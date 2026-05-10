快訊

中職／「停停停聽成GoGoGo」 王勝偉無視燈號跑回分數成美麗誤會

被老公蕭大陸舊愛罵小三！侯怡君告贏了 吐真實心聲

漢他病毒郵輪首批旅客和船員下船 「這國家」公民首先被帶走

大阪新名物「特色伴手禮」！麵包上烙印上大阪老媽樣，捲捲頭髮配上圓圓的臉超可愛

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene's 食旅．時旅

大家到大阪旅遊必買的伴手禮有哪些呢？

大阪必買伴手禮不外乎是呼吸巧克力、PABLO、Baton d’or、Rikuro 老爺爺起司蛋糕、章魚燒千層酥、鬱金香玫瑰餅乾等等，自己每次來都會買的就是老爺爺蛋糕和章魚燒千層酥，這次發現大阪新名物，就是烘焙坊cookhouse所推出的「老媽麵包」！

這次到梅田逛街順道到阪急三番街店來選購。店舖一覽

店內有各式各樣的麵包，看起來都相當精緻可口。

cookhouse是由創業70多年的日本DIA公司所經營的麵包店「cookhouse」，把1天可賣出3000個的人氣「牛奶麵包」再改良，在麵包表面印著一個媽媽的圖案，捲髮的大阪老媽實在是相當可愛，也因此造成搶購風潮，成為新一代大阪必買的伴手禮之一。

外盒的印刷同樣是相當可愛，用來送禮相當合適。

一盒六入，有兩種口味，分別是卡士達和巧克力，都是獨立包裝方便攜帶跟保存。

方正可愛的麵包體上烙印上捲髮媽媽的圖樣，實在是太接地氣了，超有特色的大阪老媽麵包。

堆疊起4層的麵包體，有點像千層饅頭，夾入卡士達奶油，不多不少剛剛好，令人驚艷的是麵包口感非常鬆軟且不乾口，奶香濃郁超好吃。

接著品嚐巧克力口味，偏黑色的麵包體，不難得知是巧克力口味。

外觀好像大理石麵包，吃起來同樣蓬鬆柔軟不乾口，淡淡的巧克力味巧妙點綴，沒有太甜膩的衝擊，也是不錯吃的口味，但相較下更喜歡卡士達口味。

當天還買了這款抹茶麵包，麵包蓬鬆鬆軟，抹茶很炸餡，放到隔天一樣好吃。

不僅可愛又好吃的cookhouse「老媽麵包」，如果不是保存期限不長，很想多買個幾盒慢慢吃！

很有特色的大阪伴手禮，自己品嚐或是送禮都很適合，默默成為下次去大阪必買的清單之一。

cookhouse

地址：日本大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街Ｂ２Ｆ

時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

電話：06-6372-8821

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

大阪 伴手禮 巧克力 麵包

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

大阪新名物「特色伴手禮」！麵包上烙印上大阪老媽樣，捲捲頭髮配上圓圓的臉超可愛

udn走跳美食／Irene's 食旅．時旅 大家到大阪旅遊必買的伴手禮有哪些呢？大阪必買伴手禮不外乎是呼吸巧克力、PABLO、...

超人力霸王60週年展大阪登場！9大展區一起從起源開始回顧

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】前往大阪自由行又多一個新去處！為紀念「超人力霸王」系列誕生60週年，大型展覽《ULTRAMAN EXHIBITION》將於04/18起在大阪近郊的「枚方公園」開展。地點位於大阪府枚方市，從大阪市區搭乘京阪電車至「枚方公園站」下車後步行約3分鐘即可抵達，交通相當便利。 本次展覽在1,800平方公尺的室內空間，打造共9大主題展區，從系列原點《Ultra Q》開始，一路延伸至最新作品，完整呈現「超人力霸王」60年的發展軌跡。現場透過場景還原、影像投影與聲光效果，營造出沉浸式觀展體驗，讓人彷彿走進特攝的歷史世界之中。 展區內容橫跨昭和、平成到新世代超人，不僅展示歷代角色與經典場面，也透過大型螢幕播放超人共戰的名場景，重現粉絲心中的熱血瞬間。此外，像是「光之回廊」等空間，更以光影設

東京櫻花季期間限定！「川越冰川神社」漫步小江戶粉紅櫻花隧道、新河岸川隱藏版櫻花花筏

udn走跳旅遊／加小菲愛碎碎唸 說到東京近郊的賞櫻勝地，如果你已經去膩了人擠人的目黑川，那一定要來一趟川越 Kawagoe，這裡不僅有著「小江戶」的復古情懷，春天時更有一個如夢似幻的隱藏版絕景——冰川神社後方的新河岸川。

大阪阿倍野展望台攻略｜絕景拍照、夕陽美景與可愛吉祥物一次看

登上大阪地標「阿倍野海闊天空大廈」頂端的「阿倍野展望台」，一覽大阪屈指可數的絕景吧。這裡不只有令人心跳加速的玻璃地板，還能在天空庭園悠閒欣賞夕陽，或參加屋頂直升機停機坪導覽行程，體驗從高空俯瞰大阪的獨特魅力。再加上從天王寺出發就能輕鬆抵達的便利交通，行程安排起來也更省心。

百萬夜景及空中盪鞦韆！日本神戶「六甲山花園展望台」異國風情花園造景 兵庫縣自由行必去

欣賞從明石海峽到大阪平原，日本最著名的景點之一六甲山花園展望台——從有馬溫泉站搭上高空纜車，兵庫縣的美景，並在夜間欣賞百萬夜景。六甲山上有很多景點，空中盪鞦韆、花園展望台等等⋯⋯如果來有馬溫泉，推薦上六甲山走走喔！

日本關西滑雪攻略｜從大阪前往Hachi-Kita滑雪場，住宿Ski In Ski Out露天溫泉旅館「Hisaya」

關西最大滑雪場哈奇北（Hachi-Kita）高原滑雪場，結合滑雪樂趣、溫泉住宿與美食饗宴。滑雪者可享受悠閒的滑道與豐富餐飲，特色如黑毛和牛與香住蟹，讓滑雪後的美食補給更加難忘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。