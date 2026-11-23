從使用湘南單軌電車一日乘車券，探索沿線特色電車拍攝點，到走訪鎌倉、江之島的人氣觀光景點，無論是一般旅客還是鐵道迷，都能玩得盡興！

從使用湘南單軌電車一日乘車券，探索沿線特色電車拍攝點，到走訪鎌倉、江之島的人氣觀光景點，無論是一般旅客還是鐵道迷，都能玩得盡興！

來到關東旅遊，除了走訪熱鬧繁華的東京市區景點，偶爾也想換換口味，遠離都市喧囂，悠閒地欣賞海景、漫步於歷史悠久的寺院，或是穿梭在充滿日式風情的街道巷弄。這時，擁有豐富觀光魅力的鎌倉、江之島，絕對是值得安排進行程的好去處。

鎌倉與江之島一直是東京近郊相當熱門的旅遊勝地，且距離橫濱也相當近，搭乘電車就能輕鬆前往。對鐵道迷來說，搭電車移動的過程本身就充滿樂趣，而這次要介紹的「湘南單軌電車」，即使不是鐵道迷，也能感受到其獨特的魅力。從上車的那一刻起，就能以不同視角欣賞沿途風景，讓原本單純的交通移動，成為旅程中令人期待的體驗。這次就跟著JAPANKURU一起換個方式前進鎌倉、江之島，從出發到旅程結束，感受不同以往的東京近郊旅行魅力。

說到鎌倉、江之島觀光，相信不少人第一個想到的就是從「鎌倉站」啟程吧。這次不妨換個方式，從「大船站」出發，搭乘湘南單軌電車，體驗不一樣的旅行樂趣吧！

大船站是JR東海道線、橫須賀線、京濱東北・根岸線，以及湘南單軌電車4條路線交會的交通樞紐，交通相當便利。而這裡也是本次旅程的主角——「湘南單軌電車」的起迄站。抵達JR大船站後，從南剪票口出站向左走，接著走下樓右轉，沿著通道直走，就能抵達湘南單軌電車的剪票口。

從大船站搭乘湘南單軌電車，最快只要約14分鐘，就能直達終點「湘南江之島站」。對於想安排鎌倉、江之島一日遊的旅客來說，從這裡展開旅程也是相當方便的選擇。

搭車時，除了可以使用日本旅遊常見的Suica西瓜卡、PASMO等電子交通卡，也支援信用卡感應付款，對海外旅客來說相當便利。不過，如果想在沿途不同車站上下車，好好體驗湘南單軌電車的魅力，則推薦購買「一日自由乘車券（1日フリーきっぷ）」。持有這張車票，當天就能不限次數自由上下車，不僅讓行程安排更有彈性，若計畫走訪多個車站，還可以省下不少交通費喔！

一日自由乘車券除了可以在車站的自動售票機購買，也能透過官方網站線上購票。線上付款成功後，就會取得附有QR Code的電子車票，只要在進出站時，將手機畫面上的QR Code對準剪票口的專用掃描器，就能輕鬆通行，相當方便！

除了直奔終點站，前往鎌倉、江之島觀光，湘南單軌電車沿線其實藏著許多值得探索的特色景點。尤其對鐵道迷來說，列車懸掛在空中、從頭頂快速駛過的震撼畫面，更是不能錯過的必拍風景。究竟湘南單軌電車沿線有哪些必拍的打卡景點呢？接下來就帶大家實際走訪！

湘南單軌電車 票價資訊一般車資（單程）：成人340日圓｜兒童170日圓（大船站～湘南江之島站）一日自由乘車券：成人750日圓｜兒童380日圓（當日全線不限次數自由上下車）※ 兒童票適用年齡：6歲以上、未滿12歲

鐵道迷必收！湘南單軌電車特色打卡點總整理

湘南單軌電車不只深受鐵道迷喜愛，在社群平台上也經常受到關注。與一般電車不同，湘南單軌電車最大的特色，就是採用車廂懸掛在單條軌道下方行駛的獨特設計。列車行駛在馬路上方，穿梭於住宅區與起伏的山坡之間，宛如遊樂設施般的獨特景象，光是看著就讓人感到新奇又興奮！

湘南單軌電車的魅力，可不只有在搭乘時才能感受到。沿線其實藏有不少讓鐵道迷為之驚喜的特色攝影點，光是列車從頭頂呼嘯而過的震撼畫面，就讓人忍不住想拿起手機趕快拍下來PO上限動。究竟哪些站點最適合拍攝湘南單軌電車？又有哪些不容錯過的拍照角度？接下來就帶大家走訪沿線的特色攝影點，捕捉湘南單軌電車最精彩的行駛瞬間。喜歡拍攝電車的鐵道迷，更要趕快把這些地點筆記起來！

