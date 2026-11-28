【文・邱慧真】

對於日本人來說，錢湯不僅是洗去疲憊的場所，更承載著日常生活與鄰里交流的人情溫度。近年來在東京，有不少錢湯延續昭和風情，更巧妙融入藝文與設計，展現全新魅力。

小杉湯

90年老字號錢湯．從高圓寺走進原宿

位於杉並區高圓寺的「小杉湯」創立於1933年，保留傳統宮造木造建築特色，至今仍是深受居民喜愛的老字號錢湯。其中，傳承三代的招牌「牛奶浴」，以柔和奶香與舒適泡湯體驗聞名，成為高圓寺獨特的生活記憶。近年更跨足潮流聖地原宿，於東急PLAZA原宿「Harakado」開設「小杉湯原宿」，展現出更貼近當代都會生活的新樣貌。

黃金湯

近百年歷史錢湯華麗轉身．結合音樂與三溫暖文化

位於墨田區錦糸町的「黃金湯」創立於1932年，2020年全面翻新後，在延續傳統錢湯文化的同時，成為結合設計、音樂與美食的複合式空間。館內以清水混凝土打造現代風格，接待區結合精釀啤酒吧與DJ Booth，不定期舉辦音樂活動。浴場則提供高濃度碳酸泉、藥草湯及高溫浴池，更設有麥飯石三溫暖、深達90公分的冷水池與戶外休憩空間，成為東京最具代表性的新世代錢湯之一。

レボン快哉湯

百年錢湯變身咖啡館．延續城市記憶

位於台東區入谷的「レボン快哉湯」（Rebon快哉湯），前身是2016年歇業的老字號錢湯「快哉湯」。為能承載人們生活記憶，經改造後，轉型為結合咖啡館與建築事務所的文化空間。現存建築建於1928年，至今仍保留傳統浴場格局與象徵日本錢湯文化的富士山手繪壁畫。如今旅人雖無法在此泡湯，卻能坐在昔日澡堂裡，品嚐自家烘焙咖啡，欣賞歷史建築細節，在咖啡香中感受東京老街區的懷舊風情。

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