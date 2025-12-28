大阪三大熱門區行程攻略！梅田、難波、USJ 玩樂美食購物住宿一次搞定

大阪集結了觀光景點、美食、購物與住宿等多樣魅力，是許多旅人自由行時的首選城市。 不論是第一次造訪，還是已多次回訪，都能在這座城市中找到屬於自己的樂趣。從被稱為「日本廚房」的大阪美食、熱鬧的購物商圈，到適合拍照打卡的城市地標，看點豐富、玩法多元。 不過，若旅行天數有限，如何有效安排動線、把時間花在最值得去的地方，就成了規劃行程時的一大關鍵。

因此，本篇由 JAPANKURU為你整理一套大阪3天2夜行程攻略，精選梅田、難波與USJ三大必訪區域，從北到南一次玩遍，帶你高效率享受大阪的精華魅力。

Day 1：大阪北部梅田一日遊

旅程的第一天，先到大阪北部的核心地帶「梅田」走走囉。這裡聚集了大型百貨公司與購物商場，對喜歡逛街的朋友來說可是天堂。或許梅田並不是觀光客第一時間會想到的大阪景點，但如果想感受大阪當地人的生活節奏與城市活力，這一帶絕對不能錯過。從日常通勤的人潮，到下班後熱鬧的街景，都能看見大阪最真實的一面。

梅田周邊林立著百貨公司、咖啡館、餐廳，以及能俯瞰市景的展望設施，加上多條鐵路路線交會，交通十分便利，也讓這裡成為大阪重要的交通樞紐之一，無論作為行程起點或中繼站都非常合適。

⚫️ 梅田景點推薦：百貨公司 Grand front OSAKA

抵達梅田後，可以先從「Grand front OSAKA（グランフロント大阪）」開始逛。這裡被視為大阪的重要門戶之一，且與JR大阪站直通，交通相當便利。

館內集結了時尚品牌、咖啡廳與各式餐廳，空間設計開闊，並巧妙融入綠意盎然的休憩區，即使只是隨意走走，也能感受到輕鬆自在的氛圍。雖然是規模龐大的複合式商業設施，但動線規劃良好，逛起來不會有壓迫感，非常適合一邊散步、一邊輕鬆逛街，為大阪之旅揭開序幕。當然，對購物愛好者來說，這裡也是尋找伴手禮或入手心儀單品的好地方，幾乎可以確定能滿載而歸。

【Grand front OSAKA（グランフロント大阪）】



地址： 大阪府大阪市北区大深町4-20

營業時間：店舖 11:00～21:00 | 餐廳 11:00～23:00



※ 個別店舖的營業時間亦可能有差異。



大眾交通：JR大阪站北口出站，步行約3〜5分鐘



官方網站

逛街逛得差不多，也該補充一下體力了。接下來要帶大家前往的是「讃岐烏龍麵與涮涮鍋 Kumeya」—— 一間能同時享受暖胃料理與悠閒用餐氛圍的餐廳。 餐廳距離Grand Front OSAKA步行約4分鐘，地點相當便利，不需要特地繞路，就能輕鬆安排進梅田行程中，作為購物後的用餐選擇再適合不過。

⚫️ 美食推薦：讚岐烏龍麵和涮涮鍋Kumeya

讚岐烏龍麵和涮涮鍋 Kumeya是一家有和牛與豬肉的涮涮鍋、壽喜燒吃到飽的人氣餐廳。除了肉品之外，蔬菜、烏龍麵與白飯也都可以無限續點，份量與滿足感十足不說，味道也有品質保證。據說這家店曾在中國美食餐廳APP「大眾點評」中，獲選為2024年大阪地區涮涮鍋類別的第一名。

如果想吃得相對清爽一些，店內也提供以當季蔬菜與食材精緻擺盤的「松花堂便當」與各式「御膳料理」，份量恰到好處，視覺與味覺都兼顧。

此外，菜單選擇相當豐富，像是豬排丼、天丼、鍋燒烏龍麵、天婦羅烏龍麵、肉烏龍麵等經典日式料理一應俱全，一餐就能品嚐多種日本家常美味。即使是多人同行、口味各不相同，也能各自找到合適的餐點，這點相當加分。

