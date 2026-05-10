大阪新名物「特色伴手禮」！麵包上烙印上大阪老媽樣，捲捲頭髮配上圓圓的臉超可愛

大家到大阪旅遊必買的伴手禮有哪些呢？

大阪必買伴手禮不外乎是呼吸巧克力、PABLO、Baton d’or、Rikuro 老爺爺起司蛋糕、章魚燒千層酥、鬱金香玫瑰餅乾等等，自己每次來都會買的就是老爺爺蛋糕和章魚燒千層酥，這次發現大阪新名物，就是烘焙坊cookhouse所推出的「老媽麵包」！

這次到梅田逛街順道到阪急三番街店來選購。店舖一覽

店內有各式各樣的麵包，看起來都相當精緻可口。

cookhouse是由創業70多年的日本DIA公司所經營的麵包店「cookhouse」，把1天可賣出3000個的人氣「牛奶麵包」再改良，在麵包表面印著一個媽媽的圖案，捲髮的大阪老媽實在是相當可愛，也因此造成搶購風潮，成為新一代大阪必買的伴手禮之一。

外盒的印刷同樣是相當可愛，用來送禮相當合適。

一盒六入，有兩種口味，分別是卡士達和巧克力，都是獨立包裝方便攜帶跟保存。

方正可愛的麵包體上烙印上捲髮媽媽的圖樣，實在是太接地氣了，超有特色的大阪老媽麵包。

堆疊起4層的麵包體，有點像千層饅頭，夾入卡士達奶油，不多不少剛剛好，令人驚艷的是麵包口感非常鬆軟且不乾口，奶香濃郁超好吃。

接著品嚐巧克力口味，偏黑色的麵包體，不難得知是巧克力口味。

外觀好像大理石麵包，吃起來同樣蓬鬆柔軟不乾口，淡淡的巧克力味巧妙點綴，沒有太甜膩的衝擊，也是不錯吃的口味，但相較下更喜歡卡士達口味。

當天還買了這款抹茶麵包，麵包蓬鬆鬆軟，抹茶很炸餡，放到隔天一樣好吃。

不僅可愛又好吃的cookhouse「老媽麵包」，如果不是保存期限不長，很想多買個幾盒慢慢吃！

很有特色的大阪伴手禮，自己品嚐或是送禮都很適合，默默成為下次去大阪必買的清單之一。

地址：日本大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街Ｂ２Ｆ

時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

電話：06-6372-8821

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」