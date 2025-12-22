大口吃肉！隱藏在大阪梅田地下超市的「超平價牛排館」

【旅奇傳媒/記者-游琮玄】大阪梅田向來是百貨與美食林立的一級戰區，各大鐵路系統交會的地下街，更藏著不少只有熟門熟路才知道的人氣名店。就在鄰近 JR大阪站的 LUCUA 大阪百貨 B2 Kitchen & Market 內，一間名為「週五★STEAK」的平價牛排館，近年成為不少在地上班族與旅客的口袋名單。

▲橫膈膜牛排加上白飯和味噌湯套餐。【禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒】 記者-游琮玄／攝影

「週五★STEAK」原本只是超市內的一間肉舖，直接販售新鮮肉品給消費者，後來因現煎牛排的香氣與高 CP 值逐漸累積人氣，轉型為美式風格的牛排專門店。最大特色在於使用超市直送肉品，少了中間成本，價格自然親民，至今仍維持「平價也能大口吃肉」的經營路線。

菜單方面時常更換，目前主打炸牛排、橫膈膜牛排、赤身牛排等品項，其中赤身牛排130公克僅需880日圓，即使升級到300g（10盎司）也只要1,480日圓，份量與價格都相當有誠意，難怪被形容為「俗擱大碗」。不論是突然想嘗鮮，或是想在這裡牛排吃到飽的遊客都非常合適。

▲牛排可以在小鐵板上加熱調整熟度。 記者-游琮玄／攝影

店內採全自助式，點餐後牛排會以鐵板形式提供，客人可依個人喜好自行調整熟度。隨餐附上牛排醬、蘿蔔泥醬與芥末鹽等3種佐料；白飯與味噌湯則採自取形式，需另加價250日圓，份量可依需求自行取用。

▲店內位置僅約15席左右。 記者-游琮玄／攝影

由於店面位於超市內，座位數不多，但同樓層美食街設有共用座位區，用餐後再將餐盤送回即可，對於時間有限的自由行旅客來說相當便利。

DATA／週五★ステーキ

・時間：11:00～23:00

・地址：大阪府大阪市北區梅田3-1-3 LUCUA大阪 B2F

・交通：自 JR大阪站步行2分，LUCUA 大阪 B2 的 Kitchen & Market 內

