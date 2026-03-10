日本關西滑雪攻略｜從大阪前往Hachi-Kita滑雪場，住宿Ski In Ski Out露天溫泉旅館「Hisaya」

提到日本滑雪，多數人馬上想到北海道二世古、新潟越後湯澤，或是長野白馬等熱門滑雪場。但滑雪不一定要前往關東、東北、北海道，其實在京阪神「關西地區」也有隱藏版的優秀滑雪場選擇，若搶到便宜的大阪機票，不妨安排一趟滑雪之旅。

編輯親自踩點了位於關西最大規模滑雪場──兵庫縣北部的ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場，發現關西滑雪不可小覷，既可滿足滑雪樂趣，又能順遊購物天堂大阪、古色古香的京都、充滿時髦異國風貌的神戶；更重要的是，在「滑雪後的美食補給」方面，甚至勝過日本其他地方。

ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場是關西人氣滑雪選擇。圖片來源｜林芳如攝影

為什麼要在關西滑雪？兵庫ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場 3 大優勢

1. 夢幻斜面雪道、適合親子滑雪和初學者的寬敞場地

作為關西地區規模最大的滑雪地標，ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場座落於海拔 1,221 公尺的鉢伏山北側，與山脈另一頭的「ハチ高原」相連，共同組成西日本首屈一指的滑雪區，滑雪季約為 12 月中旬至 4 月初。

單就ハチ北區域，便精心規劃了 9 條纜車、多達 14 條各具特色的滑雪路線，涵蓋了從緩坡、林間道到極限陡坡的多元地形。

ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場有 9 條纜車、14 條各具特色的滑雪路線。圖片來源｜林芳如攝影

無論是滑單板（Snowboard）或雙板（Ski），空間感都很足夠。圖片來源｜林芳如攝影

搭乘滑雪場纜車時也可欣賞森林美景。圖片來源｜林芳如攝影

ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場的路線難度分布，約有 30% 是適合滑雪新手練習基礎的初級滑道，40% 的中級路線則是進階玩家磨練技術的絕佳場域，另有 30% 為專替滑雪老手設計的高難度區段，其中包括斜度高達 32 度、極具挑戰性的「北壁」，是無數滑雪愛好者渴望征服的夢幻斜面雪道。

ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場的滑雪學校，提供英語教學。圖片來源｜林芳如攝影

ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場。圖片來源｜林芳如攝影

ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場餐廳之一 kazao。圖片來源｜林芳如攝影

餐廳內有許多可口餐點。圖片來源｜林芳如攝影

漢堡排咖哩飯。圖片來源｜林芳如攝影

除了專業的地形挑戰，由山頂延伸至山腳的滑行總距離也相當可觀，晴天時從山頂出發，可一邊滑行一邊遠眺壯闊連峰；中段有寬敞平坦的中央滑道，山腳則設有設施完備的「兒童公園」，例如滑雪自動輸送帶（魔毯）與安全的戲雪空間。

ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場。圖片來源｜お宿 ひさ家（Hisaya）

ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場。圖片來源｜お宿 ひさ家（Hisaya）

ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場。圖片來源｜お宿 ひさ家（Hisaya）

滑雪自動輸送帶（魔毯）。圖片來源｜林芳如攝影

比起擁擠的雪場，ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場空間舒適，減少了被「滑雪魚雷」或人撞到的機率，讓家庭客群與初次踏上雪板的旅人，都能毫無壓力地感受雪地魅力。

2. 溫泉旅館「Hisaya」Ski In / Ski Out 出門即到滑雪場

ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場與溫泉旅館街僅幾步之遙，距離纜車起點最近的溫泉旅館「Hisaya」（ひさ家）及雪具租借店甚至走路不到 1 分鐘，可體驗 Ski In / Ski Out 的頂級便利度。