Kumeya 從中午一路營業至晚上，雖然主打涮涮鍋料理，但在午餐時段也提供選擇相當豐富的餐點。特別受歡迎的是「海鮮丼＋天婦羅烏龍麵」的午間套餐，份量剛好，適合想簡單用餐或行程較緊湊的旅人。

對觀光客來說，這裡的用餐環境也相當友善。店內備有英文與中文菜單，並支援銀聯卡、支付寶、微信支付等多種信用卡與行動支付方式，即使身上現金不多，也能安心享受美食。

【讚岐烏龍麵與涮涮鍋 Kumeya（讃岐うどんとしゃぶしゃぶ 粂屋）】



地址： 大阪府大阪市北区梅田3丁目1−1 大丸梅田 14F

營業時間：11:00〜22:00 (L.O. 21:30)



大眾交通：JR大阪站直通

⚫️ 景點推薦：梅田藍天大廈・空中庭園展望台

享用完美味的午餐後，就前往下一個景點吧！難得來到大阪，行程當然不只購物而已。下午推薦到一覽大阪城市全景的「梅田藍天大廈」看看。

作為梅田具代表性的地標之一，梅田藍天大廈由兩棟地上40層、高約173公尺的建築組成，獨特的外觀十分醒目。這裡也是欣賞大阪街景的熱門景點，能從高處將城市風貌盡收眼底，深受遊客喜愛。

在40樓設有連結兩棟建築的空中回廊，從下方仰望時，獨特的設計彷彿是一道通往天空的大門，令人印象深刻。再往上來到最上層，則是可360度環視的大型屋頂展望台，能一邊感受迎面而來的微風，一邊以更開闊的視角欣賞大阪的城市風景。特別是在黃昏時分，橘色的夕陽光線映照在城市街景上，整座城市被溫柔的色彩包圍，彷彿時間靜止般的美景，令許多遊客難以忘懷。

要說梅田藍天大廈內的人氣打卡處，是連通35樓與39樓的透明手扶梯。搭乘時一邊向上移動，一邊欣賞窗外的景色，過程本身就很有記憶點。對於希望在大阪同時欣賞美景、又能拍出好看照片的遊客來說，值得一訪。

【梅田藍天大廈（梅田スカイビル）】



地點： 大阪府大阪市北区大淀中1-1-88

營業時間：9:30〜22:30



大眾交通：



JR大阪站，步行約7分鐘



阪急大阪梅田站、大阪地下鐵梅田站，步行約9分鐘



官方網站

⚫️ 景點推薦：露天神社

在準備前往晚餐之前，不妨先順道造訪梅田一帶以「祈求戀愛順利」聞名的景點——露天神社。

露天神社，被大家稱為「阿初天神（お初天神）」。這裡之所以出名，與一段江戶時代的悲戀故事有關。主角是煙花女子阿初（お初）與富裕商家繼承人德兵衛。兩人因身分與現實因素被迫分離，最終選擇在這座神社殉情。他們的故事後來被視為「純愛」的象徵，流傳至今。

也因為這段背景，至今仍有不少人前來祈求戀愛運與良緣，希望能遇見一段真摯而堅定的感情。且露天神社雖然在餐廳與居酒屋林立的熱鬧地段，境內卻十分寧靜。無論是想求姻緣，還是單純想要感受大隱於市的神社氛圍，都可以去看看。（求姻緣靈不靈，試了才知道喔！）

【露天神社】



地址： 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目

營業時間：6:00〜23:00



大眾交通：



JR大阪站，步行約10分鐘



大阪地下鐵東梅田站，步行約5分鐘



大阪地下鐵梅田站，步行約8分鐘



官方網站

⚫️ 美食推薦：燒肉力丸 阿初天神店

一整天行程跑好跑滿之後，終於來到最讓人期待的晚餐時間了。說到晚餐想吃什麼，你腦袋中浮現的，可能會是「日式燒肉」？很巧，就在距離露天神社附近就有家不錯的日式燒肉店——「燒肉力丸 阿初天神店」，走過去只要2分鐘。