① 大船站｜捕捉湘南單軌電車行經S彎的精彩瞬間

作為湘南單軌電車旅程起點的大船站，其實就有一處不容錯過的拍攝點！那就是位於湘南單軌電車大船站巴士乘車處前方的「S型彎道」。顧名思義，這段軌道呈現S字形彎曲，可以欣賞到單軌電車隨著彎道左右轉向、穿梭行駛的獨特姿態。

尤其當列車從市區建築物之間現身，沿著S型彎道行駛而過的瞬間，更是絕佳的拍攝時機。除了用照片捕捉列車過彎的精彩畫面，也很推薦用影片記錄列車左右轉向的動態過程，更能呈現湘南單軌電車特有的行駛魅力。

② 車廂內｜宛如搭乘遊樂設施！沿途窗外風景也精彩

從大船站搭上湘南單軌電車後，只要專心欣賞沿途車窗外的風景即可。

列車一出發便逐漸加速，沿途的住宅區與山丘景色不斷從眼前掠過，加上接連出現的急彎、上坡與下坡，讓人彷彿搭上雲霄飛車般，體驗有別於一般電車的刺激與速度感。尤其是列車駛入隧道的瞬間，窗外景色瞬間變成一片漆黑，接著又隨著列車駛出隧道重新明亮起來，這樣快速變換的畫面也是不容錯過的看點。推薦找個能看見列車行進方向的位置，用影片記錄沿途風景，更能感受到湘南單軌電車特有的速度感。

這裡還有一個搭乘小建議，雖然不管坐在哪個位置，都能享受湘南單軌電車的獨特魅力，但如果想體驗更有魄力的視野，最推薦車廂最前方的窗邊位置。湘南單軌電車每小時約有8班車次，如果遇到車廂比較擁擠的情況，不妨等候下一班，讓自己有機會好好欣賞這段特別的空中電車之旅。

③ 湘南深澤站｜與湘南單軌電車一起自拍

想以湘南單軌電車為背景，拍出與眾不同的旅行紀念照，那就別錯過湘南深澤站周邊的特色拍照景點。在這裡，可以將懸掛在空中行駛的湘南單軌電車作為背景，拍出充滿趣味的獨特構圖。尤其推薦將相機稍微由下往上拍，更能加強單軌電車在頭頂上方行駛的震撼感，讓照片看起來更有魄力。

抓準列車靠近的時機，與湘南單軌電車來張特別的自拍合照，或是將周邊街景一起收入鏡頭，留下充滿在地感的旅行照。有別於一般觀光景點的制式打卡照，來到這裡，不妨試著捕捉湘南單軌電車特有的空中行駛景象，拍下與眾不同的旅行紀念照，為這趟旅程留下特別的回憶！

④ 片瀨山站｜捕捉湘南單軌電車的高低落差

接著前往片瀨山站吧，從湘南深澤站搭單軌電車兩站就能抵達。

這一帶最大的看點，就是湘南單軌電車行駛高度的明顯變化。從列車高掛在道路上方、彷彿飛越天空般的壯觀景象，到幾乎就要貼近地面、感覺伸手就能碰到的刺激瞬間，在車站周邊就能欣賞到列車在不同高度行駛的獨特姿態與視覺衝擊！

搭乘江之島電鐵漫遊鎌倉

體驗完湘南單軌電車的獨特魅力後，接下來就轉乘江之島電鐵，繼續探索鎌倉的精彩景點。從湘南單軌電車的「湘南江之島站」，步行至附近的江之電「江之島站」、搭上往鎌倉方向的電車，就能輕鬆展開下一段旅程。

從鎌倉高校前站的蔚藍海景，到長谷站周邊充滿歷史風情的寺院，江之電沿線每一站都有不同的特色與魅力。可以依照自己的喜好自由安排停靠站點，享受走走停停、悠閒探索鎌倉的旅行樂趣。

偷偷告訴大家一個安排行程的小撇步。一般來說，大部分前往鎌倉觀光的人會從鎌倉站出發，但其實很推薦像這次一樣，從江之島方向反過來玩鎌倉。不僅有機會避開JR鎌倉站周邊的擁擠人潮，搭乘江之電時，相較於從鎌倉站往江之島方向，從江之島站往鎌倉方向的列車也通常比較不那麼擁擠。

如果想一邊走訪鎌倉的人氣景點，一邊悠閒欣賞沿途風景，不妨參考這次從江之島出發、一路玩回鎌倉的逆向遊覽路線，體驗更輕鬆自在的鎌倉一日遊。

鎌倉高校前站

說到鎌倉，相信不少人腦海中第一個浮現的畫面，就是江之電沿著蔚藍海岸行駛的經典景色。其中，位於「鎌倉高校前站」附近的平交道，更是因為人氣動漫《灌籃高手》而廣為人知的熱門景點。眼前一望無際的蔚藍大海，搭配緩緩駛過的綠色江之電列車，彷彿一幅美麗的風景畫，讓人忍不住跟著現場的遊客一起拿起相機，捕捉這令人難忘的經典畫面。