滑雪場外就是 Hisaya 溫泉旅館。圖片來源｜林芳如攝影

Hisaya 的雪具租借店，住客租借享有優惠。圖片來源｜林芳如攝影

從 Hisaya 旅館走到滑雪場纜車不到一分鐘，可體驗 Ski In / Ski Out 的便利。圖片來源｜お宿 ひさ家（Hisaya）

另一個推薦「Hisaya」的理由，在於它是當地唯一擁有露天溫泉池的旅館，浸泡在暖暖的溫泉中，卻能感受拂面而來清新冰涼的新鮮空氣，雪花靜靜落下，洗淨了心裡所有雜音。

「Hisaya」是當地唯一擁有露天溫泉池的旅館。圖片來源｜林芳如攝影

露天溫泉池旁就是溪流雪景。圖片來源｜林芳如攝影

白天的溫泉雪景更加一覽無遺。圖片來源｜お宿 ひさ家（Hisaya）

3. 滑雪後的終極美食：日本和牛的起源「頂級但馬牛」、與松葉蟹旗鼓相當的珍貴「香住蟹」

在北海道滑雪，晚餐可能是拉麵或湯咖哩；但在ハチ北高原滑雪場下榻「Hisaya」旅館，品嘗到的是黑毛和牛「但馬牛」與「香住蟹」。

你也許沒聽過「但馬牛」，但一定知道「神戶牛」，享譽世界的名貴「神戶牛」全都屬於「但馬牛」的血統，而日本各個地區有名的黑毛和牛也幾乎都出自但馬牛，肉質滑順柔嫩，肉汁豐富香甜，只要吃過一次便會念念不忘。位於兵庫北部的ハチ北，正是頂級和牛「但馬牛」的故鄉。

但馬牛肉片。圖片來源｜林芳如攝影

關西風但馬牛壽喜燒。圖片來源｜林芳如攝影

令人難以忘懷的滋味。圖片來源｜林芳如攝影

與「但馬牛」齊名的冬日霸主——香住蟹則是僅在香住港捕獲的紅雪蟹，生長於水溫極低的清澈深海，許多人認為比起松葉蟹，肉質更細緻且富有彈性，而香住蟹最令人神魂顛倒的特徵在於驚人的甜度，無論清涮或刺身、天婦羅等吃法，都能在舌尖爆發出層次豐富的鮮味。

冬季在 Hisaya 溫泉旅館可享用香住蟹大餐。圖片來源｜林芳如攝影

香住蟹饗宴。圖片來源｜林芳如攝影

新鮮的香住蟹，只要在高湯中涮幾秒，即可佐醬料入口。圖片來源｜林芳如攝影

香住蟹濃郁蟹膏。圖片來源｜林芳如攝影

各部位的口感層次豐富。圖片來源｜林芳如攝影

香住蟹與當地「香住鶴」酒造所釀的清酒很搭。圖片來源｜林芳如攝影

在滑雪場消耗完體力後，回到旅館迎接你的是一桌黑毛和牛或香住蟹奢華饗宴，這正是關西ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場最難以被取代的終極魅力。

ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場交通｜滑雪體驗結合大阪購物、京都巡禮行程

到關西旅遊，要怎麼抵達兵庫ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場呢？

若你選擇開車，在關西國際機場租車後自駕約 3 小時可抵達滑雪場及溫泉旅館區。

如果從大阪市中心（難波或新大阪）搭巴士前往，也是約 3 小時車程，車票分為含住宿、一天來回、單程、來回等方案。

從大阪市區搭巴士到兵庫ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場：交通資訊

由於往返大阪的交通方便，讓這趟滑雪體驗可以完美結合關西購物、古都巡禮的行程中，變化更大。

ハチ北（Hachi-Kita）高原是關西人心中的滑雪勝地，也有許多大阪、京都、神戶人來一日滑雪。圖片來源｜お宿 ひさ家（Hisaya）

日本北海道、東京近郊、關西 5 間熱門滑雪場價格比較

以 2025-2026 雪季價格為例，選擇關西滑雪，最直接的感受就是荷包變大了，ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場的纜車票費用幾乎是二世谷的一半，而住宿費用卻包含了高等級的「但馬牛會席料理」，整體 CP 值極高。

