平常不對外公開！京都靈鑑寺「360年前雛人形ｘ百種椿花」春季限定開放

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】被譽為「椿之寺」的京都靈鑑寺，將於03/20~04/12進行春季特別公開。從京都車站可搭乘市巴士5號巴士至「真如堂前」或「錦林車庫前」下車步行約7分鐘，或搭32號巴士至「上宮之前町」步行約5分鐘；亦可自地下鐵東西線「蹴上」站步行約25分鐘抵達。平時不對外開放的庭園與書院，將在椿花（山茶花）盛放的季節限時開啟大門。

▲寺內有超過100種椿花分別在期間內盛開。 圖：京都 Connect／提供

靈鑑寺創建於1654年，由後水尾天皇皇女多利宮開基，歷代皆由皇女擔任住持，是極具歷史地位的尼門跡寺院，素有「谷之御所」之稱。因後水尾天皇特別喜愛椿花，寺內種植超過100種椿花品種，包括被列為京都市指定天然紀念物的日光椿，以及散椿、白牡丹椿、舞鶴椿等。

▲110公分大的雛人形幾乎和一個小朋友一樣高。 圖：京都 Connect／提供

今年最大亮點之一，是書院內將展示約360年前的「有職雛」雛人形（女兒節娃娃）。這組雛人形全長約110公分，氣勢非凡，據傳為江戶幕府第十一代將軍徳川家斉所贈，能近距離欣賞如此大型且歷史悠久的雛人形，相當難得。

▲書院整體保留了狩野派所繪的《四季花鳥圖》。 圖：京都 Connect／提供

書院本身亦極具看點。建築為自後西天皇院御所移築而來，內部保有傳為狩野派所繪的《四季花鳥圖》障壁畫，色彩華麗、構圖細緻；本堂則供奉如意輪觀音像，同樣與徳川家斉淵源深厚（僅可於堂外參拜）。

▲入口的手水鉢上也都飄滿了椿花，非常漂亮。 圖：京都 Connect／提供

庭園入口每年設置以當季椿花妝點的拍照區，園內小巧的手水鉢，也常可見椿花漂浮水面，營造細膩雅致的春日氛圍。期間限定的椿花御朱印與原創御朱印帳，亦是收藏亮點之一。

DATA／京都靈鑑寺・春季特別公開資訊

・期間：03/20（五）～04/12（日）

・時間：10:00～16:30（最終入場16:00）

・門票：成人800日圓／小學生400日圓）

・所需時間：約40分鐘（書院、本堂附導覽說明）

・地址：京都市左京區鹿谷御所之段町12

・交通：市巴士5號「真如堂前」「錦林車庫前」下車步行約7分鐘；地下鐵東西線「蹴上」站步行約25分鐘

