京都神社寺廟「以外」的推薦景點4選！最新開幕teamlab、任天堂博物館，室內景點下雨天也適合

說到京都，很多人的第一印象都是傳統神社寺廟，雖然古典建築及歷史文化也很迷人，但除了神社寺廟以外還有什麼景點可以去？而且神社寺廟通常需要走在戶外，遇上雨天會比較不方便，有沒有什麼室內景點？

其實京都也有很多博物館、美術館等有趣的室內設施，以下4個景點讓你可以體驗不一樣的京都！

1. teamLab Biovortex Kyoto

teamlab在2025年10月也於京都車站東南側全新開幕了！除了東京麻布台及豊洲的設施，這是關西地區首個大規模的數位藝術館，展區面積約10,000平方米，以「生命如何誕生」為主題，展出超過50件作品打造沉浸式藝術空間。

館內展出包括全新與日本未公開的作品，如以漂浮泡泡呈現的《Massless Amorphous Sculpture》、光與闇互相呼應的《Massless Suns and Dark Suns》，以及經典作品《Forest of Resonating Lamps: One Stroke – a Year in the Mountains》等，透過光影、聲音與互動裝置，探索人類存在與自然變化的關係。

此外，還設有可體驗創意運動的「運動之森」區域，讓參觀者在藝術與身體感之間自由穿梭，享受多感官體驗。

teamLab Biovortex Kyoto

地址：京都府京都市南区東九条東岩本町21-5

前往方法：「京都」站八条東口徒歩約7分、京阪「七条」站徒歩約11分

2. 任天堂博物館

宇治不只有抹茶！在去年於宇治開設任天堂博物館，這是日本唯一的任天堂主題博物館。

不同於USJ環球影城的遊戲園區，或是只販售周邊商品的主題商店，這個博物館主要介紹任天堂的遊戲作品和機台，讓人更深入認識這家公司。

歷史展區介紹公司從玩具到電子遊戲的轉變；互動體驗區可體驗從Family Computer到Nintendo Switch的遊戲魅力；主題展區每年更換主題，例如超級瑪利歐、薩爾達傳說與寶可夢等不同展覽。特別收藏區展示早期未公開的設計草圖、原型機與創辦人山內房治郎的珍藏。

館內還設有販售限量周邊的購物區，以及可自選食材製作漢堡、提供限定飲品的Cafe餐飲區，在體驗和認識完任天堂後別忘了購物和吃美食！

任天堂博物館

地址：京都府宇治市小倉町神楽田56番地

前往方法：近鉄京都線「小倉」站東口徒歩5分/JR奈良線「JR小倉」站北出口徒歩8分

3. 京都國際漫畫博物館

由京都市與京都精華大學共同設立的綜合漫畫文化設施，致力於漫畫的收藏、保存、展示與研究。以舊龍池小學校舍的改造而成的博物館，保留懷舊風貌。博物館為收費設施，成人1200日幣、高中及初中生400日幣、小學生200日幣。

館內收藏約30萬件與漫畫相關的資料，涵蓋從江戶時期的繪畫、明治時代的雜誌、戰後出租漫畫到現代與海外作品等，設有展覽介紹日本漫畫文化。

除此之外，館內還定期舉辦漫畫工作坊、紙芝居表演與各類互動活動，讓訪客以多種方式體驗漫畫的魅力。

更特別的是，他們提供約5萬冊漫畫書可於館內自由閱讀，猶如一座超大型的漫咖(只是沒有飲料供應)。雖然收藏作品以日語漫畫為主，但也有提供一些英語等外語翻譯作品，喜歡看漫畫的話可以花一個下午在這邊盡情看過夠！

京都國際漫畫博物館

地址：京都市中京区烏丸通御池上ル (元龍池小学校)

前往方法：地下鐵烏丸線・東西線 「烏丸御池」站2號出口徒歩約2分

4. 京都水族館

位於梅小路公園內的京都水族館，是日本首座100%使用人工海水的內陸型水族館，即使身處京都市中心，也能近距離觀賞海豚、企鵝、水母等海洋生物，以及京都地區河川中的代表性生物「大山椒魚」，認識從河川到海洋的完整生態鏈。

展區以鴨川、由良川等京都當地自然環境為靈感，呈現出與在地自然連結的展示方式。館內也不定期舉辦互動活動與教育導覽，是結合教育、娛樂與自然體驗的親子友善景點，讓孩子們能更加親近水中生物的世界。

京都水族館

地址 : 京都市下京区観喜寺町35-1（梅小路公園内）

前往方法 : JR山陰本線「梅小路京都西」站步行約7分 / JR京都車站步行約15分

