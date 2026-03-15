百萬夜景及空中盪鞦韆！日本神戶「六甲山花園展望台」異國風情花園造景 兵庫縣自由行必去

欣賞從明石海峽到大阪平原，日本最著名的景點之一六甲山花園展望台——從有馬溫泉站搭上高空纜車，兵庫縣的美景，並在夜間欣賞百萬夜景。六甲山上有很多景點，空中盪鞦韆、花園展望台等等⋯⋯如果來有馬溫泉，推薦上六甲山走走喔！

【六甲山花園展望台】

六甲山介紹：拍攝神戶百萬夜景所在地

位於兵庫縣神戶市後方山脈的六甲山（Mount Rokko）是關西地區最具代表性的自然地標之一，海拔約931公尺，因地勢開闊、視野遼闊，可同時俯瞰神戶市區、大阪灣與瀨戶內海，因此成為「神戶百萬夜景」的最佳觀賞地。不論是初次造訪關西，或想安排神戶近郊半日遊，六甲山都是非常值得排進行程的經典景點。

六甲山怎麼去？-從有馬溫泉站出發

六甲山其實纜車嚴格來說有兩種，一種是從有馬溫泉站搭乘上去的高空纜車，會抵達六甲山花園展望台；另外一方面是從神戶市搭乘斜坡纜車上山，而我這次是從有馬溫泉站搭乘高空纜車上六甲山。

如果自駕來到六甲山有馬溫泉站時，有收費停車場可以停放。

六甲山有馬溫泉站高空纜車票價及時間表

有馬溫泉站到六甲山山景站時刻表

四季最後一班車時間都有微調，每小時的10分、30分、50分發車

纜車票價，來回車票大人為2520日圓、小孩1260日圓

六甲山纜車攻略：12分鐘登上海拔931公尺

從有馬溫泉站到六甲山山頂站全程約12分鐘，可以一飽兵庫縣六甲山的美景，剛好造訪時是冬天，山上還有一些殘雪，真的很美，相信秋天來的景色也很棒。

六甲山花園展望台(ROKKO GARDEN TERRACE)

12分鐘後抵達六甲山山頂站，在依照指示散步就可以到達展望台，因為冬天剛好遇到山上還有一些殘雪，拍起來就個別好看。

展望台地圖如下，其實整個園區滿大的，不管是餐廳、雜貨或伴手禮區都有，重點就是這裡非常好拍照。

這個區域就好像穿梭到歐洲國家一樣，非常有異國風情，其實這一棟一棟建築物分別有餐廳、咖啡廳。

同時也有販賣伴手禮以及選物店，可以來這買一些紀念品喔。

六甲枝垂 自然體感展望台

門票資訊：

大人(超過中學生)1,000日元

兒童（4歲～小學生）500日元

*3歲以下兒童免費

六甲枝垂展望台是六甲山標高最高的展望台，最高海拔888m的全景從淡路島延伸到大阪平原和關西國際機場，到了晚上就變身為百萬夜景。

空中盪鞦韆，這邊的景觀超好的，為了安全盪鞦韆是有被鎖鏈鎖住，所以只能坐在上面小小幅度的擺動，但看到這個景色一切都值得了。

六甲山花園展望台評價

這次搭上纜車一覽兵庫縣的山景及海景，又可以在展望台上拍很多美照，看了很多風景，我是覺得既然來到有馬溫泉，一定要搭個纜車上山看看，一年四季都有不同的風貌，很值得一去，推薦給大家。

六甲山纜車及展望台資訊

營業時間：10:00~17:30

地址：兵庫県神戸市灘区六甲山町五介山１８７７−９

電話：+81788942281

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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