以下整理ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場與北海道二世谷、越後湯澤、長野白馬等人氣滑雪場的平均預算比較：

1. 兵庫｜ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場

． 纜車 1 日券：大人平日 5,000 日幣（約新台幣 1,005 元）、假日 5,500 日幣（約新台幣 1,105元）。

．纜車回數券（5 次）：700 日幣（約新台幣 141 元）。

．Hisaya 住宿一晚：含早餐及但馬牛壽喜燒或涮涮鍋晚餐一人 14,850 日幣（約新台幣 2,983 元）起；含早餐及香住蟹全套套餐一人 18,150 日幣（約新台幣 3,646 元）起。

特色：Hisaya 的房間雖走樸實路線，但這正是高 CP 值的關鍵，將客房裝潢省下的成本全數投入在頂級食材上，讓旅客能以親民預算享受奢華的但馬牛與香住蟹料理。

Hisaya 的房間走樸實路線，將客房裝潢省下的成本全數投入在頂級食材上。圖片來源｜林芳如攝影

但馬牛燒肉。圖片來源｜林芳如攝影

帶有厚度的但馬牛燒肉，入口可輕易咬斷，迸出香甜肉汁。圖片來源｜林芳如攝影

2. 新潟｜GALA 湯澤滑雪場

．纜車 1 日券：6,800 日幣（約新台幣 1,367 元）。

．住宿（一泊二食）：一人一晚約 22,000～35,000 日幣（約新台幣 4,422～7,034元）。

特色：離東京近，搭新幹線可直達，住宿選擇多元。但滑雪旺季時段人潮極多，餐飲多以在地農產（南魚沼米等）為主。

3. 長野｜白馬五龍 + Hakuba47

．纜車 1 日券：網路購票大人（23～64 歲）9,000 日幣（約新台幣 1,809 元）。

．住宿（一泊二食）：約 25,000～40,000 日幣（約新台幣 5,025～8,039 元）。

特色：擁有奧運等級的滑道與極佳的北阿爾卑斯山景，但近年因歐美觀光客湧入，周邊餐飲與住宿物價明顯調漲，晚餐多為標準日式定食或西式餐點。

4. 北海道｜星野 Tomamu 度假村

．纜車 1 日券：網路購票 7,700 日幣（約新台幣 1,548 元），現場購票 8,000 日幣（約新台幣 1,608 元）。

．住宿：僅含早餐一晚一人約 12,546～24,546 日幣（約新台幣 2,522～4,933元）日幣（視淡旺季、平假日浮動）

特色：設施與粉雪有品質，整體屬於高消費，進駐的餐廳齊全但價格不低且時常需要排隊，適合預算充裕且追求品牌體驗的族群。

5. 北海道｜二世谷滑雪場

．二世谷纜車全山 1 日券：網路購票 11,400 日幣（約新台幣 2,291 元）。

．Grand HIRAFU 與 HANAZONO 滑雪場纜車一日券：10,400日幣（約新台幣 2,090 元）

．住宿（一泊二食）：一人約 20,000～100,000 日幣（約新台幣 4,020～20,098 元）

特色：全球知名的粉雪天堂，但物價已全面與國際化接軌，各項費用幾乎是關西雪場的 2 倍以上。

被奶油般厚厚白雪覆蓋的溫泉旅館 Hisaya。圖片來源｜お宿 ひさ家（Hisaya）

離開時，忍不住多留戀「請再度光臨ハチ北高原」的牌子幾眼。圖片來源｜林芳如攝影

當二世谷的物價已經快追上紐約、越後湯澤的纜車排隊人龍讓人懷疑人生，ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場的存在令人欣慰。這裡沒有浮誇的國際連鎖飯店，卻有出門就能滑雪的旅館「Hisaya」。如果你也厭倦了人擠人的滑雪場，關西人的滑雪口袋名單──這片隱藏在關西的銀白天堂，正等著你來探索。