如果想找一間美味又價格合理的燒肉店，「燒肉力丸 阿初天神店」是不少人推薦的選擇。店內以和牛為主的燒肉吃到飽相當受歡迎，其中招牌的和牛壽司尤其值得一試。

這家店特別重視食材的新鮮度，不使用冷凍肉或加工肉，而是以新鮮狀態提供，讓肉質本身的風味能夠完整呈現。實際入口後，可以明顯感受到和牛的品質與處理上的用心，肉香自然、不膩口，整體表現相當穩定。

推薦必點的餐點，包括肉香十足的牛舌，以及店內招牌的四種肉品拼盤。無論哪一個，肉片皆為厚切，口感扎實、相當有份量。此外，店內也提供不少人在日本會想嘗試的櫻花生肉（馬肉生食），食材新鮮美味。如果你是「肉食愛好者」，想必能吃得很滿足。

店家營業時間為11:30至24:00，即使行程排到較晚，也能輕鬆安排用餐。若想在大阪走跳時想好好補充體力，不妨將這間店納入行程之中。這裡不僅能嚐到美食，從餐廳要到其他觀光景點也蠻方便的。無論偏好燒肉吃到飽，還是特別喜歡和牛料理，「燒肉力丸 阿初天神店」都蠻值得一吃。

【燒肉力丸 阿初天神店（焼肉力丸 お初天神店）】



地址： 大阪府大阪市北区曾根崎2-8-9 Hachikoビル B1F

營業時間：週一 16:00～24:00、其他時間 11:30～24:00



公休日：無，2025年12月31日〜2026年1月2日休息



大眾交通：



東梅田站7號出口，步行約4分鐘



梅田站，步行約8分鐘



官方網站

Day 2：大阪南部難波一日遊

第一天在梅田逛了一圈，第二天不妨前往大阪南部的難波一帶走走逛逛吧。

難波以色彩繽紛、熱鬧非凡的街景聞名，是大阪最具代表性的區域之一。從人氣購物地點心齋橋商店街，到霓虹燈閃爍、聚集各式知名美食的道頓堀⋯⋯這一帶不論白天或夜晚，都有豐富的看點與玩法，是許多人大阪自由行的必訪地區。

⚫️ 景點推薦：心斎橋商店街

第二天的行程，就從大阪知名的購物街「心齋橋商店街」開始。商店街全長超過 600 公尺，街道兩側林立著各式品牌店鋪，包括服飾、鞋店、彩妝店以及伴手禮店，逛起來選擇相當多元。

心齋橋商店街的一大特色，是全段設有遮雨棚，不論下雨或日曬，都能舒適地慢慢逛街。從高級品牌到街頭風格的服飾一應俱全，不分年齡或性別，無論是打算認真購物，還是單純隨意走走，都能在這一帶找到樂趣。

【心齋橋商店街（心斎橋商店街）】



地址： 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目2−22

營業時間：雖說具體店舖營業時間會有差異，但大多數的店都在10:00〜11:00左右開始營業、在20:00〜21:00左右結束營業。餐飲店的話，則多數在10:00〜11:00左右開始營業、21:00〜22:00左右關店。有需要的話，前往前可以先留意一下。



大眾交通：



心齋橋站1號出口出站，或從2號出站，很快就能抵達。



難波站14番出口出站，步行約10〜12分鐘。

⚫️ 景點推薦：道頓堀

從心齋橋步行不久，就能抵達大阪具代表性的地標——道頓堀。這裡以熱鬧的街景與濃厚的城市活力聞名，是想感受大阪氛圍時不可錯過的區域。道頓堀最具代表性的景象，莫過於知名的固力果跑跑人招牌。這裡可說是少見的，能讓來自世界各地的遊客自在地舉手、單腳站立拍照，而不會覺得突兀尷尬的地方。

白天的道頓堀已經相當有看頭，入夜後霓虹燈亮起，整條街的氣氛又更加鮮明。最早於 1935 年設置的霓虹招牌，至今仍保留著一份懷舊感，同時又與現代都市景觀自然融合，成為大阪極具象徵性的風景之一。

道頓堀不只是拍照打卡的地標，同時也是能一次品嚐大阪代表性美食的熱鬧區域。章魚燒、大阪燒、串炸等在地小吃隨處可見，沿街也有不少可以順道逛逛的商店。即使只是隨意走走、邊看邊吃，也能輕鬆消磨不少時間，從白天一路逛到晚上都不會覺得無聊。

