超人力霸王60週年展大阪登場！9大展區一起從起源開始回顧

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】前往大阪自由行又多一個新去處！為紀念「超人力霸王」系列誕生60週年，大型展覽《ULTRAMAN EXHIBITION》將於04/18起在大阪近郊的「枚方公園」開展。地點位於大阪府枚方市，從大阪市區搭乘京阪電車至「枚方公園站」下車後步行約3分鐘即可抵達，交通相當便利。

▲在第四區展出超人系列中第一支地球防衛隊「科學特別搜查隊」。© 円谷プロ 圖：京阪電鐵／提供

本次展覽在1,800平方公尺的室內空間，打造共9大主題展區，從系列原點《Ultra Q》開始，一路延伸至最新作品，完整呈現「超人力霸王」60年的發展軌跡。現場透過場景還原、影像投影與聲光效果，營造出沉浸式觀展體驗，讓人彷彿走進特攝的歷史世界之中。

▲第八區中展示超人迪卡與怪獸對抗的經典場景。© 円谷プロ 圖：京阪電鐵／提供

展區內容橫跨昭和、平成到新世代超人，不僅展示歷代角色與經典場面，也透過大型螢幕播放超人共戰的名場景，重現粉絲心中的熱血瞬間。此外，像是「光之回廊」等空間，更以光影設計打造夢幻氛圍，成為拍照打卡亮點；而最後一區則集結歷代超人同場登場，帶來極具震撼力的視覺演出。

▲本次展覽限定商品，加入大阪要素的壓克力立牌。© 円谷プロ 圖：京阪電鐵／提供

除了展出內容外，現場還推出多項限定體驗與周邊，包括可與「超人力霸王」合照的「Ultra Shot」，以及多款60周年展覽限定商品，從鑰匙圈到立體模型應有盡有，收藏價值十足。

DATA／ULTRAMAN EXHIBITION 超人力霸王系列60週年展

・活動期間：04/18~06/28

・地點：枚方公園（大阪府枚方市）

・交通方式：京阪電車「枚方公園站」步行約3分鐘

・開放時間：10:00~17:00（最晚入場16:30，部分期間延長）

・票價：大人2,200日圓起，國高中生1,200日圓起，小學生以下700日圓起

※ © 円谷プロ

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野