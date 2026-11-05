「大耳狗喜拿東京限定樂園」11/20登場！12公尺巨型溜滑梯、5大好友互動設施必玩

日本三麗鷗人氣角色「大耳狗喜拿」將在東京推出期間限定主題樂園！「ふわふわんだーシナモロールパーク」將於2026年11月20日至2027年1月17日在東京巨蛋城 Gallery AaMo登場，以夢幻雲朵為設計概念，打造充滿童話氛圍的沉浸式遊樂空間。現場最大亮點包括寬達12公尺的巨型大耳狗溜滑梯，還能與摩卡、卡布奇諾、艾斯、絲絲及牛奶等好友相見，安排東京自由行的三麗鷗粉絲可列入冬季行程。

圖／日本三麗鷗提供

12公尺巨型溜滑梯亮相！5大好友打造專屬互動體驗

園區以大耳狗喜拿的雲端世界為主題，規劃多種適合拍照及遊玩的體驗設施。其中最吸睛的就是大型大耳狗造型溜滑梯，結合角色造型與遊樂設計，讓遊客彷彿走進大耳狗的夢幻世界。此外，現場也安排5大好友專屬主題區，摩卡帶來幸運占卜體驗，卡布奇諾打造拿鐵藝術工坊，艾斯則以音樂互動為主題，絲絲設計趣味全壘打挑戰，牛奶也有專屬秘密基地，讓不同角色粉絲都能找到喜歡的體驗。

圖／日本三麗鷗提供

XR雲端茶會體驗、限定周邊一次收藏

除了實體遊樂設施，活動也推出XR沉浸式體驗「シナモロールとふわもこ天空ティーパーティ」，透過科技裝置進入雲端場景，感受與大耳狗一同參加天空茶會的奇幻氣氛。現場另有期間限定周邊商品，包括角色玩偶、吊飾、髮箍及各式紀念小物，適合粉絲收藏。若計畫前往東京巨蛋城，也可搭配周邊冬季燈飾活動，將大耳狗主題樂園與東京冬季夜景安排在同一天。

圖／日本三麗鷗提供

圖／日本三麗鷗提供

大耳狗喜拿東京主題樂園門票、交通資訊

「ふわふわんだーシナモロールパーク」展期自2026年11月20日至2027年1月17日，地點位於東京都文京區東京巨蛋城 Gallery AaMo。營業時間平日為11：00至20：00，假日為10：00至19：00；成人平日票價2,200日圓、假日2,500日圓，兒童平日1,600日圓、假日1,900日圓。XR天空茶會體驗另需購票，成人1,000日圓、雙人票1,800日圓。交通可搭乘JR中央線、總武線至水道橋站，或搭乘東京地下鐵丸之內線、南北線至後樂園站，再步行前往。活動期間限定，出發前建議先至官方網站確認票券及入場規定。

圖／日本三麗鷗提供

圖／日本三麗鷗提供

圖／日本三麗鷗提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」