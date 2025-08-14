地鐵出包3萬人回不了家！大阪世博臨時開放「觀眾深夜逛會場」

快訊

中央社／ 東京14日專電
日本大阪地鐵中央線13日晚間發生設備故障，距離世博會場最近的夢洲站到長田站路段一度全面停駛，夢洲站實施入場管制。許多民眾回不了家。圖為平時晚間的世博會場。中央社
日本大阪地鐵中央線13日晚間發生設備故障，距離世博會場最近的夢洲站到長田站路段一度全面停駛，夢洲站實施入場管制。許多民眾回不了家。圖為平時晚間的世博會場。中央社

日本大阪地鐵中央線13日晚間9時30分（台北時間8時30分）左右發生設備故障，距離世博會場最近的夢洲站到長田站路段一度全面停駛，夢洲站實施入場管制。許多民眾回不了家，直到14日凌晨，還可以看到民眾在會場內遊蕩，據知這次停駛影響超過3萬人。

MBS NEWS報導，根據大阪地鐵，從長田站到宇宙廣場之間的路線停駛，只有在宇宙廣場站（Cosmo Square）至夢洲站，以及阿波座站至學研奈良登美丘站之間折返運行。截至14日凌晨，都沒辦法給出恢復運行的預估時間。

根據了解，為了讓民眾在地鐵恢復之前能夠留在會場內等待，大阪世博特別開放了東側出入口，作為臨時應變措施。東入口也是距離夢洲站最近的入口。

大阪世博在YouTube設有直播頻道，可以實時觀看目前世博會場現況。14日凌晨2時左右，從畫面上可以看到東門附近仍有許多民眾在車站附近走動。

會場內的攝影機畫面則更加熱鬧，許多民眾似乎把這次小意外，當作難得可以大半夜還在會場內遊蕩的機會，興奮地四處走動；也有民眾清楚攝影機的位置，特地跑來鏡頭前方比出大大愛心，甚至跳起舞來。還可聽到會場內廣播，告知民眾目前大阪地鐵恢復運行的狀況。

根據大阪府警方，因為大阪地鐵中央線停駛受到影響的世博觀眾人數，估計超過3萬人。

大阪府知事吉村洋文在14日凌晨12時30分過後，於社群媒體X發文表示，「致目前仍在夢洲世博會場的各位，對於造成這樣情況由衷致上深切歉意」。他表示，目前已經開放世博場館「大阪健康照護展覽館」，並表示會努力以災害應變的同樣方式，來應變整體情況。

他表示，當前繼續在夢洲站與宇宙廣場站之間進行接駁，也在研議延長其他地鐵路線的末班車時間。此外，還安排了16輛接駁巴士，從凌晨12時30分起發車，載運民眾到大阪環狀線的其他車站，並聯絡計程車前往夢洲支援。

吉村表示，從現實層面上來看，即使離開會場，外面很多交通工具也已經停駛，許多人勢必要在世博會場內過夜，世博協會方面會發布應對資訊，將會盡可能開放設施（大阪健康照護展覽館已經開放），讓大家能稍微舒適地度過這一夜」。

他稍後也補充表示，已經和協會總長溝通，會比照災害因應模式，向留在會場內的民眾發放飲用水、糧食等物資，對於造成不便，再次表達最誠摯歉意。