【道頓堀】



地址： 大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目

營業時間：24小時不休息



※ 餐飲店與部分商店不同



大眾交通：



難波站第14號口出站，或者是第15號口（なんばウォーク）出站，步行約5〜7分鐘



心齋橋站第6號出口出站，又或者是第7號出口出站，步行約7〜10分鐘

⚫️ 景點推薦：EDION愛電王 難波本店

在戶外逛街走了一段時間後，不妨換個空間，到室內慢慢逛逛。這裡是位於難波核心地帶的 EDION愛電王 難波本店，是一間大型的綜合家電與電子產品賣場。不過你以為它就是個單純的家電量販店，那可就大錯特錯了。走進去之後你會發現，這裡不僅能購物，更是結合美食、觀光體驗元素於其中的複合型商業設施，能同時滿足大家多元的旅遊需求。

EDION愛電王 難波本店內部樓層規劃清楚好逛。4樓有方便的行李寄放服務，以及女性專用的化妝室空間，讓購物過程更加輕鬆舒適。

6樓是集結日本美食與甜點的餐飲區，可以找到大阪的傳統點心與日本酒，適合逛街途中稍作休息。8樓則設有可體驗忍者文化的「忍者屋敷體驗」，不僅能近距離接觸忍者角色，還能選購不鏽鋼水壺等相關紀念商品。來到9樓的「拉麵一座」，則能一次品嚐來自日本各地的人氣拉麵店，依照自己的口味選擇想吃的款式。

從家電、美容用品、生活雜貨到食品，在EDION愛電王 難波本店幾乎能一次買齊旅途中需要的各種商品。館內提供免費 Wi-Fi，服務櫃檯也可辦理免稅手續，並支援多語言服務，即使是第一次到日本旅遊，也能安心自在地購物。

＊忍者角色的服裝設計，參考了古文書中記載的忍者形象。

【EDION愛電王 難波本店（エディオン なんば本店）】



地址： 大阪府大阪市中央区難波3丁目2−18

營業時間：



1〜6樓 10:00〜21:00



7〜8樓 10:00〜22:00



9樓美食樓層：11:00〜23:00（L.O. 22:30）



大眾交通：大阪地下鐵難波站1號出口，步行約2分鐘



官方網站

⚫️ 景點推薦：難波八阪神社

在逛街行程之間，如果想找個相對安靜的地方走走，難波八阪神社會是不錯的選擇。這座神社位在與心齋橋與道頓堀稍有距離的位置，少了商圈的喧鬧，多了一份沉靜，也因此被視為能轉換心情、祈求好運的能量景點。

神社最具特色的，是高達12公尺以上的巨大獅子殿。張口而立的造型相當醒目，一踏進境內就很難不注意到它的存在。日本人相信，這座獅子殿象徵能吞噬厄運，帶來好運與順利，因此吸引不少人前來參拜。

除了祈願意涵之外，獅子殿本身也是深受遊客喜愛的拍照景點。若想在大阪拍些具有特色的照片，同時為旅程增添一點好運氣，這裡會是值得順道造訪的一站。

【難波八阪神社】



地址： 大阪府大阪市浪速区元町2丁目9−19

營業時間：毎日6:30～17:00



大眾交通：



難波站，步行約10分鐘



心齋橋站，步行約12分鐘



官方網站

⚫️ 美食推薦：EBI SIN

今晚的晚餐，安排前往心齋橋一帶風格相當獨特的拉麵店「Ebi Sin（ゑび真）」。這間店最大的特色，是以龍蝦為主角，將其運用在湯頭與配料之中，呈現出與一般拉麵截然不同的風味。

配合JAPANKURU的介紹企劃，店家特別推出數量限定的龍蝦拉麵，使用約為一般龍蝦三倍大小的食材，價格為 10,000 日圓。由於製作需要一定時間，實際用餐約需 20～30 分鐘，建議事先預留時間。

除了龍蝦拉麵之外，對生魚片有興趣的遊客，也可以選擇道地的日式鮪魚丼。他們家的日式鮪魚丼上的生魚片口感新鮮柔嫩，份量給得相當大方，是想簡單吃一餐、又重視食材品質時的不錯選擇。

