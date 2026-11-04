東京銀座也能「市區退稅」了！ 刷護照秒拿日圓現金、2大注意事項必知

日本消費稅退稅新制正式上路，外國旅客血拚迎來大福音！退稅公司 Global Blue 攜手「LAOX銀座本店」，於店內3樓設置銀座地區首創的市區退稅自助終端機。旅客只要動動手指、刷一下護照與信用卡，就能直接在市區拿日圓現金，省去機場大排長龍的痛苦！

銀座市區退稅怎麼辦理？

．辦理地點： LAOX銀座本店3樓（店內設有2台 Global Blue 自助退稅終端機）。

．適用範圍： 除了在LAOX本店的消費外，銀座周邊其他Global Blue合作店家購物的旅客，也能到此處統一辦理。

．退稅方式： 提供退現金（設有金額上限）以及退至信用卡兩種選擇。

．可使用時間： 11:00 - 19:30

圖／翻攝ラオックス銀座本店

貼心提醒：千萬別漏掉這一步

雖然市區退稅極為方便，但業者特別強調，辦理市區退稅時必須登錄信用卡作為保證。當旅客在行程結束準備離開日本當天，抵達機場或港口時，仍然必須先到海關的退稅自助機刷護照、取得「綠燈」判定。

如果沒有完成海關查驗程序，先前已在市區預先退還的稅金，將會直接從你當初登錄的信用卡中全數追討扣款，旅客們千萬不可大意！

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