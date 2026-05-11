融合中之島水與傳統美學　大阪麗嘉皇家酒店Vignette Collection華麗新裝

【圖／文：水靜葳】

大阪中之島自20世紀初便是大阪行政、金融中心，至今保留大量明治末至大正時期的西式建築，並匯聚多座當代美術館與建築地標。堂島川和土佐堀川環繞的河岸地形隔絕了鬧區商圈的喧囂與擁擠，一派靜謐開闊！「大阪麗嘉皇家酒店Vignette Collection」離塵不離城，從飯店沿著河岸步行10分鐘到半小時可輕鬆規劃集美術館、歷史建築、文化地標和人氣風格咖啡館的藝文輕旅行，距離梅田商業區僅約10分鐘車程。

大阪最具指標性的輕奢飯店大阪麗嘉皇家酒店為日本首間加入IHG洲際酒店集團旗下精選品牌「Vignette Collection」的酒店，歷經1年多的大規模改裝，於2025年創業90週年之際以「大阪麗嘉皇家酒店Vignette Collection」（洲至奢選大阪麗嘉皇家酒店）之名華麗開幕。坐落於堂島川與土佐堀川之間的中之島，兼具歷史文化和現代美學的豐厚底蘊，身處大阪市中心，卻奢侈坐擁離塵不離城的靜謐，日本天皇、全球元首和皇室及世界級藝術家們都是座上賓，被譽為「大阪的迎賓館」，國賓級的尊貴禮遇和經典奢華風成為許多喜愛藝文、講究品味遊客的優選。 ▲大廳的大緞通地毯「萬葉之錦」為飯店代表性設計。





頂尖建築大師操刀 融合水與傳統之美

「洲至奢選大阪麗嘉皇家酒店」歷時1年多的改裝，從客房、宴會廳、餐廳及公共區域全面升級，別具風格的精選系列品牌Vignette Collection主打奢華與生活風格，由日本代表性建築師吉田五十八所設計、融合「日本傳統之美」的和洋折衷建築這一日本建築遺產的同時，進一步提升其魅力，並深化與對人們生活與文化發展產生深遠影響的中之島「水」與「河川」之間的關係，實現了「傳統之美與水的融合」這一嶄新的空間表現。」奢華氣派從大廳神展開，華麗的大緞通地毯「萬葉之錦」名列日本最大規模之一，裝飾華美鳥紋的金蒔繪，櫃台牆面鑲嵌著百年名店HOSOO西陣織屏風，鉅細無遺的美感絲絲入扣。

▲櫃台牆面特選以日本知名百年老舖HOSOO西陣織製作的屏風。





18間餐廳酒吧 老饕、網美聚餐勝地

視線從大廳延伸至MAIN LOUNGE ，大片落地窗外的日式庭園與瀑布構築成富有平安時代的風情畫，唯美氛圍就算再俗氣的人也優雅起來！不但是約會聖地也成為網美打卡熱點。入口有池塘、花園和鋼琴，地上的潺潺小溪是仿平安時代的，天上垂墜而下的雲狀吊燈閃耀不同光芒，穿著和服的服務員優雅親切好迷人！

▲MAIN LOUNGE室內有小河，戶外有瀑布庭園。

All Day Dining REMONE店名取自Restaurant、Mix、Old、New的字首，將日本傳統紋樣與傳統色彩（Old），以嶄新的素材與手法（New）加以融合（Mix）並重新詮釋，營造明亮時尚氛圍，自助式早餐選擇豐富，料理精緻美味廣受大好評。飯店超人氣的高空景觀約會餐廳為東翼29樓的RESTAURANT CHAMBORD和30樓的日本料理NAKANOSHIMA，華燈初上時的中之島夜色浪漫絢爛。超過半世紀的RESTAURANT CHAMBORD提供藝術法式美食及侍酒師精選葡萄酒。主廚田中貴典曾在法國米其林三星及二星餐廳精進廚藝。由歷代總廚留下的眾多食譜源自「法國料理之父」喬治·奧古斯特·艾斯科菲耶所建立的傳統法國料理，主廚承襲酒店獨特的珍貴資產，以「傳統與創新」為主題端出新料理。

▲經典法式餐廳RESTAURANT CHAMBORD室內設計靈感來自世界遺產香波堡。

主酒吧LEACH BAR以陶藝家Bernard Leach的創作構想為靈感，懷舊風木質小屋和民藝收藏品構築一處具有溫度的隱密酒吧。在英倫風餐酒館CELLAR BAR請威士忌專家精選一杯專屬美酒，隨著現場演奏享受美酒佳餚的成熟大人味。洲至奢選大阪麗嘉皇家酒店於Main Lounge推出每週二、三、五（國定假日除外）限定「抹茶體驗」活動，讓旅客在優雅空間中親手體驗日本傳統茶道，從視覺、味覺到儀式感，全方位感受日本文化之美。

▲賓客可先品嚐當季和菓子，再體驗點茶過程。





飯店資訊

大阪麗嘉皇家酒店 Vignette Collection（洲至奢選大阪麗嘉皇家酒店）

地址：大阪府大阪市北區中之島5-3-68

官網：www.rihga.com/zh-hant/osaka

時間：入住時間15:00、退房11:00

交通：位於大阪市中心中之島西側，與京阪電車中之島線「中之島」站於地下通道直接連通。提供自JR「大阪」站往返的免費接駁車，JR「大阪」站 →麗嘉皇家酒店07:45-22:30，麗嘉皇家酒店 →JR「大阪」站07:30-22:15，每小時15分一班。





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