東京櫻花季期間限定！「川越冰川神社」漫步小江戶粉紅櫻花隧道、新河岸川隱藏版櫻花花筏

說到東京近郊的賞櫻勝地，如果你已經去膩了人擠人的目黑川，那一定要來一趟川越 Kawagoe，這裡不僅有著「小江戶」的復古情懷，春天時更有一個如夢似幻的隱藏版絕景——冰川神社後方的新河岸川。

當櫻花瓣掉落在緩緩流動的河面上，形成一片粉紅色的「花筏」，若幸運搭上小江戶川越春之舟遊，坐在傳統小木舟上穿過 500 公尺長的櫻花隧道，那種靜謐而療癒的美，真的會讓人忘記呼吸。

這篇就幫大家整理冰川神社以及新河岸川的賞櫻完整攻略，一起走入粉嫩嫩的春日浪漫吧！

♥川越冰川神社-新河岸川♥

地址：川越市冰川町108附近

電話：049-222-5556（川越市川越站觀光諮詢處）

活動時間：3月下旬或4月上旬 小江戸川越春之舟遊

官方IG：https://www.instagram.com/koedokawagoe/

川越冰川神社-新河岸川交通方式

📍東武東上線「川越站」東口 / 西武新宿線「本川越站」：搭乘東武巴士 (川越 06) 於「宮下町巴士站」下車即達。

📍東武東上線「川越站」東口：搭乘小江戶名所巡迴巴士，於「宮下町巴士站」下車即達。

📍東武東上線「川越站」西口 / 西武新宿線「本川越站」：搭乘小江戶名所巡迴巴士 (喜多院先行路線)，於「冰川神社前巴士站」下車即達。

川越冰川神社介紹

川越冰川神社位於小江戶川越，是擁有 1500 年歷史的古老神社。

很多人來冰川神社是為了「釣鯛魚」或拍「櫻花河」，但妳知道這裡為什麼求「良緣」特別靈驗嗎？

因為這裡供奉的是超有愛的「五柱大神」一家子

📍素盞嗚尊 ＆ 奇稻田姬命：日本神話中非常有名的恩愛夫妻。

📍腳摩乳命 ＆ 手摩乳命：奇稻田姬命的父母親（也就是岳父岳母）。

📍大己貴命：也就是大家熟悉的「大國主大神」，祂們的兒子，也是出雲大社最有名的結緣之神。

供奉了兩對恩愛夫婦加上三代同堂的家族感，神力直接涵蓋了男女結緣、家庭圓滿、人際關係。下次來釣鯛魚前，記得先跟這「一家五口」打個招呼，求緣分會更有底氣喔！

川越冰川神社：三大必玩亮點

這裡不只求姻緣靈驗，充滿儀式感的參拜方式更讓它成為超人氣的拍照景點！

📍「釣」鯛魚御籤： 這裡不拿籤，是用小釣竿自己釣！

紅色代表「一年安鯛」，粉色則是求良緣的「あい鯛」，有趣又好拍。

櫻花季來訪，粉紅色鯛魚絕對必釣。

釣起來的瞬間感覺馬上就能獲得良緣了呢！(並沒有XD)

📍夢幻繪馬隧道：滿滿的木製繪馬串連成隧道，陽光穿透綻放的櫻花與繪馬交織出的光影，是神社內最有溫度的角落。

📍限定櫻花守：參拜完別忘了帶走一個春季限定的粉嫩御守，把這份好緣分帶回家。

新河岸川櫻花介紹

穿過橘色大鳥居繼續往前走一小段路就會來到新河岸川的櫻花大道。

可以沿著河邊漫步享受櫻花遮蓋天際的美景。

想拍出浪漫的櫻花隧道就建議直衝宮下橋啦！！！

在冰川神社後方緩緩流過的新河岸川，在江戶時代曾是連接川越與東京的重要航道！

岸邊這300多棵染井吉野櫻，其實有個溫柔的名字叫譽櫻 （誉桜）。

這是在1957年時，當地知名的和菓子老店「龜屋榮泉」老闆為了紀念在戰爭中沒能回家的兒子們以及祈求和平所親手種下的櫻花苗。隨著時間推移，這些櫻花樹長成了如今遮天蔽日的粉紅隧道。來到這裡賞櫻除了拍美照，感受這份跨越時空的溫柔會讓這趟旅程更有溫度。

隨著微風吹拂飄落河面的櫻花花瓣有如櫻花地毯般的夢幻度百分百。

所以來這裡賞櫻其實不一定要挑選最滿開的時刻來。

在花期後半段長出部分綠葉，風吹來開始下起櫻花雨的時候造訪反而更加浪漫啊！！！

新河岸川櫻花乘船——小江戶川越春之舟遊

來到新河岸川賞櫻推薦大家可以選周末造訪，因為這裡有只有在櫻花季時才有的期間限定活動：新河岸川「小江戶川越春之舟遊」，這真的是「一年一度」的夢幻活動！由傳統船夫划著平底木舟，帶著大家穿梭在約 300 棵染井吉野櫻交織出的粉紅隧道下。

📍活動特色：船隻緩緩劃開佈滿河面的櫻花瓣（花筏），兩岸還有新綠與油菜花點綴，彷彿穿越回江戶時代。

📍2026 活動預計時間：3月下旬至4月上旬（通常在櫻花滿開的特定周末）

📍乘船地點：川越冰川神社後方（北端乘船場，近宮下橋）

📍乘船預約：

當日現場領取乘船券：通常早上 9:00 或 10:00 開始發放當天票券。名額非常有限，建議至少提前一小時排隊。

網路預約：近年有部分時段開放網路事前預約，建議出發前兩週密切關注川越觀光協會。

費用：每次約 500 – 1,000 日圓（依每年公告為準）

我們這次是下午造訪，所以沒辦法搭到船感受這夢幻度破表的小江戶川越春之舟遊。不過，光是站在岸邊拍攝超夢幻的櫻花隧道和花筏以及船隻的完美結合，就已經心滿意足到不行了啊！！

新河岸川的賞櫻筆記

📍最佳時間：建議上午 10:00 前抵達，人潮相對較少光線也最柔和，拍河面倒影最美。

📍穿搭建議：淺色系或是租借和服來拍照都可以，跟冰川神社的木質調與粉紅櫻花超搭！

小提醒：雖然櫻花很美，但要注意河邊步道較窄，拍照時一定要注意安全喔。

📍順遊建議：拍完櫻花後，散步回藏造老街看地標「時之鐘」；必吃名產「地瓜」系列（地瓜霜淇淋、地瓜片），邊走邊吃最 Chill。

來到川越，你會發現浪漫其實很簡單，是在神社裡專注釣起那隻粉紅鯛魚的期待，是漫步在500公尺櫻花隧道下的靜謐，更是站在宮下橋上，看著小舟劃開粉紅花筏時那一刻的屏息。今年春天若是預計要來東京賞櫻，請記得將這個東京近郊賞櫻名所也排進行程中吧！！

川越冰川神社-新河岸川

地址：川越市冰川町108附近

電話：049-222-5556（川越市川越站觀光諮詢處）

活動時間：3月下旬或4月上旬 小江戸川越春之舟遊

官方IG：https://www.instagram.com/koedokawagoe/

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」