無論是《灌籃高手》的忠實粉絲，還是想拍下充滿鎌倉特色的旅行紀念照，這裡都是不容錯過的經典打卡景點。

長谷寺、高德院

如果想暫時遠離都市的喧囂，享受悠閒寧靜的時光，那麼鎌倉的代表性寺院「長谷寺」絕對值得一訪。

長谷寺以優美的日式庭園與四季花卉聞名，尤其每到初夏，盛開的繡球花將寺院點綴得格外美麗，吸引許多遊客前來欣賞。此外，散布在寺院各處、模樣可愛的地藏菩薩石像，也是不能錯過的特色看點。不妨放慢腳步，一邊欣賞隨著季節變換的庭園風景，一邊感受古老寺院特有的寧靜氛圍。

距離長谷寺步行約10分鐘的「高德院」，同樣是鎌倉觀光不可錯過的人氣景點。這裡供奉著被指定為日本國寶、高約11.3公尺的巨大青銅佛像「鎌倉大佛」。佛像不僅規模壯觀，莊嚴而慈祥的神情也令人印象深刻，是鎌倉最具代表性的地標之一。

這裡還有一個可能不少旅客都不知道的隱藏版體驗：只要另外支付參觀費，就能進到鎌倉大佛的內，近距離觀察巨大佛像的內部構造，感受有別於一般寺院參拜的特別樂趣。

此外，寺院周邊還有以大佛為造型的可愛甜點，很適合在觀光之餘順道品嚐，為鎌倉之旅增添一份有趣的回憶。

除了這次介紹的景點，鎌倉、江之島還有許多值得探索的觀光名勝與特色體驗。想了解更多當地必訪景點與推薦玩法，歡迎參考JAPANKURU整理的相關旅遊資訊，發掘更多鎌倉、江之島的魅力，讓下一趟旅行更加充實精彩！

湘南江之島站｜登上露天觀景台欣賞絕美富士山

結束了江之電的鎌倉之旅後，讓我們再次回到江之島的「湘南江之島站」。在搭乘湘南單軌電車返回大船站之前，還有一個不容錯過的私房拍照景點等著大家！

位於車站5樓剪票口旁的露天觀景台，雖然不像前面介紹的景點，可以拍攝湘南單軌電車行駛的畫面，但這裡擁有開闊的視野，能夠欣賞周邊美麗的自然風景，是一處值得順道造訪的隱藏版觀景景點。無論什麼時候造訪，都能欣賞到美麗的景色，但最推薦的還是日落前後的時段。隨著夕陽緩緩西下，天空逐漸染上溫暖的橘紅色，與遠方富士山的壯麗身影相互輝映，構成一幅宛如仙境般的絕美風景，讓人忍不住想在這裡多待一會兒，仔細欣賞眼前的美景。

不過，能否順利看見富士山，還得視當天的天氣與雲層狀況而定。建議出發前先透過湘南單軌電車官方網站的「富士山即時影像（富士山ライブカメラ）」，確認當地的天氣與能見度，以確保與富士山相見的機會！

白天晚上各有魅力！欣賞夜晚的湘南單軌電車

從湘南江之島站搭乘單軌電車返回大船站後，如果就這樣直接回橫濱、東京，似乎有點可惜。就用一頓美味的晚餐，為這趟充實的鎌倉一日遊畫下完美句點吧！

我們選擇到距離大船站步行約3分鐘的義大利餐廳「ヴィソーレ」享用晚餐，店內提供披薩、義大利麵及各式肉類料理。而這間餐廳最大的特色，就是可以一邊享用美食，一邊欣賞窗外來回行駛的湘南單軌電車。看著白天才搭乘過的列車從眼前經過，不知不覺回味起了旅途中的點點滴滴。

享用完晚餐後，稍微在大船站附近邊散步消化一下，邊欣賞夜晚的湘南單軌電車。隨著夜幕低垂，列車穿梭在城市燈光之間，展現出與白天截然不同的迷人氛圍。

在充滿日本日常生活氣息的街道上方，行駛著宛如未來飛行車般的湘南單軌電車，平凡的街景與科技感十足的列車相互交織，形成奇妙又迷人的獨特畫面。相信這樣特別的夜間風景，也能為這趟鎌倉之旅留下更加深刻的回憶！

搭湘南單軌電車來場非凡的東京近郊之旅

除了這次介紹的景點，湘南單軌電車沿線還藏著許多值得探索的特色景點、隨四季變換的美麗風景，以及豐富多彩的期間限定活動。當然，還有不少讓鐵道迷興奮不已的絕佳電車攝影點。無論什麼季節造訪，都能發現不同的樂趣。

想了解更多不同季節的推薦觀光路線，或是掌握最新的活動資訊，可以前往湘南單軌電車官方網站查詢。下次規劃東京、橫濱近郊旅行時，不妨搭上湘南單軌電車前往目的地，換個方式探索鎌倉、江之島的魅力吧！

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