在食材選用上，店家也相當講究，無論是龍蝦或鮪魚，皆嚴選自日本各地的高品質食材，希望將最佳風味呈現在每一道料理之中。也因此，這裡不只吸引前來用餐的遊客，也有不少在地客人固定造訪。

如果行程中想安排一間兼具特色與品質的餐廳，這裡會是造訪大阪時值得列入考慮的用餐選擇之一。

【EBI SIN（ゑび真）】



地址： 大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目8−33 AMESON SQUARE

營業時間：



午餐時段 11:30～15:00｜晚餐時段 17:30～23:30



大眾交通：



難波站，步行5分鐘



心齋橋站，步行7～8分鐘



官方IG

既然來到大阪，當然不能錯過環球影城（USJ）。第三天的行程，就留給園區內各式各樣的遊樂設施與主題區域，盡情享受一整天的樂園時光吧。

大阪環球影城，在日本國內外都十分有人氣。除了能體驗好萊塢電影的世界觀之外，園區內還設有以日本引以為傲的任天堂遊戲為主題打造的「超級任天堂世界」，讓人彷彿走進遊戲場景之中。透過各式主題區與遊樂設施的設計，遊客能實際感受沉浸式的體驗，無論是電影迷或電玩迷，都能在園區內找到屬於自己的樂趣。

【大阪環球影城樂園（USJ）】

地址： 大阪府大阪市此花区桜島２丁目１−３３

營業時間：毎天的營業時間會有變動，前往前請在 官方網站 確認

大眾交通：環球城站，步行5分鐘

官方網站

© Nintendo

Universal elements and all related indicia TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.

⚫️ 住宿推薦：環球影城港灣酒店、環球影城維塔酒店

EGE 豪華房 / Vita 豪華雙床房

在園區玩了一整天後，如果能立刻回到飯店，行程體驗自然加分不少。對有這樣需求的遊客來說，推薦入住環球影城港灣酒店（Hotel Universal Port），以及其姊妹飯店環球影城維塔酒店（Hotel Universal Port Vita）。兩者皆為大阪環球影城（USJ）的官方合作飯店，從園區步行約5分鐘內即可抵達，不必一大早趕行程，結束遊玩後也能迅速回飯店。

客房整體以明亮色系設計，呼應主題樂園的氛圍。其中，EGE豪華房（EGE Deluxe） 打造出彷彿置身愛琴海沿岸的清爽空間，並提供可相通的房型，方便家庭或朋友同住、彼此照應。另一方面，Vita豪華雙床房（Vita Deluxe Twin） 的房間面積約為35～37平方公尺，最多可入住 4人，對朋友同行或家庭旅遊來說相當合適。

此外，飯店的早餐自助餐內容也相當豐富。餐廳以「尋寶」為主題，空間裝飾融入帆船與島嶼意象，營造出輕鬆有趣的用餐氛圍。無論是入住環球影城港灣酒店，還是環球影城維塔酒店，都可以使用同一間餐廳。即使是多天住宿，餐點變化也足夠，不容易感到單調，很適合作為一天行程的美好開始。

【環球影城港灣酒店（ホテル ユニバーサル ポート）】

地址： 〒554-0031大阪府大阪市此花区桜島1‑1‑111

Check in：15:00～23:59｜ Check out：～11:00

大眾交通：JR環球影城站，步行約3分鐘

官方網站

【環球影城維塔酒店（ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ）】

地址： 〒554-0024大阪府大阪市此花区島屋6‑1‑16

Check in：15:00〜23:59｜ Check out：〜11:00

大眾交通：JR環球影城站，步行約2分鐘

官方網站

大阪旅行超豐富

至此，涵蓋大阪三大區域的旅遊行程介紹也告一段落。北邊的梅田是熱鬧又充滿新意的購物區，南邊的難波則匯集了美食與拍照景點。無論是購物、美食，還是玩樂體驗，大阪都能滿足不同的旅行期待，留下值得回味的回憶。下次規劃日本旅行時，不妨將這些區域一起納入行程之中，親自感受大阪多元又充滿活力的魅力。

