京都旅行必去「清水寺」攻略！二年坂、三年坂周邊景點推薦(上)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

來京都旅行，很多人都會安排去清水寺逛逛。除了在寺內參拜，欣賞「清水舞台」的本堂建築，還能一次走訪古色古香的二年坂、三年坂，沿路有許多可愛伴手禮店，可以邊走邊買超滿足！

清水寺簡介

擁有超過1200年歷史的清水寺，自創建以來，清水寺歷經超過十次的大火，進行過多次重建。寺內分布著超過30座建築與寶塔、石碑等設施，包括被列為國寶的「本堂」，以及被指定為重要文化財的「仁王門」、「西門」、「鐘樓」和「三重塔」等，極具歷史價值，也被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。

清水寺供奉著觀音菩薩，這尊觀音菩薩擁有十一種面貌與四十二隻手臂，象徵著無邊的慈悲，據說能拯救眾生於各種苦難之中，據說對於祈求無病無災、功成名就、良緣圓滿等十分靈驗。

進入清水寺境內需要購入門票，另外請注意在不同月份的開放時間不一，在春季、夏季、秋季還會開放夜間參拜，櫻花季和紅葉季的景色優美，也是旅遊旺季。

清水寺有什麼看點？

1. 仁王門

造訪清水寺時，首先映入眼簾的便是其正門「仁王門」。仁王門曾在1467～1477年間因戰火而被燒毀，後於16世紀初重建，並於2003年進行了解體修復。

這座樓門展現了室町時代的典型建築風格，因其色彩鮮明的朱紅外觀，也被稱為「赤門」。門的兩側供奉著鎌倉時代末期製作的金剛力士（仁王）像，每尊像高達365公分，是京都地區最大型的仁王像之一，顯出仁王門的威嚴與氣勢。

2. 本堂・清水舞台

本堂建於1633年，由江戶幕府第三代將軍德川家光捐資興建。本堂需入購買門票才能進去參觀，中央供奉「十一面千手觀世音菩薩像」本尊，參拜者可從外陣與其外圍的迴廊繞行而入，依序進行參觀。

著名的清水舞台

而本堂以延伸於懸崖之上的「清水舞台」聞名。採用日本傳統建築工法「懸造」建成，透過格子狀交錯的木材相互支撐，全棟未使用一根釘子，但即使建於陡峭懸崖上，也具有極高的抗震性與穩定性。從突出的舞台望出去的風景，壯麗到令人屏息。

在日語中還有一句話「清水の舞台から飛び降りる」(從清水舞台跳下去)，意指「下定決心去做某事」 ，據說以往還真的有不少人為了表明決心而嘗試從舞台跳下去，於是在明治時代起設置了竹製圍欄，大家也請不要模仿！

清水寺周邊景點

二年坂、三年坂

二年坂（二寧坂）、三年坂（產寧坂）皆為通往清水寺的參道，自古以來便繁榮發展，沿著坡道兩側排列著充滿京都風情的和風建築，被指定為「重要傳統建造物群保存地區」。

坡道兩旁有很多商店、餐廳、咖啡廳，前往清水寺前可以先來用餐，或是參觀完清水寺後從坡道慢慢散步至八坂神社，享受美食及購物樂趣。不過要注意二年坂有著石階梯，二三年坂的人潮也非常多，對於長者或推著嬰兒車可能不太方便走路。

二年坂

地址 : 京都府京都市東山区清水八坂通二年坂

前往方法：搭乘公車在「清水道」站下車，步行約10分

三年坂

地址 : 京都府京都市東山区清水2丁目

前往方法：京阪電車「祇園四条駅」より徒歩1分

因篇幅關係，其餘景點將於下集介紹

