2026/04/01～2027/03/31

・購票方式：旅客抵達京都後，可直接於叡山電車起點站「出町柳站」售票窗口臨櫃購買。

・注意事項：各拉麵店營業時間與公休日期皆不同，部分人氣店鋪若湯頭售完會提早打烊，前往前請務必自行確認。拉麵兌換券若欲更換菜單或加點其他配料，需於現場自行補足差額付費。

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